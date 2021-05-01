Ермак с Джулиани хотели открыть дело для дискредитации президента США Байдена
Появились подробности судьбоносного разговора адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с главой Офиса президента Андреем Ермаком в 2019 году.
Полную стенограмму разговора опубликовало американское издание Buzz Feed, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.
Сообщается, что Джулиани позвонил председателю Офиса президента для того, чтобы обсудить возможное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, а также обсудить возможность продолжения расследования конкретного производства. Во время разговора представитель Трампа просил Зеленского об "услуге" по восстановлению расследования дела против Хантера Байдена, сына Джо Байдена.
Разговор между Джулиани и Ермаком состоялась 22 июля 2019 года. Через три дня, 25 июля, Трамп лично позвонил Зеленскому.
Издание отмечает, что тогдашний личный адвокат президента Джулиани обратился к председателю Офиса Зеленского с просьбой, чтобы украинский лидер "просто позволил расследованию идти вперед".
В феврале журнал Time впервые рассказал некоторые детали этого разговора. Однако полная стенограмма появилась только вчера, 30 апреля.
Во время звонка Джулиани ссылался на политически мотивированные расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера и необоснованные утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года.
Звонок Ермака и Джулиани длился 39 минут.
"Меня не интересует, чтобы кто-то не говорил правду или не преувеличивал. Все, что нам нужно от президента (Зеленского, - ред.), - это сказать: "Я поставлю честного прокурора, он расследует и откопает доказательства, которые существуют в настоящее время, и какие-то другие доказательства участия в выборах 2016 [ ...], а затем дело с Байденом нужно закончить", - сказал Джулиани Ермаку.
Снова и снова личный адвокат Трампа настаивал Ермаку, чтобы тот призвал Зеленского сделать публичное заявление по этому поводу.
"Если бы (Зеленский, - ред.) Мог сделать своевременное заявление [...], которое очень хорошо прояснило бы ситуацию. И я думаю, что это позволило бы мне приехать и дать возможность поговорить с президентом (Трампом, - ред.), чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы убедиться, чтобы устранить любые недоразумения. И, возможно, даже, я наверное думаю, что это могло бы улучшить наши отношения, когда мы действительно понимаем друг друга", - сказал Джулиани.
В то же время Ермак соглашался с позицией Джуалиани и обещал рассмотреть его просьбу.
"... Плюс. Мы готовы выслушать наших ценных партнеров и действовать соответствующим образом, как только получим полный контроль. Поверьте, нам нужен какой-то месяц, два месяца, чтобы завершить формирование нового парламента, нового правительства, новых блоков безопасности нашей команды, и мы полностью изменимся и будем работать, и поверьте мне ... когда мы сможем получить все материалы, которые сейчас находятся на расследовании предыдущей власти, мы будем готовы немедленно работать должным образом в соответствии с законодательством, и, поверьте, мы устанавливаем и защищаем нормы права Украины и абсолютно меняем всю эту старую систему. И мы будем готовы сразу коммуницировать для координации, работы и расследования того, что вы описали", - сказал Ермак.
Стенограмму журналистам предоставил бывший советник президента Зеленского Игорь Новиков. Он отметил, что тогда его шокировали требования Джулиани.
"Я был ошеломлен. Я надеялся, что это будет призыв "привет, приятно познакомиться", на фоне я был свидетелем того, как Руди раздувал огромные заговора, а Ермак соглашался с ними. Это был именно тот момент, когда я понял, что у нас большие проблемы", - сказал Новиков.
Кроме Джулиани и Ермака в разговоре участвовал бывший специальный представитель США Курт Волкер. Вероятно, именно он организовал этот звонок.
"Организовал замечательный телефонный звонок с Руди и Ермаком. Они собираются встретиться, когда Руди через несколько недель поедет в Мадрид", - написал Волкер тогдашнему послу США в ЕС Гордону Сондленду в тот же день, когда состоялся звонок.
Украинские и американские источники на условиях анонимности подтвердили подлинность этой стенограммы.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что експрезидент США восемь раз призвал Владимира Зеленского к сотрудничеству в расследовании против действующего президента США Джо Байдена.
Трамп якобы неоднократно пытался нажать на Зеленского, чтобы он провел расследование в отношении сына Джо Байдена, Хантера. Впоследствии експрезидент США якобы попросил Зеленского сотрудничать в этом вопросе с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.
24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
В четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
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ки...........
Про те, що інаугурація бідона була з дикими багами намальована на компі, а навколо Білого Дому у Вашингтоні після відходу Трампа побудували якусь величезну тюрму з вимкненою електрикою та приспущеним прапором США - теж вони оглушливо мовчать. І про виступи Псакі, під час яких якісь таджицькі "викладачі" вмикають перфоратор - теж не можна говорити...
Може вони думають, що ми сліпі, глухі і нічого не бачимо - помиляються.
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прогнозую ще один ефект Стрейзанд.
цікаво, Садовий візьме участь в позові?
И это уже по-серьёзному.
У Ермака очень БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
На записи он говорит Джулиани «Мы будем готовы немедленно коммуницировать. Работать и расследовать ВСЁ, что вы перечислили».
«Всё» - это провести незаконное расследование в отношении тогда ещё кандидата Джо Байдена. Сдаётся мне, к приезду Энтони Блинкена, Зеленскому придётся выбирать: или он приносит американцам на подносе голову Ермака, или Ермак сам первым побежит к следователям ФБР и настучит, как Новиков на Зеленского.
раследоватьвозбудитьда хоть чтото сделать ...
Джулиани просит провести честное расследование по факту увольнения Шокина из-за дела буризмы.
Ермак вставляет короткие фразы согласия.
Всё правильно, пытается строить добрые отношения в Президентом США.
Всё. Никакой крамолы вообще нет.
и не обзывай потужного папередника зекретином и зесранью, которая никак не отмоется теперь.
Почему же не открыли?
Источник: https://mediavektor.org/17616-razvedka-velikobritanii-identificirovala-andreya-ermaka-kak-agenta-rf.html Медиавектор. Независимое информационное издание ©
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https://mobile.twitter.com/azubinski неочн удвлн прсхдщ @azubinski
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^_^
"Батько не має і не мав ніякого відношення до КДБ чи ГРУ", - переконує УП Єрмак.
У 1989 році Єрмака-старшого призначили начальником відділу кадрів торгового представництва СРСР в Афганістані.
Він залишався в Афганістані ще деякий час після виходу радянських військ.
Виглядає, що треба ознайомитися і почати з найголовнішого і найпершого: яким чином синоньо там опинився.
Виходить Єрмак хотів дискредитувати Байдена, для чого підключив Джуліані, котрий до цього все робив для захисту Байдена за повного сприяння Шокіна, Луценка та Порошенка та дієвої підтримки Фурсіна-Парнаса-Мамедова-Загорія-..?
В аду для каждой нации стоят котлы в них грешники , в Еврейском котле стали друг дружке на плечи и вылез первый из котла , потом подал руку следующему и так всех повытащили.
Хохлы смотрят и говорят -смотрите давайте и мы так , первые два вылезли а остальным стали бить по рукам и сбрасывать обратно(((
То им Вагнеровцев давай ,задрали уже того Христо Грозева (он наверное сам в шоке от такого народца) то Байдена разозлить (тот бедный Зе и так как между ливневыми струйками между панами бегал - они за Трон дрались подставляя бедную воюющую страну, а нам выкручивайся)