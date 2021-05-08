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Друга жінка-головний арбітр Романюк дебютує в УПЛ

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Друга жінка-головний арбітр Романюк дебютує в УПЛ

На поєдинку 26-го туру УПЛ "Львів" - "Олімпік" (Донецьк) як головний арбітр вищої дивізіону дебютує Анастасія Романюк з Івано-Франківська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Анастасія Романюк нагороджена призом "Найкращий арбітр першої ліги" за підсумками 2020 року. Також вона працювала на двох матчах Кубка України в цьому сезоні "Нива" (Вінниця) - "Кристал" (Херсон) та "Ужгород" - "Буковина" (Чернівці).

З 2015 року Анастасія Романюк - арбітр категорії ФІФА. У листопаді 2020 року вона була четвертим суддею у складі української жіночої бригади арбітрів на матчі Ліги націй УЄФА Сан-Марино - Гібралтар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українка Монзуль стане однією з перших жінок-арбітрів, які судитимуть матчі відбору на ЧС-2022 з футболу серед чоловіків
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Мужики! Ми вимираючий вид! Жінки вже захоплюють "святая святих" - футбол! Кидаємо пити та палити і до спортзалів! Хто з нас виживе - переможе
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07.05.2021 22:56 Відповісти
Вторая женщина-главный арбитр Романюк дебютирует в УПЛ - Цензор.НЕТ 765
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07.05.2021 23:26 Відповісти
Ну давайте ещё женщин-футболисток примем в команды.
На очереди бокс.
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07.05.2021 23:03 Відповісти
Є і жіночій футбол, і жіночій бокс, але ж його ніхто не дивиться. Цікаво, чому так?
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08.05.2021 00:28 Відповісти
Допысувач каже про добір в чоловічі команди жінок. Бо це мабуть гендерно правильно. Чого жінки спортеси (спортвумени, тьху, й тут без -менів нікуди) не хочуть змагатися в гендерно загальних змаганнях. Невже ми різні?
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08.05.2021 09:08 Відповісти
Щось вона на жінку геть не схожа. Вторая женщина-главный арбитр Романюк дебютирует в УПЛ - Цензор.НЕТ 9760
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07.05.2021 23:47 Відповісти
я бы сказал она на любителя, скорее даже на профессионала
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07.05.2021 23:54 Відповісти
Мабуть, забагато маскулінності, тому і професію таку суто чоловічу обрала.
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08.05.2021 00:27 Відповісти
Україномовних будь ласка а ці арони.... Та кацпови вже розвалили судівство у футболі може жіночки поможуть у Монзуль виходе!!!
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08.05.2021 07:10 Відповісти
 
 