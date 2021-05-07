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Вторая женщина-главный арбитр Романюк дебютирует в УПЛ

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Вторая женщина-главный арбитр Романюк дебютирует в УПЛ

На поединке 26-го тура УПЛ "Львов" - "Олимпик" (Донецк) в качестве главного арбитра высшей дивизиона дебютирует Анастасия Романюк из Ивано-Франковска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Анастасия Романюк награждена призом "Лучший арбитр первой лиги" по итогам 2020 года. Также она работала на двух матчах Кубка Украины в этом сезоне "Нива" (Винница) - "Кристалл" (Херсон) и "Ужгород" - "Буковина" (Черновцы).

С 2015 года Анастасия Романюк - арбитр категории ФИФА. В ноябре 2020 году она была четвертым судьей в составе украинской женской бригады арбитров на матче Лиги наций УЕФА Сан-Марино - Гибралтар.

Также на Цензор.НЕТ: Украинка Монзуль станет одной из первых женщин-арбитров, которые будут судить матчи отбора на ЧМ-2022 по футболу среди мужчин

Автор: Ольга Лузан
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Мужики! Ми вимираючий вид! Жінки вже захоплюють "святая святих" - футбол! Кидаємо пити та палити і до спортзалів! Хто з нас виживе - переможе
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07.05.2021 22:56 Ответить
Вторая женщина-главный арбитр Романюк дебютирует в УПЛ - Цензор.НЕТ 765
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07.05.2021 23:26 Ответить
Ну давайте ещё женщин-футболисток примем в команды.
На очереди бокс.
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07.05.2021 23:03 Ответить
Є і жіночій футбол, і жіночій бокс, але ж його ніхто не дивиться. Цікаво, чому так?
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08.05.2021 00:28 Ответить
Допысувач каже про добір в чоловічі команди жінок. Бо це мабуть гендерно правильно. Чого жінки спортеси (спортвумени, тьху, й тут без -менів нікуди) не хочуть змагатися в гендерно загальних змаганнях. Невже ми різні?
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08.05.2021 09:08 Ответить
Щось вона на жінку геть не схожа. Вторая женщина-главный арбитр Романюк дебютирует в УПЛ - Цензор.НЕТ 9760
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07.05.2021 23:47 Ответить
я бы сказал она на любителя, скорее даже на профессионала
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07.05.2021 23:54 Ответить
Мабуть, забагато маскулінності, тому і професію таку суто чоловічу обрала.
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08.05.2021 00:27 Ответить
Україномовних будь ласка а ці арони.... Та кацпови вже розвалили судівство у футболі може жіночки поможуть у Монзуль виходе!!!
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08.05.2021 07:10 Ответить
 
 