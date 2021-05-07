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Апарат Ради не подавав заявку на вакцинацію колективу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апарат Ради не подавав заявку на вакцинацію колективу

Апарат Верховної Ради не подавав заявку на вакцинацію колективу проти COVID-19.

Про це "Укрінформу" повідомив заступник керівника управління - керівник відділу з роботи з публічною інформацією Апарату ВРУ Олександр Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Апарат Верховної Ради України заявку на вакцинацію колективу не подавав", - заявив Кузьмін.

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Автор: Наталя Джума
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Колите их всех ковишилдом хоть паржом Аппарат Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива - Цензор.НЕТ 788 и ни каких отмазок Аппарат Рады не подавал заявку на вакцинацию коллектива - Цензор.НЕТ 4810
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07.05.2021 15:03 Відповісти
Да они там уже все вакцинированы....причем давно.... первой партией пфайзера...
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07.05.2021 15:04 Відповісти
Вы уверены,что они не знают истинной цели вакцинации?
Ознакомьтесь https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
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07.05.2021 16:30 Відповісти
не смішить мене. Усі міські ради зараз пфайзером щеплення роблять, а ви про апарат ВР... на інтернати списують, а використовують для "місцевої еліти"...
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07.05.2021 15:04 Відповісти
Вони вже провакцинувались Файзером з контрабандної поставки Стєпахи за нормальне бабло.
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07.05.2021 15:05 Відповісти
Так это бесполезно . Вакцина для людей .
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07.05.2021 15:17 Відповісти
Развєлі как кАтят...
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07.05.2021 15:19 Відповісти
Прикольна назва - колектив апарату Ради, майже як колектив 95 кварталу.
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07.05.2021 15:30 Відповісти
А інститут права при вру, той що задрочує усі держоргани відпрацюванням законопроектів, входить в цей т/з апарат?
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07.05.2021 16:23 Відповісти
Порошенко сволочь
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07.05.2021 16:30 Відповісти
 
 