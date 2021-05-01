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Єрмак з Джуліані хотіли відкрити справу для дискредитації президента США Байдена

Єрмак з Джуліані хотіли відкрити справу для дискредитації президента США Байдена

З'явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком в 2019 році.

Повну стенограму розмови опублікувало американське видання Buzz Feed, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про "послугу" щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському.

Видання зазначає, що тодішній особистий адвокат президента Джуліані звернувся до голови Офісу Зеленського з проханням, щоб український лідер "просто дозволив розслідуванню йти вперед".

У лютому журнал Time вперше розповів деякі деталі цієї розмови. Однак повна стенограма з’явилася лише вчора.

Також читайте: ФБР обшукало квартиру й офіс Джуліані в межах розслідування його дій в Україні

Під час дзвінка Джуліані посилався на політично вмотивовані розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера та необґрунтовані твердження про втручання України в президентські вибори у США 2016 року.

Дзвінок Єрмака та Джуліані тривав 39 хвилин.

"Мене не цікавить, щоб хтось не говорив правду чи не перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського, – ред.), – це сказати: "Я поставлю чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які існують в цей час, і чи є якісь інші докази щодо участі у виборах 2016 року […], а потім справу з Байденом потрібно закінчити", – сказав Джуліані Єрмаку.

Знову і знову особистий адвокат Трампа наполягав Єрмаку, щоб той закликав Зеленського зробити публічну заяву з цього приводу.

"Якби (Зеленський, – ред.) міг зробити своєчасну заяву […], яка б дуже добре прояснила ситуацію. І я думаю, що це дозволило б мені приїхати й дати можливість поговорити з президентом (Трампом, – ред.), щоб побачити, що я можу зробити, щоб переконатися, що усунути будь-які непорозуміння. І, можливо, навіть, я напевно думаю, що це могло б покращити наші відносини, коли ми справді розуміємо один одного", – сказав Джуліані.

Водночас Єрмак погоджувався з позицією Джуаліані та обіцяв розглянути його прохання.

"… Плюс. Ми готові вислухати наших цінних партнерів і діяти відповідно, як тільки отримаємо повний контроль. Повірте, нам потрібен якийсь місяць, два місяці, щоб завершити формування нового парламенту, нового уряду, нових блоків безпеки нашої команди, і ми повністю змінимося і будемо працювати, і повірте мені… коли ми зможемо отримати всі матеріали, які зараз перебувають на розслідуванні попередньої влади, ми будемо готові негайно працювати належним чином відповідно до законодавства, і, повірте, ми встановлюємо і захищаємо норми права України й абсолютно змінюємо всю цю стару систему. І ми будемо готові одразу комунікувати для координації, роботи й розслідування того, що ви описали", – сказав Єрмак.

Стенограму журналістам надав колишній радник президента Зеленського Ігор Новіков. Він зазначив, що тоді його шокували вимоги Джуліані.

Також читайте: Помічник Зеленського надав Time стенограму розмови, під час якої адвокат Трампа Джуліані домагався перевірки сина Байдена

"Я був приголомшеним. Я сподівався, що це буде заклик "привіт, приємно познайомитися", і натомість я був свідком того, як Руді роздував шалені змови, а Єрмак погоджувався з ними. Це був саме той момент, коли я зрозумів, що у нас великі проблеми", – сказав Новіков.

Крім Джуліані та Єрмака у розмові брав участь колишній спеціальний представник США Курт Волкер. Ймовірно, саме він організував цей дзвінок.

"Організував чудовий телефонний дзвінок з Руді та Єрмаком. Вони збираються зустрітися, коли Руді через кілька тижнів поїде до Мадрида", – написав Волкер тодішньому послу США в ЄС Гордону Сондленду того ж дня, коли відбувся дзвінок.

Українські та американські джерела на умовах анонімності підтвердили автентичність цієї стенограми.

Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що експрезидент Сполучених Штатів вісім разів закликав Володимира Зеленського до співпраці в розслідуванні проти чинного президента США Джо Байдена.

Трамп нібито неодноразово намагався натиснути на Зеленського, щоб той провів розслідування щодо сина Джо Байдена, Хантера. Згодом експрезидент США нібито попросив Зеленського співпрацювати в цьому питанні з його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду

