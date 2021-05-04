УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5041 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 779 4

Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони найближчими днями, - Ляшко

Ще 4 області можуть вийти з

Чотири області можуть вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки вродовж найближчих днів. Поліпшення епідемічної ситуації спостерігається в Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами нинішнього засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Варто зазначити, що поліпшення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. При збереженні позитивної динаміки ці регіони можуть вийти з "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів", - зазначив він.

Ляшко також нагадав, що 5 травня Житомирщина виходить із "червоної" зони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На свята обмежтеся вузьким родинним колом, - Ляшко. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выйти что-бы снова зайти? И реально верите что на праздники количество больных уменьшилось?! Просто те кто в легкой и средней форме болеют дома!
показати весь коментар
04.05.2021 14:38 Відповісти
02.05.21 13:29https://censor.net/ru/photo_news/3263325/nikakih_masok_i_sotsdistantsii_prihojane_kievopecherskoyi_lavry_proignorirovali_karantinnye_ogranicheniyahttps://censor.net/ru/photo_news/3263325/nikakih_masok_i_sotsdistantsii_prihojane_kievopecherskoyi_lavry_proignorirovali_karantinnye_ogranicheniyaА тут не було жодного хворого на корону а всі хворі на голову.
показати весь коментар
04.05.2021 14:47 Відповісти
Так если в легкой и средней - то нет проблем. А вот в тяжелой - больницы могут не справиться. И смертность может повыситься.
показати весь коментар
04.05.2021 19:00 Відповісти
Закрывай на простуду, нагулялись уже
показати весь коментар
04.05.2021 18:38 Відповісти
 
 