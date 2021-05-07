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Самолет ИЛ-96, осуществляющий перевозку высших чиновников РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Самолет ИЛ-96, осуществляющий перевозку высших чиновников РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. В этом году это второй случай нарушения воздушной границы Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ERR".

Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

В четверг, 6 мая, МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту. Это второе за этот год нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ.

Как передает "РБК", з данных сервиса FlightRadar следует, что самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96017 5 мая около 9 утра вылетел из Москвы (05:56 UTC). Он пролетел над Финским заливом на расстоянии от острова Вайндлоо, а также над территорией Финляндии, Швеции и Норвегии. Спустя 4,5 часа Ил-96 пролетел над Исландией. К шести часам вечера этот борт уже находился во Внуково (14:46 UTC), на обратном пути он тоже пролетал над Финским заливом.

Ил-96 с этим бортовым номером входит в парк специального летного отряда "Россия", которые осуществляет, помимо прочего, перевозки высших российских руководителей. 19 апреля этот самолёт прилетал в Прагу, чтобы вывезти на родину высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Зачем он летал в Исландию - неизвестно.

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Самолет ИЛ-96, осуществляющий перевозку высших чиновников РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
... Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

Ну так сбивайте го к х@ям. Делов то, - на копейку.
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07.05.2021 10:26
+10
Приучат к залетам, потом взорвут своих кацапов и будут использовать как казус бейли. Пока Мир не поймет, что только развал кацапни на как можно более мелкие субъекты - не будет спокойствия на планете. расея должна быть разрушена.
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07.05.2021 10:46
+9
Хоч я і дуже симпатизую прибалтам, але дії турків мені ближчі до серця. 😄
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07.05.2021 10:54
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... Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

Ну так сбивайте го к х@ям. Делов то, - на копейку.
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07.05.2021 10:26 Ответить
путін спеціально провокує на застосування сили, це тактика терориста! Потрібно готуватись до нападу терористів на Україну!
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07.05.2021 12:40 Ответить
хлу конче треба казус беллі?...
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07.05.2021 14:25 Ответить
Чому не збили? Естонія капітулює і здає країну *****?
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07.05.2021 10:27 Ответить
однако, кацапам не стоит забывать, что они тяжелее воздуха, даже в безвоздушном пространстве...
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07.05.2021 10:29 Ответить
Козломордые устроили провокацию пассажирским лайнером Российский самолет Ил-96 нарушил воздушное пространство Эстонии, это второй подобный случай в 2021 году - Цензор.НЕТ 5089
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07.05.2021 10:36 Ответить
Это гражданский самолёт.
х**лостан дал приказ граданским авиакомпаниям рисковать жизнью пассажиров, умышлено нарушая границы воздушного пространства и не отвечать на запросы диспетчеров.
Это военное преступление
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07.05.2021 10:37 Ответить
Приучат к залетам, потом взорвут своих кацапов и будут использовать как казус бейли. Пока Мир не поймет, что только развал кацапни на как можно более мелкие субъекты - не будет спокойствия на планете. расея должна быть разрушена.
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07.05.2021 10:46 Ответить
Хоч я і дуже симпатизую прибалтам, але дії турків мені ближчі до серця. 😄
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07.05.2021 10:54 Ответить
Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії - Цензор.НЕТ 8336
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07.05.2021 13:16 Ответить
Літак РФ порушив повітряний кордон Естонії, він здійснює перевезення російських високопосадовців - Цензор.НЕТ 9174
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07.05.2021 10:56 Ответить
Літак РФ порушив повітряний кордон Естонії, він здійснює перевезення російських високопосадовців - Цензор.НЕТ 2324
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07.05.2021 10:58 Ответить
Кацапсяче лайно пробуло 1 хвилину, а смердітиме доооовго...
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07.05.2021 11:21 Ответить
Тю, то ***** шпіонів в Рейк'явік послало.
Зустріч з Байденом буде там? Для совка зустріч в Рейк'явіку закінчилась плачевно - його не стало. Ось і рашки не стане.
https://www.flightradar24.com/data/aircraft/ra-96017#279cd389
Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії - Цензор.НЕТ 9100
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07.05.2021 11:31 Ответить
Ещё не раз падла будет провоцировать.
А по нормальному сейчас должен водорослями обрастать Літак ІЛ-96, який здійснює перевезення високопосадовців РФ, порушив повітряний простір Естонії - Цензор.НЕТ 6058
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07.05.2021 11:34 Ответить
Случайно 100 метеозондов по курсу нарушителя.
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07.05.2021 11:37 Ответить
Заблукали, як завжди...
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07.05.2021 12:06 Ответить
Баклани. Пробивають, будуть збивати, чи ні. Якщо побачать, що ні - то будуть порушувати кожного дня і будуть старатися зробити з цього норму. А якщо раз стрільнуть у бік літака, обісруться і будуть літакти за 10 кілометрів від кордону.
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07.05.2021 13:45 Ответить
"ані заблуділісь" (цицяти велікіх людєй)
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07.05.2021 15:52 Ответить
Отбить крайний движок, и московиты сразу бы прозрели.
Над Польшей они бздятт так пролетать.
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07.05.2021 16:40 Ответить
 
 