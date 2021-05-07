Литовская компания Northway Biotech объявила о создании лекарства от COVID-19
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Литовская компания Northway Biotech, которая базируется в Вильнюсе, заявила, что в сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарство против коронавируса.
Ккк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет The Baltic Times.
"Мы передали их (лекарства. - Ред.) швейцарцам для клинических исследований. В ответ на вопрос о том, созданы ли в Литве лекарства против коронавируса, могу сказать, что да, (создание лекарств. - Ред.) доведено до такого уровня, что сейчас происходят клинические исследования", - сказал председатель правления Northway Biotech Владас Бумелис.
По его словам, уровень эффективности препарата станет ясен уже в этом году.
Бумелис добавил, что компания приступает к созданию еще одного лекарства против COVID-19.
"Также начнем с нуля делать это (производство лекарств. - Ред.) с другой американской компанией", - сказал он.
Председатель правления Northway Biotech отметил, что созданные в литовских лабораториях лекарства против коронавируса могут стать первыми в мире.
"На данный момент нет лекарств против коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди захотят пройти вакцинацию. Но если вы не привиты и заразитесь, вам будет, чем лечиться", - сказал Бумелис.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 7 мая зафиксировали 156 696 833 случая заражения коронавирусом. В частности, подтверждено 3 269 661 случай смерти, выздоровели 134 069 063 человека.
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это вы, Ермак? ну тогда ***************************
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Ця новина фейк.
Ліків поки що не має і ймовірність того, що вони будуть дуже низка.
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проф. Сергій Ярмолюк