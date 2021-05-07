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Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба

Нове керівництво США не виражало невдоволення діями президента Володимира Зеленського у відносинах з адміністрацією експрезидента Дональда Трампа. Йдеться про скандал, пов'язаний з діяльності газової компанії Burisma.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він підкреслив, що навіть "тіні" цієї проблеми немає на порядку денному.

"Починаючи з перших контактів між новою адміністрацією Байдена і до сьогоднішнього дня, ні на одному рівні не було американськими партнерами висловлено жодної критики або осаду, який у них залишився, щодо якоїсь нібито неправильної поведінки української держави під час президентства Трампа і його скандалу", - сказав Кулеба.

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Нагадаємо, в 2019 році Україна опинилася в центрі скандалу в американській внутрішній політиці після того, як Трампа звинуватили в тиску на президента Володимира Зеленського з приводу розслідування проти Гантера Байдена, сина Джо Байдена, що призвело до першої спроби імпічменту Дональда Трампа.

Палата представників Конгресу США ухвалила обвинувачення проти Трампа за двома статтями - про зловживання владою шляхом залучення іноземного уряду для переслідування політичного опонента, і про перешкоджання Конгресу в розслідуванні його дій.

У підсумку Сенат виправдав Трампа за обома статтями.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Не напомнила это совсем не означает ...что не забыла..
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07.05.2021 08:11
+3
Сцикуну треба вивчити книжку, "Як керувати світом не привертаючи уваги санітарів", бо санітари вчора вже приїжджали... Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4614
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07.05.2021 08:17
+1
Блінкен залишив кловуна в підвішеному стані і воно тепер не знає що робити далі.
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07.05.2021 08:12
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Не напомнила это совсем не означает ...что не забыла..
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07.05.2021 08:11 Відповісти
Блінкен залишив кловуна в підвішеному стані і воно тепер не знає що робити далі.
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07.05.2021 08:12 Відповісти
не думаю, что в интересах Блинкена так было поступать
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07.05.2021 08:30 Відповісти
Сцикуну треба вивчити книжку, "Як керувати світом не привертаючи уваги санітарів", бо санітари вчора вже приїжджали... Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4614
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07.05.2021 08:17 Відповісти
Когда придет время аннигилировать бенину шоблу на Банковой, тогда и напомнит. Но, похоже, с ермаковской шоблы с первой начнут. Хотя это не точно. Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2047
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07.05.2021 08:19 Відповісти
Кулеба, такие вещи на широкое обсуждение не выносят. Секакс, он требует интимной обстановки, тет-а-тет так сказать. То что вы из внешней политики устраиваете всемирную **** в групповом режиме - это характеризует только вас и ваших квартальных друзяк. Адміністрація Байдена не нагадувала Зеленському про скандал із Трампом, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2345
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07.05.2021 08:20 Відповісти
Не нагадує,але все памятає. Бо дипломатія Америки--це не гопникі та базікали,а головне не брехуни з України. Краще б мовчали--ніж говорили,користі було б більше.
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07.05.2021 08:29 Відповісти
Меркель і Макрон також памятають.
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07.05.2021 09:04 Відповісти
yo
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07.05.2021 08:31 Відповісти
Интересно получается.. встречаться с Ермаком никто не хотел почему то , и не планировал из американской делегации. Но в рашка сми , все ссылаются на ермака. Мол ермак сказал.ермак подтвердил... к чему бы это?
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07.05.2021 08:40 Відповісти
Просто ще не отямилися від "пред*яви" чого Україна до цієї пори не в НАТО.
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07.05.2021 09:00 Відповісти
а зачем? для этого есть ФБР. Они напомнят
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07.05.2021 10:58 Відповісти
 
 