США (22643) Трамп Дональд (5550) Джуліані Руді (126) Єрмак Андрій (1371) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+50
Так хорошо был послан, что ГПУ возбудила уголовное дело?
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01.05.2021 15:29
+46
Не шоб просто красть так зебилы еще нажили врага в лице президента США.
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01.05.2021 15:21
+45
зебилы, вы реально тупые
именно требование джулиани-трампа от вислюка оманського "повлиять на дело с сыном байдена... а затем дело с Байденом нужно закончить" и есть ПРЯМОЕ вмешательство в выборы США.
Именно поэтому трампу ДВАЖДЫ выставляли импичмент, а сейчас против джулиани-трампа ведут расследование.
Да и вообще, даже зебилы понимают (если они не совсем тупые) что такое можно ПОТРЕБОВАТЬ только от вовки-шута и наркомана, но невозможно даже попросить у Порошенко, Меркель, Трюдо и т.д.
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01.05.2021 15:40
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вообще я так понял что Байден сотоварищи пошёл на принцип из-за того что политический
сор был вынесен из избы вопреки традициям не втягивать посторонних во внутринние разбор
ки...........
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01.05.2021 21:17 Відповісти
Схоже, "козирю" - лапті. А, можливо, й неЛоху буковельському - якщо швидко не позбудеться цього російського агента.
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01.05.2021 22:35 Відповісти
А шо, коли в Україну приїздив Джуліані, президентом вже був леонід ілліч байден? Про яку дискредитацію йдеться? Йдеться про те, як "козак байденко", скориставшись своєю тодішньою посадою віце-прем'єра, прилаштував свого непутьового "відприска" до багатої української кампанії, щоби він грошики не лише собі, а й папоцці ріднеснькому заробляв. Тодішній президент Трампенко захотів у всьому цьому розібратися. Американські більшовички-глобалісти і сам байден (під час дебатів) твердили, що це - російська фальшивка. Обкурений синочок гунтер забув у майстерні ноутбук з компроматом - це також, за їхніми словами, російська фальшивка. Зате замовлене гіларі тзв "досьє Стіла" про начебто зв'язки Трампа з рахою - це істинна правда. Зверніть увагу, як тутешні глобалісти та їхні корисні ідіоти копіюють своїх господарів: всіх з ними незгодних миттю записують у "козломорді набутилочники" і агенти рахи. Причому з будь-якого приводу й на будь-яку тему. І при цьому, як і їхні глобалістичні господарі, вони люто ненавидять націоналістів. До речі, тутешні батраки на зарплатні з фонду "виродження", місяців зо два поспіль запевняли форумну публіку, що неповносправний байден скрутить куйла в баранячий ріг. Але цього так і не сталося. Агов, гиги, анмури та холодні яри - поясніть, чому мощщний старік байден не дав куйлу у вухо? Мовчите, язики у сраки засунувши. Важко їм бідолашним, ненавидячи українців, корчити з себе українських патріотів. І пишучи при цьому 99% своїх висерів москальською мовою.
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03.05.2021 08:37 Відповісти
І ще їх дико ковбасить від слова "піццагейт". Вони виють на місяць і тупотять ніжками, а скрегіт зубів чути у віддалених закутках Галактики...
Про те, що інаугурація бідона була з дикими багами намальована на компі, а навколо Білого Дому у Вашингтоні після відходу Трампа побудували якусь величезну тюрму з вимкненою електрикою та приспущеним прапором США - теж вони оглушливо мовчать. І про виступи Псакі, під час яких якісь таджицькі "викладачі" вмикають перфоратор - теж не можна говорити...
Може вони думають, що ми сліпі, глухі і нічого не бачимо - помиляються.
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03.05.2021 11:16 Відповісти
"Руді роздував величезні змови, а Єрмак погоджувався із ними", - стало відомо, про що адвокат Трампа Джуліані розмовляв із главою ОП - Цензор.НЕТ 1058
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01.05.2021 22:55 Відповісти
Появились подробности судьбоносного разговора адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с главой Офиса президента Андреем Ермаком в 2019 году. Источник: https://censor.net/ru/n3263258

"Руді роздував величезні змови, а Єрмак погоджувався із ними", - стало відомо, про що адвокат Трампа Джуліані розмовляв із главою ОП - Цензор.НЕТ 8374 "Руді роздував величезні змови, а Єрмак погоджувався із ними", - стало відомо, про що адвокат Трампа Джуліані розмовляв із главою ОП - Цензор.НЕТ 7797
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01.05.2021 23:57 Відповісти
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком @mykolayovych45

https://mobile.twitter.com/mykolayovych45

прогнозую ще один ефект Стрейзанд.
цікаво, Садовий візьме участь в позові?

