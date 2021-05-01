Ермак с Джулиани хотели открыть дело для дискредитации президента США Байдена

Появились подробности судьбоносного разговора адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с главой Офиса президента Андреем Ермаком в 2019 году.

Полную стенограмму разговора опубликовало американское издание Buzz Feed, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Сообщается, что Джулиани позвонил председателю Офиса президента для того, чтобы обсудить возможное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, а также обсудить возможность продолжения расследования конкретного производства. Во время разговора представитель Трампа просил Зеленского об "услуге" по восстановлению расследования дела против Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

Разговор между Джулиани и Ермаком состоялась 22 июля 2019 года. Через три дня, 25 июля, Трамп лично позвонил Зеленскому.

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Издание отмечает, что тогдашний личный адвокат президента Джулиани обратился к председателю Офиса Зеленского с просьбой, чтобы украинский лидер "просто позволил расследованию идти вперед".

В феврале журнал Time впервые рассказал некоторые детали этого разговора. Однако полная стенограмма появилась только вчера, 30 апреля.

Во время звонка Джулиани ссылался на политически мотивированные расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера и необоснованные утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года.

Звонок Ермака и Джулиани длился 39 минут.

"Меня не интересует, чтобы кто-то не говорил правду или не преувеличивал. Все, что нам нужно от президента (Зеленского, - ред.), - это сказать: "Я поставлю честного прокурора, он расследует и откопает доказательства, которые существуют в настоящее время, и какие-то другие доказательства участия в выборах 2016 [ ...], а затем дело с Байденом нужно закончить", - сказал Джулиани Ермаку.

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Снова и снова личный адвокат Трампа настаивал Ермаку, чтобы тот призвал Зеленского сделать публичное заявление по этому поводу.

"Если бы (Зеленский, - ред.) Мог сделать своевременное заявление [...], которое очень хорошо прояснило бы ситуацию. И я думаю, что это позволило бы мне приехать и дать возможность поговорить с президентом (Трампом, - ред.), чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы убедиться, чтобы устранить любые недоразумения. И, возможно, даже, я наверное думаю, что это могло бы улучшить наши отношения, когда мы действительно понимаем друг друга", - сказал Джулиани.

В то же время Ермак соглашался с позицией Джуалиани и обещал рассмотреть его просьбу.

"... Плюс. Мы готовы выслушать наших ценных партнеров и действовать соответствующим образом, как только получим полный контроль. Поверьте, нам нужен какой-то месяц, два месяца, чтобы завершить формирование нового парламента, нового правительства, новых блоков безопасности нашей команды, и мы полностью изменимся и будем работать, и поверьте мне ... когда мы сможем получить все материалы, которые сейчас находятся на расследовании предыдущей власти, мы будем готовы немедленно работать должным образом в соответствии с законодательством, и, поверьте, мы устанавливаем и защищаем нормы права Украины и абсолютно меняем всю эту старую систему. И мы будем готовы сразу коммуницировать для координации, работы и расследования того, что вы описали", - сказал Ермак.

Стенограмму журналистам предоставил бывший советник президента Зеленского Игорь Новиков. Он отметил, что тогда его шокировали требования Джулиани.

"Я был ошеломлен. Я надеялся, что это будет призыв "привет, приятно познакомиться", на фоне я был свидетелем того, как Руди раздувал огромные заговора, а Ермак соглашался с ними. Это был именно тот момент, когда я понял, что у нас большие проблемы", - сказал Новиков.

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Кроме Джулиани и Ермака в разговоре участвовал бывший специальный представитель США Курт Волкер. Вероятно, именно он организовал этот звонок.

"Организовал замечательный телефонный звонок с Руди и Ермаком. Они собираются встретиться, когда Руди через несколько недель поедет в Мадрид", - написал Волкер тогдашнему послу США в ЕС Гордону Сондленду в тот же день, когда состоялся звонок.

Украинские и американские источники на условиях анонимности подтвердили подлинность этой стенограммы.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что експрезидент США восемь раз призвал Владимира Зеленского к сотрудничеству в расследовании против действующего президента США Джо Байдена.

Трамп якобы неоднократно пытался нажать на Зеленского, чтобы он провел расследование в отношении сына Джо Байдена, Хантера. Впоследствии експрезидент США якобы попросил Зеленского сотрудничать в этом вопросе с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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