Аппарат Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Аппарат Верховной Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива от COVID-19.
Об этом "Укринформу" сообщил заместитель руководителя управления - руководитель отдела по работе с публичной информацией Аппарата ВРУ Александр Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.
"Аппарат Верховной Рады Украины заявку на вакцинацию коллектива не подавал", - заявил Кузьмин.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Ознакомьтесь https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4