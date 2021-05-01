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Ермак с Джулиани хотели открыть дело для дискредитации президента США Байдена

Ермак с Джулиани хотели открыть дело для дискредитации президента США Байдена

Появились подробности судьбоносного разговора адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с главой Офиса президента Андреем Ермаком в 2019 году.

Полную стенограмму разговора опубликовало американское издание Buzz Feed, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Буквы.

Сообщается, что Джулиани позвонил председателю Офиса президента для того, чтобы обсудить возможное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году, а также обсудить возможность продолжения расследования конкретного производства. Во время разговора представитель Трампа просил Зеленского об "услуге" по восстановлению расследования дела против Хантера Байдена, сына Джо Байдена.

Разговор между Джулиани и Ермаком состоялась 22 июля 2019 года. Через три дня, 25 июля, Трамп лично позвонил Зеленскому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощник Зеленского предоставил Time стенограмму разговора, во время которого адвокат Трампа Джулиани добивался проверки сына Байдена

Издание отмечает, что тогдашний личный адвокат президента Джулиани обратился к председателю Офиса Зеленского с просьбой, чтобы украинский лидер "просто позволил расследованию идти вперед".

В феврале журнал Time впервые рассказал некоторые детали этого разговора. Однако полная стенограмма появилась только вчера, 30 апреля.

Во время звонка Джулиани ссылался на политически мотивированные расследования в отношении сына Джо Байдена Хантера и необоснованные утверждения о вмешательстве Украины в президентские выборы в США 2016 года.

Звонок Ермака и Джулиани длился 39 минут.

"Меня не интересует, чтобы кто-то не говорил правду или не преувеличивал. Все, что нам нужно от президента (Зеленского, - ред.), - это сказать: "Я поставлю честного прокурора, он расследует и откопает доказательства, которые существуют в настоящее время, и какие-то другие доказательства участия в выборах 2016 [ ...], а затем дело с Байденом нужно закончить", - сказал Джулиани Ермаку.

Также читайте: ФБР обыскало квартиру и офис Джулиани в рамках расследования его действий в Украине

Снова и снова личный адвокат Трампа настаивал Ермаку, чтобы тот призвал Зеленского сделать публичное заявление по этому поводу.

"Если бы (Зеленский, - ред.) Мог сделать своевременное заявление [...], которое очень хорошо прояснило бы ситуацию. И я думаю, что это позволило бы мне приехать и дать возможность поговорить с президентом (Трампом, - ред.), чтобы увидеть, что я могу сделать, чтобы убедиться, чтобы устранить любые недоразумения. И, возможно, даже, я наверное думаю, что это могло бы улучшить наши отношения, когда мы действительно понимаем друг друга", - сказал Джулиани.

В то же время Ермак соглашался с позицией Джуалиани и обещал рассмотреть его просьбу.

"... Плюс. Мы готовы выслушать наших ценных партнеров и действовать соответствующим образом, как только получим полный контроль. Поверьте, нам нужен какой-то месяц, два месяца, чтобы завершить формирование нового парламента, нового правительства, новых блоков безопасности нашей команды, и мы полностью изменимся и будем работать, и поверьте мне ... когда мы сможем получить все материалы, которые сейчас находятся на расследовании предыдущей власти, мы будем готовы немедленно работать должным образом в соответствии с законодательством, и, поверьте, мы устанавливаем и защищаем нормы права Украины и абсолютно меняем всю эту старую систему. И мы будем готовы сразу коммуницировать для координации, работы и расследования того, что вы описали", - сказал Ермак.

Стенограмму журналистам предоставил бывший советник президента Зеленского Игорь Новиков. Он отметил, что тогда его шокировали требования Джулиани.

"Я был ошеломлен. Я надеялся, что это будет призыв "привет, приятно познакомиться", на фоне я был свидетелем того, как Руди раздувал огромные заговора, а Ермак соглашался с ними. Это был именно тот момент, когда я понял, что у нас большие проблемы", - сказал Новиков.

