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В Киеве "заминировали" ряд торговых центров и станций метро, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве

Столичные полицейские проверяют информацию о заминировании торговых центров и станций метро.

На месте происшествия работают профильные службы. Проводится проверка.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе столичной полиции, на электронную почту Шевченковского управления полиции поступило письмо о заминировании ряда объектов: торговых центров и станций метро. На местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

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Правоохранители тщательно обследуют здания, станции метро и прилегающую к ним территорию. Также усилия полицейских направлены на установление лица "минера".

События должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений районных управлений полиции. По результатам проверки им будет дана правовая квалификация.
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Знову кацапи мінують: знаходять кримінал (часом на зоні) і "мінують".
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07.05.2021 16:55 Ответить
 
 