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Пилотный этап государственной итоговой аттестации для четвертых классов откладывается до 2022 года, - замдиректора УЦОКО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пилотный этап государственной итоговой аттестации для четвертых классов откладывается до 2022 года, - замдиректора УЦОКО

Проведение пилотного этапа государственной итоговой аттестации для четвертых классов начальной школы откладывается до следующего года.

Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяна Вакуленко на пресс-брифинге в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы должны были в этом году уже проводить пилотный этап государственной итоговой аттестации (ГИА) в 4-ом классе, но из-за карантина, из-за того, что... мы совсем не получили финансирования, все откладывается. Мы планируем, что если в этом году будет создана рабочая группа, то в следующем году мы на 2 тыс. учениках сможем апробировать инструмент для ГИА 4-го класса", - сказала Вакуленко.

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По ее словам, в настоящее время такой инструмент разрабатывается. Она подчеркнула, что в предлагаемом общегосударственном инструменте оценивания знаний по математике, украинскому языку и литературе не будет диктантов и формул.

"Если мы говорим о 4-м классе, то задания по языку будут включать знакомство с текстом, ответы на вопросы по тексту, написание короткого собственного высказывания на тему, созвучную с темой текста", - рассказала Вакуленко.

Она также отметила, что у детей необходимо проверять и навыки устной речи, "что у нас вообще на общегосударственном уровне не проверялось, а должно быть".

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Вакуленко уточнила, что при проверке навыков устной речи, ребенку дают картинку или набор картинок, комиксов, о которых он должен рассказать, "то есть интерпретировать визуальный образ в собственный", в то время как другой ребенок, работающий с первым в паре, должен прокомментировать происходящее.

"То есть мы говорим и о диалоге, и об умении слушать другого ребенка", - подчеркнула она.

По ее словам, когда речь идет об оценивании знаний в языково-литературной области в 9-ом классе, то "мы предусматриваем устное оценивание, компетентность, устную составляющую речи, потому что ребенок, прежде всего, должен уметь высказывать свою точку зрения".

Вакуленко подчеркнула, что компетентные задания на ИГА должны помочь получить ответы на вопросы, насколько ребенок понял то, что он учил, и насколько он способен использовать это в реальной жизни.
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Какая атестация может быть в 4м класе? Это чо шоб сразу на работу уже можно было идти подымать экономику, ай-да шморгаль, ай да маладетс Пилотный этап государственной итоговой аттестации для четвертых классов откладывается до 2022 года, - замдиректора УЦОКО - Цензор.НЕТ 8187
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07.05.2021 14:58 Ответить
є атестація, перевіряють якість викладання через учнівську контрольну. хоча деякі вчилки так надрочують незнаючих батьків (що не знання дітей оцінюються), що батьки реально готують дітей до дпа-4клас, що на руку вчительці. за рахунок підготовки дітей батьками не видно якості викладання вчителя. мон це треба для того, щоб знати що далі робити із програмою і методиками.
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07.05.2021 15:47 Ответить
Як яка? Тобі з написали, що державна підсумкова для четвертих класі. Для четвертих, Карл.
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07.05.2021 15:18 Ответить
Для...4 класса из них как минимум 2года на удаленке. Отлично..Специалисты готовы.
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07.05.2021 15:22 Ответить
а чого ти вирішив, що атестація може бути лише для корочки? одноманітність совкової освіти на мозок даве?
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07.05.2021 15:48 Ответить
Так через карантин чи фінансування немає??? тобто не будь карантину, то і тако ж би не провели, а так за карантином можна заховатись.
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07.05.2021 15:49 Ответить
 
 