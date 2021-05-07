Столичні поліцейські перевіряють інформацію про замінування торгових центрів і станцій метро.

На місці події працюють профільні служби. Проводиться перевірка.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі столичної поліції, на електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування низки об'єктів: торгових центрів і станцій метро. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки і кінологи.

Правоохоронці ретельно обстежують будівлі, станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи "мінера".

Події належним чином зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде дана правова кваліфікація.

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