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COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко

Международный сертификат вакцинации от коронавируса может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время общения на горячей линии Минздрава.

Как пояснил санврач, международные COVID-сертификаты будут выдаваться в соответствии с требованиями национальных законодательств или международными договорами. По его словам, в соответствии с международными правилами, такой документ позволяет пересекать границу, если страна требует вакцинацию.

"Правила составления этого сертификата определены в международных медико-санитарных правилах и его можно выдавать, если человек получил полный комплекс проведенных прививок вакциной, которая разрешена к использованию ВОЗ",- сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паспорт вакцинации можно будет получить у семейного врача, - и.о. главы НСЗУ Виленский

Главный санврач отметил, что из-за глобального дефицита вакцин и ограниченного доступа к ним, страны мира обсуждают цифровые сертификаты, которые будут содержать не только данные о вакцинации, но и о наличии антител или отрицательном COVID-тесте.

"Он (цифровой сертификат - ред.) будет позволять путешествовать, то есть свободно пересекать границы стран. А также рассматривается вопрос о возможности посещения дополнительных массовых мероприятий, которые недоступны в период жестких карантинных ограничений для непривитых, тех, кто не болел или не имеют антител", - рассказал он.

Ляшко добавил, что в течение мая Минздрав проработает варианты касательно того, какие преимущества будут иметь владельцы COVID-сертификата в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
https://dailyexpose.co.uk/2021/05/07/covid-fraud-lawyers-medical-experts-start-legal-proceedings-against-w-h-o-and-world-leaders-for-crimes-against-humanity/

Команда з 1000 адвокатів і 10000 медичних експертів під проводом Рейнера Фулміча почали судову справу проти ВООЗ, CDC та Давоського Всесвітнього Економічного Форуму (очільник К. Шваб) за злочини проти людства у вигляді фальшивої пандемії, якою виправдовують необхідність масової вакцинації експериментальною вбивчою субстанцією, що порушує чи не всі пункти Нюрнберзького кодексу.
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07.05.2021 21:07
+6
А что в Украину завезли вакцину не одобренную ВОЗ?? А какая тварь теперь за это ответит??
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07.05.2021 21:16
+4
Министерство здравоохранения Украины планирует выпуск сертификатов подтверждающих наличие вакцинной иммунизации от COVID-19. Рассказы о "совместимости" этого документа с европейскими - ложь и дезинформация. В отличии от европейских аналогов в украинский документ не вносится данные о признании вакцины используемой для вакцинации в ЕС и серийный номер партии данной вакцины. Все это делает данный документ бумагой для чисто внутреннего пользования.
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07.05.2021 22:27
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...и сколько доз такой вакцины закуплено Украиной, перепуганный? COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5949
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07.05.2021 21:02 Ответить
Пусть этот Ляшко со Степашкой идут на 3 буквы со своими чудо вакцинами и карантинами. 15 числа люди выходят на Майдан, чтобы сказать этим уродам и власти, которая их поставила - геть! Десятки миллионов из бюджета страны прос-рали на эту гадость, подарили фармкомпаниям, а народу и армии дуля. Тьфу!
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07.05.2021 21:15 Ответить
...разве 95-й квартал - фармкомпания? COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко - Цензор.НЕТ 26 Если так, то согласен COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1162
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07.05.2021 21:56 Ответить
А ти не чув скільки мільйонів віддали з бюджету України на незрозумілі вакцини незрозуміло від чого і для чого? А фармкомпанія Пфайзер лише за 3 міс цього року поклали до своїх кишень 3 млрд долларів. Лише за 3 міс. І Україна їм підкинула , бо в нас нема куди гроші дівати, всі багаті, все є, мир і добробут.
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07.05.2021 22:07 Ответить
аНисколько не закуплено. Только по прогрпмме ковакс Украина получила бесплатно 118 тыс Пфайзера. Остальные вакцины, которыми нас осчастливила наша власть, не сертифицированы ВОЗ.
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08.05.2021 02:01 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста?
А то этот "ВОЗ", постоянно путается в показаниях...
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07.05.2021 21:03 Ответить
Предположу что ковишиелд в пролете.
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07.05.2021 21:29 Ответить
Всіх хто протидіяв закупівлі вакции треба прилюдно розп`яти.
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07.05.2021 21:06 Ответить
Навіщо? Це святі люди. Восени ти це усвідомиш.
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07.05.2021 21:55 Ответить
https://dailyexpose.co.uk/2021/05/07/covid-fraud-lawyers-medical-experts-start-legal-proceedings-against-w-h-o-and-world-leaders-for-crimes-against-humanity/

