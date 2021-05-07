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Литовская компания Northway Biotech объявила о создании лекарства от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Литовская компания Northway Biotech объявила о создании лекарства от COVID-19

Литовская компания Northway Biotech, которая базируется в Вильнюсе, заявила, что в сотрудничестве со швейцарскими коллегами создала лекарство против коронавируса.

Ккк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом пишет  The Baltic Times.

"Мы передали их (лекарства. - Ред.) швейцарцам для клинических исследований. В ответ на вопрос о том, созданы ли в Литве лекарства против коронавируса, могу сказать, что да, (создание лекарств. - Ред.) доведено до такого уровня, что сейчас происходят клинические исследования", - сказал председатель правления Northway Biotech Владас Бумелис.

По его словам, уровень эффективности препарата станет ясен уже в этом году.

Бумелис добавил, что компания приступает к созданию еще одного лекарства против COVID-19.

"Также начнем с нуля делать это (производство лекарств. - Ред.) с другой американской компанией", - сказал он.

Председатель правления Northway Biotech отметил, что созданные в литовских лабораториях лекарства против коронавируса могут стать первыми в мире.

"На данный момент нет лекарств против коронавируса. То, что мы создаем, все равно должно появиться, поскольку не все люди захотят пройти вакцинацию. Но если вы не привиты и заразитесь, вам будет, чем лечиться", - сказал Бумелис.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 7 мая зафиксировали 156 696 833 случая заражения коронавирусом. В частности, подтверждено 3 269 661 случай смерти, выздоровели 134 069 063 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всего одна таблетка: Pfizer тестирует лекарство от COVID-19, которое может быть доступно уже в этом году
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Топ комментарии
+10
русский, "Спутник V" создали на вытяжках из русских набутылочных чехлов? Поэтому в Цивилизованном Мире не хотят покупать ваше дерьмо или потому, что это русофобия?!
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07.05.2021 12:43
+8
это у вас на цапии так думают?)))
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07.05.2021 12:39
+7
Сейчас кацапские троляки налетят. Как же, и паровоз братья Черепановы изобрели, и Попов радио придумал, даже лампочку и ту великий Ильич засветил. А тут какие то литовцы хотят себе первенство в лекарстве от Ковида присвоить .Нет! Никагда!
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07.05.2021 12:48
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Правила форума Совет форумчан
это у вас на цапии так думают?)))
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07.05.2021 12:39 Ответить
Крысин ,завидуй развитым странам молча.это тебе не козлостан ,твой.
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07.05.2021 12:47 Ответить
русский, педофилии Путина в питерской подворотне научили?
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07.05.2021 12:49 Ответить
русский, у тебя на Тюрьме народов, диди стукачами или вертухаями были? 9мая уже решил кого на палку насаживать?
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07.05.2021 12:48 Ответить
русский, "Спутник V" создали на вытяжках из русских набутылочных чехлов? Поэтому в Цивилизованном Мире не хотят покупать ваше дерьмо или потому, что это русофобия?!
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07.05.2021 12:43 Ответить
русский, другие вакцины это другие ВАКЦИНЫ, а русский спутник это хуже говна. А это уже другое клиническое испытание на набутылочных чехлах. К тому же, твой русский вопрос был актуален полгода назад. Сейчас уже лекарство практически готово, пока ты свой русский лоб спутником мажешь
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07.05.2021 12:54 Ответить
Жалко, что от кацапа остаётся только крестик, а его высера не видно. Может лучше выделять его цветом и пометкой типа там ******* или *чмошник*? А так приходится придумывать, что же там кацапчик высрал и за что его в бан. А фантазии адекватного человека не хватает чтобы додумать, что там в голове у великаруса
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07.05.2021 16:03 Ответить
Анусы шпрот? Это тебе мамка рассказала, чем их при совке кормили на Новый год? Литовцы русофобы или просто совок прагматичен? Нех на крепостных нормальные шпроты тратить было?
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07.05.2021 12:46 Ответить
А чем ответит лаборатория "95 Картель" ?
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07.05.2021 12:43 Ответить
"ми можем, тільки якщо треба абасрать Порошенка"
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07.05.2021 13:02 Ответить
Сейчас кацапские троляки налетят. Как же, и паровоз братья Черепановы изобрели, и Попов радио придумал, даже лампочку и ту великий Ильич засветил. А тут какие то литовцы хотят себе первенство в лекарстве от Ковида присвоить .Нет! Никагда!
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07.05.2021 12:48 Ответить
По моему, ты просто тролль, как таковой.По призванию.
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07.05.2021 13:01 Ответить
Все что они изобрели и открыли, это переходный вид Дарвина, который тот при жизни так и не нашел. За-то нашли и открыли русские. В себе.
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07.05.2021 12:56 Ответить
Да я в курсе. Промежуточным между хомо эректус и хомо сапиенс является хомо кацапус.
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07.05.2021 13:01 Ответить
Селекционные дегенераты с прилагательным названием русские)
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07.05.2021 13:09 Ответить
Сколько было таких заявлений? Но все равно мрут
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07.05.2021 12:52 Ответить
Везите в польшу, там все умирают от мирового скопления штаммов
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07.05.2021 13:09 Ответить
Компания "ВЕКТОР" Новоросийск россия,не хочет объявлять о создании COVID 19.
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07.05.2021 13:14 Ответить
У нашей страны такой научный потенциал и на задворках прогресса находимся. Обидно. Воры и взяточники не заинтересованы в продвижении науки.
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07.05.2021 13:18 Ответить
почитай ученых, скока им платят, а потом .... говори - у нас ученые - ану - раз-два, стройно! пошли и сделали эту как яво ... эээ, букцину от борововайруса(читаешь по бамашке), ой, нет, макцину против террафикуса, вот вроде, эй - ученые, я не вижу работы, премия по 10000 гривен первому кто сделает то(садишься в лимузин). (и все ученые тя провожают восхищенными апплодисментами)
это вы, Ермак? ну тогда ***************************
8*****************
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07.05.2021 13:27 Ответить
Шановні журналісти Цензора!
Ця новина фейк.
Ліків поки що не має і ймовірність того, що вони будуть дуже низка.
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проф. Сергій Ярмолюк
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07.05.2021 15:04 Ответить
 
 