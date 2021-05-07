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Новини Суспільство
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Сумська область (2195) Ляшко Віктор (1352)

МОЗ готує подання про виведення Сумщини з "червоної" зони карантину, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

МОЗ готує подання про виведення Сумщини з

Сумська область найближчим часом може бути виведена з "червоної" зони карантину.

Про це на онлайн-брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Україні епідситуація стабілізувалася.

"Вчора державна комісія ТЕБ та НС вивела з "червоного" рівня епіднебезпеки дві області - Запорізьку і Полтавську. Залишилася у нас тільки Сумська область. Водночас, за індикаторами, які ми отримали сьогодні вранці Сумська область також може бути виведена з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Тому МОЗ сьогодні готує подання до секретаріату Кабміну і комісії ТЕБ та НС для того, щоб розглянути питання виведення з "червоного" рівня епіднебезпеки Сумської області", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через тиждень із "червоної" зони карантину можуть вийти всі регіони.

Також читайте: Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони найближчими днями, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Якось дивно виглядає перехід з червоної зони відразу в жовту.
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07.05.2021 09:38 Відповісти
Готовят это как? Мешки тягают или кувалдами машут Минздрав готовит представление по выводу Сумщины из "красной" зоны карантина, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8722
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07.05.2021 09:51 Відповісти
 
 