Также читайте: Зеленский о расследовании против адвоката Трампа Джулиани: Украина готова помогать США получить правду

Кроме Джулиани и Ермака в разговоре участвовал бывший специальный представитель США Курт Волкер. Вероятно, именно он организовал этот звонок.

"Организовал замечательный телефонный звонок с Руди и Ермаком. Они собираются встретиться, когда Руди через несколько недель поедет в Мадрид", - написал Волкер тогдашнему послу США в ЕС Гордону Сондленду в тот же день, когда состоялся звонок.

Украинские и американские источники на условиях анонимности подтвердили подлинность этой стенограммы.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что експрезидент США восемь раз призвал Владимира Зеленского к сотрудничеству в расследовании против действующего президента США Джо Байдена.

Трамп якобы неоднократно пытался нажать на Зеленского, чтобы он провел расследование в отношении сына Джо Байдена, Хантера. Впоследствии експрезидент США якобы попросил Зеленского сотрудничать в этом вопросе с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани.

24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

В четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Читайте также: Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, - New York Times

США (26513) Трамп Дональд (5141) Джулиани Руди (121) Ермак Андрей (1259) Офис Президента (1796)


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Топ комментарии
+50
Так хорошо был послан, что ГПУ возбудила уголовное дело?
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01.05.2021 15:29
+46
Не шоб просто красть так зебилы еще нажили врага в лице президента США.
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01.05.2021 15:21
+45
зебилы, вы реально тупые
именно требование джулиани-трампа от вислюка оманського "повлиять на дело с сыном байдена... а затем дело с Байденом нужно закончить" и есть ПРЯМОЕ вмешательство в выборы США.
Именно поэтому трампу ДВАЖДЫ выставляли импичмент, а сейчас против джулиани-трампа ведут расследование.
Да и вообще, даже зебилы понимают (если они не совсем тупые) что такое можно ПОТРЕБОВАТЬ только от вовки-шута и наркомана, но невозможно даже попросить у Порошенко, Меркель, Трюдо и т.д.
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01.05.2021 15:40
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вообще я так понял что Байден сотоварищи пошёл на принцип из-за того что политический
сор был вынесен из избы вопреки традициям не втягивать посторонних во внутринние разбор
ки...........
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01.05.2021 21:17 Ответить
Схоже, "козирю" - лапті. А, можливо, й неЛоху буковельському - якщо швидко не позбудеться цього російського агента.
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01.05.2021 22:35 Ответить
А шо, коли в Україну приїздив Джуліані, президентом вже був леонід ілліч байден? Про яку дискредитацію йдеться? Йдеться про те, як "козак байденко", скориставшись своєю тодішньою посадою віце-прем'єра, прилаштував свого непутьового "відприска" до багатої української кампанії, щоби він грошики не лише собі, а й папоцці ріднеснькому заробляв. Тодішній президент Трампенко захотів у всьому цьому розібратися. Американські більшовички-глобалісти і сам байден (під час дебатів) твердили, що це - російська фальшивка. Обкурений синочок гунтер забув у майстерні ноутбук з компроматом - це також, за їхніми словами, російська фальшивка. Зате замовлене гіларі тзв "досьє Стіла" про начебто зв'язки Трампа з рахою - це істинна правда. Зверніть увагу, як тутешні глобалісти та їхні корисні ідіоти копіюють своїх господарів: всіх з ними незгодних миттю записують у "козломорді набутилочники" і агенти рахи. Причому з будь-якого приводу й на будь-яку тему. І при цьому, як і їхні глобалістичні господарі, вони люто ненавидять націоналістів. До речі, тутешні батраки на зарплатні з фонду "виродження", місяців зо два поспіль запевняли форумну публіку, що неповносправний байден скрутить куйла в баранячий ріг. Але цього так і не сталося. Агов, гиги, анмури та холодні яри - поясніть, чому мощщний старік байден не дав куйлу у вухо? Мовчите, язики у сраки засунувши. Важко їм бідолашним, ненавидячи українців, корчити з себе українських патріотів. І пишучи при цьому 99% своїх висерів москальською мовою.
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03.05.2021 08:37 Ответить
І ще їх дико ковбасить від слова "піццагейт". Вони виють на місяць і тупотять ніжками, а скрегіт зубів чути у віддалених закутках Галактики...
Про те, що інаугурація бідона була з дикими багами намальована на компі, а навколо Білого Дому у Вашингтоні після відходу Трампа побудували якусь величезну тюрму з вимкненою електрикою та приспущеним прапором США - теж вони оглушливо мовчать. І про виступи Псакі, під час яких якісь таджицькі "викладачі" вмикають перфоратор - теж не можна говорити...
Може вони думають, що ми сліпі, глухі і нічого не бачимо - помиляються.
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03.05.2021 11:16 Ответить
"Руді роздував величезні змови, а Єрмак погоджувався із ними", - стало відомо, про що адвокат Трампа Джуліані розмовляв із главою ОП - Цензор.НЕТ 1058
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01.05.2021 22:55 Ответить
Появились подробности судьбоносного разговора адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с главой Офиса президента Андреем Ермаком в 2019 году. Источник: https://censor.net/ru/n3263258

