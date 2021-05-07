Аппарат Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива

Аппарат Верховной Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива от COVID-19.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель руководителя управления - руководитель отдела по работе с публичной информацией Аппарата ВРУ Александр Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Аппарат Верховной Рады Украины заявку на вакцинацию коллектива не подавал", - заявил Кузьмин.

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