Єрмак з Джуліані хотіли відкрити справу для дискредитації президента США Байдена - Цензор.НЕТ 7601
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02.05.2021 16:10 Відповісти
стопудово потрібен взяти участь
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02.05.2021 21:39 Відповісти
до Зеленського ще не дійшло наскільки його шеф карандашів токсичний для нього особисто
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02.05.2021 00:31 Відповісти
Короче, Ермак спалился.
И это уже по-серьёзному.
У Ермака очень БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
На записи он говорит Джулиани «Мы будем готовы немедленно коммуницировать. Работать и расследовать ВСЁ, что вы перечислили».
«Всё» - это провести незаконное расследование в отношении тогда ещё кандидата Джо Байдена. Сдаётся мне, к приезду Энтони Блинкена, Зеленскому придётся выбирать: или он приносит американцам на подносе голову Ермака, или Ермак сам первым побежит к следователям ФБР и настучит, как Новиков на Зеленского.
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02.05.2021 00:31 Відповісти
Проблемы - у Зе и у страны. Но не у Ермака, ибо зеля из возможных вариантов выбрал нянькой, которая "решает все", именно Ермака, - так уже не раз было, и так будет
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02.05.2021 16:22 Відповісти
а вЕнедиктова не хочет раследоватьвозбудить да хоть чтото сделать ...
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02.05.2021 03:12 Відповісти
Я прочёл весь оригинальный текст.
Джулиани просит провести честное расследование по факту увольнения Шокина из-за дела буризмы.
Ермак вставляет короткие фразы согласия.
Всё правильно, пытается строить добрые отношения в Президентом США.

Всё. Никакой крамолы вообще нет.
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02.05.2021 06:03 Відповісти
А потом зекретин заводит дела на Байдена -чем хвастанул на своей прессухе )ну никак зесрань не отмоется теперь)))
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02.05.2021 08:24 Відповісти
каждое твоё слово - кацапская брехня.
и не обзывай потужного папередника зекретином и зесранью, которая никак не отмоется теперь.
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02.05.2021 08:38 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що справи проти Байдена не було?))
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02.05.2021 09:14 Відповісти
Тобто ти хочеш сказати, що справи проти Байдена не було?))
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02.05.2021 18:14 Відповісти
Хитрожоппий корупціонер і "друг" України жо байден наживався через свого синочка-наркомана, і отримував через нього гроші не лише з бурізми, а й з комуняцького китаю. А наші корисні ідіоти глобалістів ліплять все це до рахи, бо у жо байдена сказали, що увесь цей компромат - то є начебто рашкованська фальшивка. А з них беруть приклад тутешні форумні ідіоти, які всіх незгодних з ними обзивають рахівськими огєнтами, жодних інших "аргументів" не наводячі.
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02.05.2021 18:27 Відповісти
кухарка как и квартальный зеленский НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ с 40 млн населением и ***** сдуру и по приколу туда ***** было совать свое рыло --- ПОРОХ прежде чем стать ПРЕЗИДЕНТОМ закончил институт межд. отношений --- несколько раз был нардепом --- министром ин . дел --- ОН ПРОФ. ДИПЛОМАТ С ОБРАЗОВАНИЕМ И ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ --- и только после этого он стал ПРЕЗИДЕНТОМ . а наш .. мудрый.. народ на последних выборах решил что чмошный вова из квартала будет лучше чем ПОРОХ и проголосовал за галабародька --- теперь ***** репу чухают . почему нам живется хуже --- КОММУНАЛКА ВТРОЕ --- СУБСИДИИ ОБРЕЗАЮТ --- ВАКЦИНЫ НЕТ --- ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ --- РАБОЧИХ МЕСТ НЕ СОЗДАЮТ --- ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ -- АСФАЛЬТ С ..НОВЫХ.. ДОРОГ СПОЛЗАЕТ В КЮВЕТ ------- СКАЖИТЕ СЕБЕ СПАСИБО ЗА ЭТОТ БАРДАК СОГРАЖДАНЕ ---не может квартальный вова управлять государством . а на выборах надо головой думать кого вы на пять лет выбираете
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02.05.2021 07:38 Відповісти
Знаєте, Порох може комусь подобатися, комусь ні, це природньо... Але неприродньо, коли замість Пєті обрали коміка! Не юриста, не економіста, не ветерана АТО, а неосвіченого коміка! І от це основна проблема, тим більше, що в 1 турі було аж 38 кандидатів, не подобався Пєтя - могли б проголосувати за когось розумнішого, ніж Зе!
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02.05.2021 09:18 Відповісти
Зеленський став президентом України не випадково, як це не дивно. В першому турі було 38 кандидатів. Ну і що? Та хоча б і 138. Вибирають людину за двома критеріями : (1) його мають знати всі або майже всі в країні, яким чином і скільки це коштує - не має значення, (2) його має ненавідіти меншість населення, а не більшість. По першому критерію не проходили 35 з 38 кандидатів, а по другому критерію залашився тільки Зеленській. Так Україна отрамала у державного керма банду невігласів, але це така демократія.
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02.05.2021 10:02 Відповісти
Це не "така демократія", це така якість українського виборця, який до справжньої демократії не доріс )
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02.05.2021 16:29 Відповісти
Якщо коротко про корисніть статті: "...Джулиани позвонил председателю Офиса президента для того, чтобы обсудить возможное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году,..." Источник: https://censor.net/ru/n3263258 Після ЦЬОГО - "У мене - "всьо"!
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02.05.2021 09:58 Відповісти
зільониє патсани таки поїдуть в Ростов після каденції
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02.05.2021 10:16 Відповісти
У Іспанію ... Там вже є база.
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02.05.2021 11:12 Відповісти
Ну и?

