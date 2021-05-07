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В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася, - МОЗ

В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, наразі понад 50% нових випадків коронавірусної хвороби за добу у світі припадають на Індію та Бразилію.

"В Україні ситуація стабілізувалася", - зазначив він.

Заступник міністра додав, що про стабілізацію ситуації з COVID-19 також свідчать і результати тестів на антиген.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ готує подання про виведення Сумщини з "червоної" зони карантину, - Ляшко

Зокрема, Київ досягнув рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль. "У Києві показник виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих не перевищує 5%. Додатково ще п'ять областей не перевищують показник у 10% позитивних випадків серед усіх протестованих (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська і Чернівецькі області)", - розповів Ляшко.

За його словами, з лютого по квітень до "червоної" зони були включені 14 областей та Київ.

Середній термін перебування регіону в "червоному" рівні епіднебезпеки становив 37 днів.

Найшвидше впоралася Полтавська область, яка перебувала у жорстких епідобмеженнях 22 дні, найдовше - Житомирська (63 дні) та Чернівецька (52 дні) області.

Автор: Наталя Джума
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Знов плато?
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07.05.2021 10:49 Відповісти
стабильно 300 трупов вдень
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07.05.2021 11:31 Відповісти
Фундаментально стабілізувалась?
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07.05.2021 10:54 Відповісти
"Стабільність" - 400 трупів у день.
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07.05.2021 10:57 Відповісти
Якого біса ми маємо слухати ВОЗівських комуняк?
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07.05.2021 10:59 Відповісти
не іначе як святий великодний вогонь зійшов.
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07.05.2021 11:10 Відповісти
В котрий раз така заява???
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07.05.2021 11:25 Відповісти
Что бы у вас вся жизны была такой стабильной. Уроды.https://www.057.ua/news/3096033/vraci-prosat-najti-koncentrator-dla-ih-rodstvennikov-intervu-s-harkovskim-volonterom-o-situacii-s-covid-19-v-oblasti-foto
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07.05.2021 11:38 Відповісти
стабільно, щоденно "батальон гражданських" відходить на небо.. Зєля - през-смерть
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07.05.2021 15:56 Відповісти
 
 