В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні ситуація з COVID-19 стабілізувалася.
Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, наразі понад 50% нових випадків коронавірусної хвороби за добу у світі припадають на Індію та Бразилію.
"В Україні ситуація стабілізувалася", - зазначив він.
Заступник міністра додав, що про стабілізацію ситуації з COVID-19 також свідчать і результати тестів на антиген.
Зокрема, Київ досягнув рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я показника, який свідчить про взяття інфекції під контроль. "У Києві показник виявлення позитивних випадків серед усіх протестованих не перевищує 5%. Додатково ще п'ять областей не перевищують показник у 10% позитивних випадків серед усіх протестованих (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська і Чернівецькі області)", - розповів Ляшко.
За його словами, з лютого по квітень до "червоної" зони були включені 14 областей та Київ.
Середній термін перебування регіону в "червоному" рівні епіднебезпеки становив 37 днів.
Найшвидше впоралася Полтавська область, яка перебувала у жорстких епідобмеженнях 22 дні, найдовше - Житомирська (63 дні) та Чернівецька (52 дні) області.
Будь ласка, зачекайте...