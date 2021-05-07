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В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась, - Минздрав

В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, сейчас более 50% новых случаев коронавирусной болезни за сутки в мире приходятся на Индию и Бразилию.

"В Украине ситуация стабилизировалась", - отметил он.

Замминистра добавил, что о стабилизации ситуации с COVID-19 также свидетельствуют и результаты тестов на антиген.

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В частности, Киев достиг рекомендуемого Всемирной организацией здравоохранения показателя, который свидетельствует о взятии инфекции под контроль. "В Киеве показатель выявления положительных случаев среди всех протестированных не превышает 5%. Дополнительно еще пять областей не превышают показатель в 10% положительных случаев среди всех протестированных (Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области)", - рассказал Ляшко.

По его словам, с февраля по апрель в "красную" зону были включены 14 областей и Киев.

Средний срок пребывания региона в "красном" уровне эпидопасности составлял 37 дней.

Быстрее всего справилась Полтавская область, которая находилась в жестких эпидограничениях 22 дня, медленней всего - Житомирская (63 дня) и Черновицкая (52 дня) области.
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Знов плато?
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07.05.2021 10:49 Ответить
стабильно 300 трупов вдень
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07.05.2021 11:31 Ответить
Фундаментально стабілізувалась?
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07.05.2021 10:54 Ответить
"Стабільність" - 400 трупів у день.
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07.05.2021 10:57 Ответить
Якого біса ми маємо слухати ВОЗівських комуняк?
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07.05.2021 10:59 Ответить
не іначе як святий великодний вогонь зійшов.
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07.05.2021 11:10 Ответить
В котрий раз така заява???
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07.05.2021 11:25 Ответить
Что бы у вас вся жизны была такой стабильной. Уроды.https://www.057.ua/news/3096033/vraci-prosat-najti-koncentrator-dla-ih-rodstvennikov-intervu-s-harkovskim-volonterom-o-situacii-s-covid-19-v-oblasti-foto
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07.05.2021 11:38 Ответить
стабільно, щоденно "батальон гражданських" відходить на небо.. Зєля - през-смерть
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07.05.2021 15:56 Ответить
 
 