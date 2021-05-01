Єрмак з Джуліані хотіли відкрити справу для дискредитації президента США Байдена
З'явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком в 2019 році.
Повну стенограму розмови опублікувало американське видання Buzz Feed, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про "послугу" щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.
Розмова між Джуліані та Єрмаком відбулася 22 липня 2019 року. Через три дні, 25 липня, Трамп особисто зателефонував Зеленському.
Видання зазначає, що тодішній особистий адвокат президента Джуліані звернувся до голови Офісу Зеленського з проханням, щоб український лідер "просто дозволив розслідуванню йти вперед".
У лютому журнал Time вперше розповів деякі деталі цієї розмови. Однак повна стенограма з’явилася лише вчора.
Під час дзвінка Джуліані посилався на політично вмотивовані розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера та необґрунтовані твердження про втручання України в президентські вибори у США 2016 року.
Дзвінок Єрмака та Джуліані тривав 39 хвилин.
"Мене не цікавить, щоб хтось не говорив правду чи не перебільшував. Все, що нам потрібно від президента (Зеленського, – ред.), – це сказати: "Я поставлю чесного прокурора, він розслідує і відкопає докази, які існують в цей час, і чи є якісь інші докази щодо участі у виборах 2016 року […], а потім справу з Байденом потрібно закінчити", – сказав Джуліані Єрмаку.
Знову і знову особистий адвокат Трампа наполягав Єрмаку, щоб той закликав Зеленського зробити публічну заяву з цього приводу.
"Якби (Зеленський, – ред.) міг зробити своєчасну заяву […], яка б дуже добре прояснила ситуацію. І я думаю, що це дозволило б мені приїхати й дати можливість поговорити з президентом (Трампом, – ред.), щоб побачити, що я можу зробити, щоб переконатися, що усунути будь-які непорозуміння. І, можливо, навіть, я напевно думаю, що це могло б покращити наші відносини, коли ми справді розуміємо один одного", – сказав Джуліані.
Водночас Єрмак погоджувався з позицією Джуаліані та обіцяв розглянути його прохання.
"… Плюс. Ми готові вислухати наших цінних партнерів і діяти відповідно, як тільки отримаємо повний контроль. Повірте, нам потрібен якийсь місяць, два місяці, щоб завершити формування нового парламенту, нового уряду, нових блоків безпеки нашої команди, і ми повністю змінимося і будемо працювати, і повірте мені… коли ми зможемо отримати всі матеріали, які зараз перебувають на розслідуванні попередньої влади, ми будемо готові негайно працювати належним чином відповідно до законодавства, і, повірте, ми встановлюємо і захищаємо норми права України й абсолютно змінюємо всю цю стару систему. І ми будемо готові одразу комунікувати для координації, роботи й розслідування того, що ви описали", – сказав Єрмак.
Стенограму журналістам надав колишній радник президента Зеленського Ігор Новіков. Він зазначив, що тоді його шокували вимоги Джуліані.
"Я був приголомшеним. Я сподівався, що це буде заклик "привіт, приємно познайомитися", і натомість я був свідком того, як Руді роздував шалені змови, а Єрмак погоджувався з ними. Це був саме той момент, коли я зрозумів, що у нас великі проблеми", – сказав Новіков.
Крім Джуліані та Єрмака у розмові брав участь колишній спеціальний представник США Курт Волкер. Ймовірно, саме він організував цей дзвінок.
"Організував чудовий телефонний дзвінок з Руді та Єрмаком. Вони збираються зустрітися, коли Руді через кілька тижнів поїде до Мадрида", – написав Волкер тодішньому послу США в ЄС Гордону Сондленду того ж дня, коли відбувся дзвінок.
Українські та американські джерела на умовах анонімності підтвердили автентичність цієї стенограми.
Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляло, що експрезидент Сполучених Штатів вісім разів закликав Володимира Зеленського до співпраці в розслідуванні проти чинного президента США Джо Байдена.
Трамп нібито неодноразово намагався натиснути на Зеленського, щоб той провів розслідування щодо сина Джо Байдена, Хантера. Згодом експрезидент США нібито попросив Зеленського співпрацювати в цьому питанні з його особистим адвокатом Рудольфом Джуліані.
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ки...........
Про те, що інаугурація бідона була з дикими багами намальована на компі, а навколо Білого Дому у Вашингтоні після відходу Трампа побудували якусь величезну тюрму з вимкненою електрикою та приспущеним прапором США - теж вони оглушливо мовчать. І про виступи Псакі, під час яких якісь таджицькі "викладачі" вмикають перфоратор - теж не можна говорити...
Може вони думають, що ми сліпі, глухі і нічого не бачимо - помиляються.
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прогнозую ще один ефект Стрейзанд.
цікаво, Садовий візьме участь в позові?
И это уже по-серьёзному.
У Ермака очень БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
На записи он говорит Джулиани «Мы будем готовы немедленно коммуницировать. Работать и расследовать ВСЁ, что вы перечислили».
«Всё» - это провести незаконное расследование в отношении тогда ещё кандидата Джо Байдена. Сдаётся мне, к приезду Энтони Блинкена, Зеленскому придётся выбирать: или он приносит американцам на подносе голову Ермака, или Ермак сам первым побежит к следователям ФБР и настучит, как Новиков на Зеленского.
раследоватьвозбудитьда хоть чтото сделать ...
Джулиани просит провести честное расследование по факту увольнения Шокина из-за дела буризмы.
Ермак вставляет короткие фразы согласия.
Всё правильно, пытается строить добрые отношения в Президентом США.
Всё. Никакой крамолы вообще нет.
и не обзывай потужного папередника зекретином и зесранью, которая никак не отмоется теперь.
Почему же не открыли?
Источник: https://mediavektor.org/17616-razvedka-velikobritanii-identificirovala-andreya-ermaka-kak-agenta-rf.html Медиавектор. Независимое информационное издание ©
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https://mobile.twitter.com/azubinski неочн удвлн прсхдщ @azubinski
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^_^
"Батько не має і не мав ніякого відношення до КДБ чи ГРУ", - переконує УП Єрмак.
У 1989 році Єрмака-старшого призначили начальником відділу кадрів торгового представництва СРСР в Афганістані.
Він залишався в Афганістані ще деякий час після виходу радянських військ.
Виглядає, що треба ознайомитися і почати з найголовнішого і найпершого: яким чином синоньо там опинився.
Виходить Єрмак хотів дискредитувати Байдена, для чого підключив Джуліані, котрий до цього все робив для захисту Байдена за повного сприяння Шокіна, Луценка та Порошенка та дієвої підтримки Фурсіна-Парнаса-Мамедова-Загорія-..?
В аду для каждой нации стоят котлы в них грешники , в Еврейском котле стали друг дружке на плечи и вылез первый из котла , потом подал руку следующему и так всех повытащили.
Хохлы смотрят и говорят -смотрите давайте и мы так , первые два вылезли а остальным стали бить по рукам и сбрасывать обратно(((
То им Вагнеровцев давай ,задрали уже того Христо Грозева (он наверное сам в шоке от такого народца) то Байдена разозлить (тот бедный Зе и так как между ливневыми струйками между панами бегал - они за Трон дрались подставляя бедную воюющую страну, а нам выкручивайся)