Самолет ИЛ-96, осуществляющий перевозку высших чиновников РФ, нарушил воздушное пространство Эстонии

Российский самолет Ил-96 в среду, 5 мая, нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. В этом году это второй случай нарушения воздушной границы Эстонии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ERR".

Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, передает Генеральный штаб Сил обороны Эстонии.

В четверг, 6 мая, МИД вызвал посла России в Эстонии и передал ему ноту. Это второе за этот год нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ.

Как передает "РБК", з данных сервиса FlightRadar следует, что самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96017 5 мая около 9 утра вылетел из Москвы (05:56 UTC). Он пролетел над Финским заливом на расстоянии от острова Вайндлоо, а также над территорией Финляндии, Швеции и Норвегии. Спустя 4,5 часа Ил-96 пролетел над Исландией. К шести часам вечера этот борт уже находился во Внуково (14:46 UTC), на обратном пути он тоже пролетал над Финским заливом.

Ил-96 с этим бортовым номером входит в парк специального летного отряда "Россия", которые осуществляет, помимо прочего, перевозки высших российских руководителей. 19 апреля этот самолёт прилетал в Прагу, чтобы вывезти на родину высланных из Чехии сотрудников российского посольства. Зачем он летал в Исландию - неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": События в Украине должны оставаться в центре внимания всего мира, - президент Эстонии Кальюлайд