"Руді роздував величезні змови, а Єрмак погоджувався із ними", - стало відомо, про що адвокат Трампа Джуліані розмовляв із главою ОП - Цензор.НЕТ 8374 "Руді роздував величезні змови, а Єрмак погоджувався із ними", - стало відомо, про що адвокат Трампа Джуліані розмовляв із главою ОП - Цензор.НЕТ 7797
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01.05.2021 23:57 Ответить
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45
https://mobile.twitter.com/mykolayovych45 крок_за_кроком @mykolayovych45

https://mobile.twitter.com/mykolayovych45

прогнозую ще один ефект Стрейзанд.
цікаво, Садовий візьме участь в позові?

Єрмак з Джуліані хотіли відкрити справу для дискредитації президента США Байдена - Цензор.НЕТ 7601
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02.05.2021 16:10 Ответить
стопудово потрібен взяти участь
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02.05.2021 21:39 Ответить
до Зеленського ще не дійшло наскільки його шеф карандашів токсичний для нього особисто
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02.05.2021 00:31 Ответить
Короче, Ермак спалился.
И это уже по-серьёзному.
У Ермака очень БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ.
На записи он говорит Джулиани «Мы будем готовы немедленно коммуницировать. Работать и расследовать ВСЁ, что вы перечислили».
«Всё» - это провести незаконное расследование в отношении тогда ещё кандидата Джо Байдена. Сдаётся мне, к приезду Энтони Блинкена, Зеленскому придётся выбирать: или он приносит американцам на подносе голову Ермака, или Ермак сам первым побежит к следователям ФБР и настучит, как Новиков на Зеленского.
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02.05.2021 00:31 Ответить
Проблемы - у Зе и у страны. Но не у Ермака, ибо зеля из возможных вариантов выбрал нянькой, которая "решает все", именно Ермака, - так уже не раз было, и так будет
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02.05.2021 16:22 Ответить
а вЕнедиктова не хочет раследоватьвозбудить да хоть чтото сделать ...
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02.05.2021 03:12 Ответить
Я прочёл весь оригинальный текст.
Джулиани просит провести честное расследование по факту увольнения Шокина из-за дела буризмы.
Ермак вставляет короткие фразы согласия.
Всё правильно, пытается строить добрые отношения в Президентом США.