Команда з 1000 адвокатів і 10000 медичних експертів під проводом Рейнера Фулміча почали судову справу проти ВООЗ, CDC та Давоського Всесвітнього Економічного Форуму (очільник К. Шваб) за злочини проти людства у вигляді фальшивої пандемії, якою виправдовують необхідність масової вакцинації експериментальною вбивчою субстанцією, що порушує чи не всі пункти Нюрнберзького кодексу.
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07.05.2021 21:07 Ответить
Тепер ще судитися з наукою пласкоземельникам лишилося...
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07.05.2021 21:16 Ответить
Я не італієць. Ти ж про фашизм?
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07.05.2021 22:04 Ответить
Та хоч француз. А методичка твоя фактчекерська - лайно.
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07.05.2021 22:07 Ответить
Я про те що фашизм був в Італії, неук ти.
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07.05.2021 22:12 Ответить
для обмежених телепнів, як ти, так і було
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07.05.2021 22:22 Ответить
Ляшка треба четвертувати двічі за довгий язик.
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07.05.2021 21:08 Ответить
А тим хто посилає на ху шлюх з Міністерства охорони здоров`я давати премії.
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07.05.2021 21:11 Ответить
А якщо в людей грошей немає на Пфайзер, що робити? Тебе четвертувати зразу чи чекати коли ти привезеш?
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07.05.2021 21:13 Ответить
Приймати вітамін Д, як це робить американський сан. лікар Фаучі та й, впевнений, усі "публічні" особи. Йому за 80 років, але добова доза в 8-9 грам вітаміну допомагає уникати будь-яких ГРВІ.
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07.05.2021 21:16 Ответить
Ми вже це давно знаємо, та користуємося, али що робити звичайним людям?
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07.05.2021 21:21 Ответить
Ти ж сам написав, що вже користуєшся. Ну от і все. Цього достатньо. Це ефективно, дешево, безпечно.
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07.05.2021 21:51 Ответить
Совет интересный , а как же побочки- к примеру - кальцинаты в почках ? Его принимают одновременно с менахиогом К2,к4, и обязательно пьют лимонную воду . А то быстренько познакомитесь с урологом и уз дробилкой.
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07.05.2021 22:36 Ответить
У вакцин набагато більше побічних реакцій.
https://t.me/cv19vaccine_reactions
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07.05.2021 22:42 Ответить
COVID-сертификат можно выдавать только тем, кто привит вакциной, одобренной ВОЗ, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6420
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07.05.2021 21:18 Ответить
А что в Украину завезли вакцину не одобренную ВОЗ?? А какая тварь теперь за это ответит??
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07.05.2021 21:16 Ответить
Скільки там Пфайзера передали Україні? Фсьо. А на все інше, що "по блату" дістав степанов, те, яке "майже таке ж як і АстраЗенека", сертифікат ніхто не видасть.
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07.05.2021 21:20 Ответить
в Израиль с такими прививками как у нас делают не пустят. Пусть собаки ими прививают себя, своих родителей и детей.
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07.05.2021 21:24 Ответить
Саме через це Ермаки- Степанові- зелені недоумки мають відповідати власними грошима.
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07.05.2021 21:25 Ответить
Зеленеих недоумків: Степанових - Єрмаків треба притягати до кримінальної відповідальності за геноцид української нації.
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07.05.2021 21:24 Ответить
Невже Зелені недоумки одумалися і будуть поспішати вакцинувати звичайних українців?
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07.05.2021 21:29 Ответить
В общем на сейшелах где колят тоже самое и про вакцинировано больше всех опять вспышка. В ИЗРАИЛЕ ПОСЛЕ ПФАЙЗЕРА ВСЕ ОК. Загуглите сейшелы вакцинация
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07.05.2021 21:36 Ответить
Не дуже й в Ізраїлі ОК. М'яко кажучи. Але про це в телевізорі не розкажуть.
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07.05.2021 21:54 Ответить
Ну это ты загнул так. что я плакаль я не в состоянии съесть за день с полтонны селёдки или литра три жира с печени трески
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07.05.2021 22:21 Ответить
Министерство здравоохранения Украины планирует выпуск сертификатов подтверждающих наличие вакцинной иммунизации от COVID-19. Рассказы о "совместимости" этого документа с европейскими - ложь и дезинформация. В отличии от европейских аналогов в украинский документ не вносится данные о признании вакцины используемой для вакцинации в ЕС и серийный номер партии данной вакцины. Все это делает данный документ бумагой для чисто внутреннего пользования.
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07.05.2021 22:27 Ответить
В туалеті.
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07.05.2021 22:34 Ответить
Саме так
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07.05.2021 22:39 Ответить
 
 