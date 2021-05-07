Открыто уголовное производство по факту невыплаты зарплаты шахтерам на Луганщине, - Нацполиция
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5 мая в полицию города Попасная (Луганская область) поступило сообщение о том, что на ОП шахта "Горная" ГП "Первомайскуголь" проводится забастовка, во время которого 14 шахтеров не поднимаются на поверхность, требуя выплаты задолженности по заработной плате.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Нацполиции Луганской области.
"По данному факту следователи немедленно открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 175 УК Украины "Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат" для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь"", - сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства следователями под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственные действия, а также опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты.
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