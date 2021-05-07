РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16417 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины
25 170 107
Госдепартамент США (1622) оружие (9379) США (23161) Блинкен (747)

Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Блинкен применил к отношениям с Украиной подход

Слова поддержки на фоне обострения российской агрессии важны, но Вашингтон должен решить, на сколько большую военную помощь он готов оказать Киеву.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил лидеров в Киеве, что будущее Украины под угрозой. И чтобы его защитить, нужно вести войну на два фронта. С одной стороны, приходится противостоять российским силам на границе, а с другой - коррупции внутри Украины. Главный дипломат США пообещал увеличить помощь для Украины после "безрассудного и агрессивного" стягивания российских войск к украинской границе. Но при этом он также осудил коррумпированную политическую систему Украины после увольнения руководителя "Нафтогаза", - пишет Washington Post, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Команда Блинкена применила к отношениям с Украиной подход "жесткой любви". И остается скепсис относительно того, сработает ли это. Ведь в прошлом такой подход уже терпел неудачу.

"С 2014 года главные темы изменились очень мало. Вопрос в том, есть ли политика для изменения динамики, чтобы госсекретарь не ездил туда следующие 4-8 лет с аналогичными вопросами. Я пока такой не вижу", - сказал старший политолог Rand Corp Сэм Чарап.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Желание России иметь свои сферы влияния в мире - это путь к конфликту, - Блинкен

Во время визита в Киев американские чиновники избегали обещаний по поставкам конкретного оборудования Украине. Администрация Джо Байдена дала четко понять, что она считает противостояние США с Китаем главным вызовом 21-го века. И именно в этом направлении больше всего ресурсов будут тратиться.

"Украина же до сих пор имеет сильную поддержку со стороны американских политиков. Но ее связь с национальными интересами США сейчас слабее, чем раньше", - говорится в статье.

"Когда 80 тысяч российских солдат остаются на границе, послание Блинкена о поддержке против России важно. Но администрация Байдена должна решить, на сколько большую военную помощь она готова предоставить Украине", - сказала эксперт Джорджтаунского университета Анджела Стент.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+62
Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post - Цензор.НЕТ 6495
показать весь комментарий
07.05.2021 13:39
+30
Стыдно за страну, когда на переговорах её представляет такое недолугое создание как Володька.
показать весь комментарий
07.05.2021 13:42
+27
Свидетели говорят "Вот такой!"
Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post - Цензор.НЕТ 5060
показать весь комментарий
07.05.2021 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На себя надо пенять.....Что... не видели кто на трон собрался? Абсолютно зеленый пацан без ума и элементарных знаний обаял легковерных и доверчивых дешевыми картинками и пошлыми анекдотами. Пора менять шута на достойного!
показать весь комментарий
07.05.2021 21:56 Ответить
блінКомом відстав на 7 років від життя! Україну вбили ще в 2014-ому
показать весь комментарий
08.05.2021 01:14 Ответить
... тут даже риканцы ничего немогут против крёстного отца (преподобного Игоря Валерьевича) что-либо сделать. Так долго продолжаться не может - иначе на глобусе Европы появиться масса новых государств и государствочек (ну и красивые легенды про неведомую землю на Краю Земли)
показать весь комментарий
08.05.2021 05:47 Ответить
После поддержки любых друзив штаны уже не держаться. В своих бесовских делах, Россия, Китай и США, мы разменная монетка.
показать весь комментарий
08.05.2021 09:31 Ответить
усі зЗЕботоферм переїхали на держдачу вови?
показать весь комментарий
08.05.2021 13:34 Ответить
Політклуб з Портніковим , самий початок , як ЗЕлена соснобарАнеса доводила, шо вони не ради америки працюють а ради українського народу ... Шиакрний діалог вийшов...
показать весь комментарий
08.05.2021 13:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4BSb1SMk1DA Портніков у ролі Байдена )
показать весь комментарий
08.05.2021 13:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 