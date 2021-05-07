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Аппарат Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Аппарат Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива

Аппарат Верховной Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива от COVID-19.

Об этом "Укринформу" сообщил заместитель руководителя управления - руководитель отдела по работе с публичной информацией Аппарата ВРУ Александр Кузьмин, информирует Цензор.НЕТ.

"Аппарат Верховной Рады Украины заявку на вакцинацию коллектива не подавал", - заявил Кузьмин.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Колите их всех ковишилдом хоть паржом Аппарат Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива - Цензор.НЕТ 788 и ни каких отмазок Аппарат Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива - Цензор.НЕТ 4810
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07.05.2021 15:03 Ответить
Да они там уже все вакцинированы....причем давно.... первой партией пфайзера...
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07.05.2021 15:04 Ответить
Вы уверены,что они не знают истинной цели вакцинации?
Ознакомьтесь https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
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07.05.2021 16:30 Ответить
не смішить мене. Усі міські ради зараз пфайзером щеплення роблять, а ви про апарат ВР... на інтернати списують, а використовують для "місцевої еліти"...
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07.05.2021 15:04 Ответить
Вони вже провакцинувались Файзером з контрабандної поставки Стєпахи за нормальне бабло.
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07.05.2021 15:05 Ответить
Так это бесполезно . Вакцина для людей .
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07.05.2021 15:17 Ответить
Развєлі как кАтят...
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07.05.2021 15:19 Ответить
Прикольна назва - колектив апарату Ради, майже як колектив 95 кварталу.
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07.05.2021 15:30 Ответить
А інститут права при вру, той що задрочує усі держоргани відпрацюванням законопроектів, входить в цей т/з апарат?
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07.05.2021 16:23 Ответить
Порошенко сволочь
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07.05.2021 16:30 Ответить
 
 