Всё. Никакой крамолы вообще нет.
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02.05.2021 06:03 Ответить
А потом зекретин заводит дела на Байдена -чем хвастанул на своей прессухе )ну никак зесрань не отмоется теперь)))
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02.05.2021 08:24 Ответить
каждое твоё слово - кацапская брехня.
и не обзывай потужного папередника зекретином и зесранью, которая никак не отмоется теперь.
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02.05.2021 08:38 Ответить
Тобто ти хочеш сказати, що справи проти Байдена не було?))
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02.05.2021 09:14 Ответить
Тобто ти хочеш сказати, що справи проти Байдена не було?))
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02.05.2021 18:14 Ответить
Хитрожоппий корупціонер і "друг" України жо байден наживався через свого синочка-наркомана, і отримував через нього гроші не лише з бурізми, а й з комуняцького китаю. А наші корисні ідіоти глобалістів ліплять все це до рахи, бо у жо байдена сказали, що увесь цей компромат - то є начебто рашкованська фальшивка. А з них беруть приклад тутешні форумні ідіоти, які всіх незгодних з ними обзивають рахівськими огєнтами, жодних інших "аргументів" не наводячі.
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02.05.2021 18:27 Ответить
кухарка как и квартальный зеленский НЕ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ с 40 млн населением и ***** сдуру и по приколу туда ***** было совать свое рыло --- ПОРОХ прежде чем стать ПРЕЗИДЕНТОМ закончил институт межд. отношений --- несколько раз был нардепом --- министром ин . дел --- ОН ПРОФ. ДИПЛОМАТ С ОБРАЗОВАНИЕМ И ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ --- и только после этого он стал ПРЕЗИДЕНТОМ . а наш .. мудрый.. народ на последних выборах решил что чмошный вова из квартала будет лучше чем ПОРОХ и проголосовал за галабародька --- теперь ***** репу чухают . почему нам живется хуже --- КОММУНАЛКА ВТРОЕ --- СУБСИДИИ ОБРЕЗАЮТ --- ВАКЦИНЫ НЕТ --- ПРОДУКТЫ ДОРОЖАЮТ --- РАБОЧИХ МЕСТ НЕ СОЗДАЮТ --- ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ -- АСФАЛЬТ С ..НОВЫХ.. ДОРОГ СПОЛЗАЕТ В КЮВЕТ ------- СКАЖИТЕ СЕБЕ СПАСИБО ЗА ЭТОТ БАРДАК СОГРАЖДАНЕ ---не может квартальный вова управлять государством . а на выборах надо головой думать кого вы на пять лет выбираете
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02.05.2021 07:38 Ответить
Знаєте, Порох може комусь подобатися, комусь ні, це природньо... Але неприродньо, коли замість Пєті обрали коміка! Не юриста, не економіста, не ветерана АТО, а неосвіченого коміка! І от це основна проблема, тим більше, що в 1 турі було аж 38 кандидатів, не подобався Пєтя - могли б проголосувати за когось розумнішого, ніж Зе!
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02.05.2021 09:18 Ответить
Зеленський став президентом України не випадково, як це не дивно. В першому турі було 38 кандидатів. Ну і що? Та хоча б і 138. Вибирають людину за двома критеріями : (1) його мають знати всі або майже всі в країні, яким чином і скільки це коштує - не має значення, (2) його має ненавідіти меншість населення, а не більшість. По першому критерію не проходили 35 з 38 кандидатів, а по другому критерію залашився тільки Зеленській. Так Україна отрамала у державного керма банду невігласів, але це така демократія.
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02.05.2021 10:02 Ответить
Це не "така демократія", це така якість українського виборця, який до справжньої демократії не доріс )
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02.05.2021 16:29 Ответить
Якщо коротко про корисніть статті: "...Джулиани позвонил председателю Офиса президента для того, чтобы обсудить возможное вмешательство Украины в выборы президента США в 2016 году,..." Источник: https://censor.net/ru/n3263258 Після ЦЬОГО - "У мене - "всьо"!
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02.05.2021 09:58 Ответить
зільониє патсани таки поїдуть в Ростов після каденції
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02.05.2021 10:16 Ответить
У Іспанію ... Там вже є база.
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02.05.2021 11:12 Ответить
Ну и?

