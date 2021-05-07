Минздрав готовит представление по выводу Сумщины из "красной" зоны карантина, - Ляшко

Сумская область в ближайшее время может быть выведена из "красной" зоны карантина.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Украине эпидситуация стабилизировались.

"Вчера государственная комиссия ТЭБ и ЧС вывела из "красного" уровня эпидопасности две области - Запорожскую и Полтавскую. Осталась у нас только Сумская область. В то же время, по индикаторам, которые мы получили сегодня утром Сумская область также может быть выведена из "красного" уровня эпидемической опасности. Поэтому Минздрав сегодня готовит представление в секретариат Кабмина и комиссии ТЭБ и ЧС для того, чтобы рассмотреть вопрос вывода из "красного" уровня эпидопасности Сумской области", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что через неделю из "красной" зоны карантина могут выйти все регионы.

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