Почему же не открыли?
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02.05.2021 17:59 Відповісти
Да Байдена не надо было дискредитировать - он сам себя дискредитировал по полной программе: сначала открытым воровством в Украине и выкручиванием рук украинской власти (...а то не дам денег!), а уж потом - участием в открыто-подмётных выборах в США. И что, такой вот ходячий криминал надо дискредитировать??? Что с вами, люди?
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02.05.2021 18:32 Відповісти
Председатель Офиса Зеленского Андрей Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании МИ-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года.
Источник: https://mediavektor.org/17616-razvedka-velikobritanii-identificirovala-andreya-ermaka-kak-agenta-rf.html Медиавектор. Независимое информационное издание ©
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02.05.2021 18:42 Відповісти
Вонючка дЕрЬмак внезапно ощутил себя чувачеллом, способным насрать Байдену? Теперь было бы логичным дЕрЬмаку жить дальше с разодранной жопой. Но может и обойдётся - не на каждую ж вонючку Байдену внимание обращать.
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02.05.2021 19:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/azubinski
https://mobile.twitter.com/azubinski
https://mobile.twitter.com/azubinski


https://mobile.twitter.com/azubinski

https://mobile.twitter.com/azubinski неочн удвлн прсхдщ @azubinski

https://mobile.twitter.com/azubinski https://mobile.twitter.com/azubinski



^_^
"Батько не має і не мав ніякого відношення до КДБ чи ГРУ", - переконує УП Єрмак.
У 1989 році Єрмака-старшого призначили начальником відділу кадрів торгового представництва СРСР в Афганістані.
Він залишався в Афганістані ще деякий час після виходу радянських військ.
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02.05.2021 21:55 Відповісти
Я взагалі не стежила за скандалом з Бурісмою і не входила в деталі.
Виглядає, що треба ознайомитися і почати з найголовнішого і найпершого: яким чином синоньо там опинився.
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03.05.2021 01:20 Відповісти
Його прийняли на роботу
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03.05.2021 11:19 Відповісти
Єрмак очолив ОП у лютому 2020. Тому це запис розмови з приватною особою. ДБЛ БЛТ.
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03.05.2021 03:21 Відповісти
Це просто дічь якась... Єрмак vs Байден... Єрмак... Звідки воно вилізло, хто воно таке? З яких самих глубоких нір повилазили ці зебуїни?
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03.05.2021 07:54 Відповісти
Це не зебуїни, а агенти ФСБ при владі в Україні. У них одна задача - посварити Україну зі США.
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03.05.2021 11:20 Відповісти
Попалась крыса 😂😂😂
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03.05.2021 11:05 Відповісти
Заведите на этого чудика уголовное дело в США, ему понравится 😁
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03.05.2021 11:30 Відповісти
Просто фєєрічєскій заголовок!
Виходить Єрмак хотів дискредитувати Байдена, для чого підключив Джуліані, котрий до цього все робив для захисту Байдена за повного сприяння Шокіна, Луценка та Порошенка та дієвої підтримки Фурсіна-Парнаса-Мамедова-Загорія-..?
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03.05.2021 12:34 Відповісти
https://youtu.be/V8N3HRPEVic
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03.05.2021 12:38 Відповісти
Позорище на весь світ. Зе-дебіли обісрались,як завжди...
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03.05.2021 13:17 Відповісти
Єрмак з Джуліані хотіли відкрити справу для дискредитації президента США Байдена - Цензор.НЕТ 1590
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03.05.2021 14:24 Відповісти
Анекдот
В аду для каждой нации стоят котлы в них грешники , в Еврейском котле стали друг дружке на плечи и вылез первый из котла , потом подал руку следующему и так всех повытащили.
Хохлы смотрят и говорят -смотрите давайте и мы так , первые два вылезли а остальным стали бить по рукам и сбрасывать обратно(((
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03.05.2021 14:34 Відповісти
Такой заголовок называеться misleading. На тот момент Байден ещё не был Президентом США. Нужно иногда смотреть и другие каналы кроме Си Эн Эн.
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03.05.2021 14:51 Відповісти
долбаные придурки , ради того чтобы прорваться к корыту готовы страну подставить , не понимают мародеры, что не будет ни страны , ни корыта если ваши подлые бредни оставят страну без партнеров и союзников.
То им Вагнеровцев давай ,задрали уже того Христо Грозева (он наверное сам в шоке от такого народца) то Байдена разозлить (тот бедный Зе и так как между ливневыми струйками между панами бегал - они за Трон дрались подставляя бедную воюющую страну, а нам выкручивайся)
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03.05.2021 15:26 Відповісти
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