Российский ветеран-афганец Гуляев: Меня никто не заставит воевать против Украины

Ветеран войны в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе, россиянин Сергей Гуляев заявил, что его никто не заставит воевать против Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Гуляев рассказал, что опубликовал манифест с призывом к властям РФ не воевать с Украиной, а к гражданам - не поддерживать эскалацию конфликта.

"Я последовательно выступаю против войны на Донбассе. С 1 марта 2014 года я ходил на несанкционированный митинг, когда Сенат России разрешил вводить войска в Украину. Я был участником всех маршей мира против войны в Украине", - рассказал Гуляев.

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Он добавил, что манифест был продиктован среди прочего и личной трагедией: у его друга - "афганца" из Украины Андрея Гаврилюка при защите Донецкого аэропорта погиб сын-"киборг".

"На одной из наших встреч, которая проходила в Могилеве, я его не узнал. Осталась одна оболочка от человека. Мне сказали, что его единственный сын, который был "киборгом", погиб. Мы с ним проговорили всю ночь, и меня до слез тронула эта история. После этого я с Украиной вообще не буду воевать. Это выше моих сил и представлений. Меня и моих боевых товарищей, большинство которых поддерживали манифест, никто не заставит", - заявил Гуляев.

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Присутствовавший в студии командир "киборгов" Андрей Шараскин обратил внимание на то, что в манифесте есть ряд неточностей.

"Совсем не говорится о Крыме, а только о Донбассе. И второе - у нас нет сепаратистов, у нас есть коллаборанты. Потому что руководили всеми операциями с самого начала россияне", - пояснил командир.

В ответ на это Гуляев согласился с тем, что полуостров был оккупирован Россией.