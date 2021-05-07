Апарат Ради не подавав заявку на вакцинацію колективу

Апарат Верховної Ради не подавав заявку на вакцинацію колективу проти COVID-19.

Про це "Укрінформу" повідомив заступник керівника управління - керівник відділу з роботи з публічною інформацією Апарату ВРУ Олександр Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Апарат Верховної Ради України заявку на вакцинацію колективу не подавав", - заявив Кузьмін.

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