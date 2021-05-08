Друга жінка-головний арбітр Романюк дебютує в УПЛ

На поєдинку 26-го туру УПЛ "Львів" - "Олімпік" (Донецьк) як головний арбітр вищої дивізіону дебютує Анастасія Романюк з Івано-Франківська.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Анастасія Романюк нагороджена призом "Найкращий арбітр першої ліги" за підсумками 2020 року. Також вона працювала на двох матчах Кубка України в цьому сезоні "Нива" (Вінниця) - "Кристал" (Херсон) та "Ужгород" - "Буковина" (Чернівці).

З 2015 року Анастасія Романюк - арбітр категорії ФІФА. У листопаді 2020 року вона була четвертим суддею у складі української жіночої бригади арбітрів на матчі Ліги націй УЄФА Сан-Марино - Гібралтар.

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