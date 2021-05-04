Ще 4 області можуть вийти з "червоної" зони найближчими днями, - Ляшко

Чотири області можуть вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки вродовж найближчих днів. Поліпшення епідемічної ситуації спостерігається в Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко за результатами нинішнього засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Варто зазначити, що поліпшення епідситуації спостерігається також у Запорізькій, Полтавській, Хмельницькій та Чернігівській областях. При збереженні позитивної динаміки ці регіони можуть вийти з "червоного" рівня епідемічної небезпеки вже впродовж найближчих днів", - зазначив він.

Ляшко також нагадав, що 5 травня Житомирщина виходить із "червоної" зони.

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