Почему же не открыли?
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02.05.2021 17:59 Ответить
Да Байдена не надо было дискредитировать - он сам себя дискредитировал по полной программе: сначала открытым воровством в Украине и выкручиванием рук украинской власти (...а то не дам денег!), а уж потом - участием в открыто-подмётных выборах в США. И что, такой вот ходячий криминал надо дискредитировать??? Что с вами, люди?
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02.05.2021 18:32 Ответить
Председатель Офиса Зеленского Андрей Ермак был идентифицирован разведывательной службой Великобритании МИ-6 как российский агент, о чем она якобы сообщила Зеленскому в октябре 2020 года.
Источник: https://mediavektor.org/17616-razvedka-velikobritanii-identificirovala-andreya-ermaka-kak-agenta-rf.html Медиавектор. Независимое информационное издание ©
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02.05.2021 18:42 Ответить
Вонючка дЕрЬмак внезапно ощутил себя чувачеллом, способным насрать Байдену? Теперь было бы логичным дЕрЬмаку жить дальше с разодранной жопой. Но может и обойдётся - не на каждую ж вонючку Байдену внимание обращать.
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02.05.2021 19:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/azubinski
https://mobile.twitter.com/azubinski
https://mobile.twitter.com/azubinski


https://mobile.twitter.com/azubinski

https://mobile.twitter.com/azubinski неочн удвлн прсхдщ @azubinski

https://mobile.twitter.com/azubinski https://mobile.twitter.com/azubinski



^_^
"Батько не має і не мав ніякого відношення до КДБ чи ГРУ", - переконує УП Єрмак.
У 1989 році Єрмака-старшого призначили начальником відділу кадрів торгового представництва СРСР в Афганістані.
Він залишався в Афганістані ще деякий час після виходу радянських військ.
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02.05.2021 21:55 Ответить
Я взагалі не стежила за скандалом з Бурісмою і не входила в деталі.
Виглядає, що треба ознайомитися і почати з найголовнішого і найпершого: яким чином синоньо там опинився.
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03.05.2021 01:20 Ответить
Його прийняли на роботу
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03.05.2021 11:19 Ответить
Єрмак очолив ОП у лютому 2020. Тому це запис розмови з приватною особою. ДБЛ БЛТ.
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03.05.2021 03:21 Ответить
Це просто дічь якась... Єрмак vs Байден... Єрмак... Звідки воно вилізло, хто воно таке? З яких самих глубоких нір повилазили ці зебуїни?
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03.05.2021 07:54 Ответить
Це не зебуїни, а агенти ФСБ при владі в Україні. У них одна задача - посварити Україну зі США.
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03.05.2021 11:20 Ответить
Попалась крыса 😂😂😂
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03.05.2021 11:05 Ответить
Заведите на этого чудика уголовное дело в США, ему понравится 😁
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03.05.2021 11:30 Ответить
Просто фєєрічєскій заголовок!
Виходить Єрмак хотів дискредитувати Байдена, для чого підключив Джуліані, котрий до цього все робив для захисту Байдена за повного сприяння Шокіна, Луценка та Порошенка та дієвої підтримки Фурсіна-Парнаса-Мамедова-Загорія-..?
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03.05.2021 12:34 Ответить
https://youtu.be/V8N3HRPEVic
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03.05.2021 12:38 Ответить
Позорище на весь світ. Зе-дебіли обісрались,як завжди...
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03.05.2021 13:17 Ответить
Єрмак з Джуліані хотіли відкрити справу для дискредитації президента США Байдена - Цензор.НЕТ 1590
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03.05.2021 14:24 Ответить
Анекдот
В аду для каждой нации стоят котлы в них грешники , в Еврейском котле стали друг дружке на плечи и вылез первый из котла , потом подал руку следующему и так всех повытащили.
Хохлы смотрят и говорят -смотрите давайте и мы так , первые два вылезли а остальным стали бить по рукам и сбрасывать обратно(((
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03.05.2021 14:34 Ответить
Такой заголовок называеться misleading. На тот момент Байден ещё не был Президентом США. Нужно иногда смотреть и другие каналы кроме Си Эн Эн.
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03.05.2021 14:51 Ответить
долбаные придурки , ради того чтобы прорваться к корыту готовы страну подставить , не понимают мародеры, что не будет ни страны , ни корыта если ваши подлые бредни оставят страну без партнеров и союзников.
То им Вагнеровцев давай ,задрали уже того Христо Грозева (он наверное сам в шоке от такого народца) то Байдена разозлить (тот бедный Зе и так как между ливневыми струйками между панами бегал - они за Трон дрались подставляя бедную воюющую страну, а нам выкручивайся)
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03.05.2021 15:26 Ответить
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