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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Российский ветеран-афганец Гуляев: Меня никто не заставит воевать против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российский ветеран-афганец Гуляев: Меня никто не заставит воевать против Украины

Ветеран войны в Афганистане, Чечне и на Северном Кавказе, россиянин Сергей Гуляев заявил, что его никто не заставит воевать против Украины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Гуляев рассказал, что опубликовал манифест с призывом к властям РФ не воевать с Украиной, а к гражданам - не поддерживать эскалацию конфликта.

"Я последовательно выступаю против войны на Донбассе. С 1 марта 2014 года я ходил на несанкционированный митинг, когда Сенат России разрешил вводить войска в Украину. Я был участником всех маршей мира против войны в Украине", - рассказал Гуляев.

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Он добавил, что манифест был продиктован среди прочего и личной трагедией: у его друга - "афганца" из Украины Андрея Гаврилюка при защите Донецкого аэропорта погиб сын-"киборг".

"На одной из наших встреч, которая проходила в Могилеве, я его не узнал. Осталась одна оболочка от человека. Мне сказали, что его единственный сын, который был "киборгом", погиб. Мы с ним проговорили всю ночь, и меня до слез тронула эта история. После этого я с Украиной вообще не буду воевать. Это выше моих сил и представлений. Меня и моих боевых товарищей, большинство которых поддерживали манифест, никто не заставит", - заявил Гуляев.

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Присутствовавший в студии командир "киборгов" Андрей Шараскин обратил внимание на то, что в манифесте есть ряд неточностей.

"Совсем не говорится о Крыме, а только о Донбассе. И второе - у нас нет сепаратистов, у нас есть коллаборанты. Потому что руководили всеми операциями с самого начала россияне", - пояснил командир.

В ответ на это Гуляев согласился с тем, что полуостров был оккупирован Россией.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+22
"И второе - у нас нет сепаратистов, у нас есть коллаборанты. Потому что руководили всеми операциями с самого начала россияне"
Вот это нужно повторять на каждом углу... Чтобы каждый это запомнил...
Источник: https://censor.net/ru/n3264155
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08.05.2021 00:10
+15
Воевал против афганцев = будет воевать где угодно.
Лжец.
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08.05.2021 00:05
+15
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08.05.2021 00:36
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Да кому ты там в паРаше нужен что бы тебя заставлять?? Тебе уже по 60...а может и больше....в паРаше достаточное количество молодых дебилов...которых заставлять не надо...
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08.05.2021 07:43 Ответить
Казочкі про "білого бичка"--воював в Афгані,Чечні, Кавказі. Типічний москальський вбивця, яких в московії більшість.
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08.05.2021 07:53 Ответить
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08.05.2021 07:57 Ответить
И прослезился,не стоит верить росиянам,брехливая воровитая нация,в глаза улыбаються но обязательно ударят в спину при выгодном раскладе.Все время орут что братья но напали на Украину чтобы грабить и убивать.Ни один народ не стал с нами воевать -а росияне пришли убивать,брехливое стадо шакалов
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08.05.2021 08:03 Ответить
Шакалов не надо оскорблять, сравнивая с кацапами.
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08.05.2021 10:14 Ответить
Такой умный -и не закрытый......
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08.05.2021 08:07 Ответить
Гіркін також не закритий.
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08.05.2021 08:47 Ответить
Гиркин -опытный волчара -максимально шумит,чтоб в тихую не прикопали...
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08.05.2021 11:38 Ответить
Маскальская морда снова втирает про братьев на век.
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08.05.2021 09:00 Ответить
Я б тебя послал, да вижу - ты оттуда!
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08.05.2021 09:27 Ответить
Хороший кацап - это мертвый кацап. Живому кацапу верить нельзя никогда. И русофобия, как по мне, должна стать такой же нормой ментальной, нравственной и духовной гигиены в Украине, как мытье рук в гигиене обычной. Потому как последствия от микробов намного менее вредные, чем от всего из кацапии.
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08.05.2021 10:16 Ответить
А что делать с украинцами, которые по сути кацапские агенты, и находятся они не в Мордоре, куда еще попробуй заедь и завали как тебе хочется кого-нибудь из прожженных рашистов, а тут в Украине? И живут они тут припеваючи, и бизнес у них выкачивающий из этой страны ресурсы, и гадят они в мозг прихожанам пор сей день, и никого не боятся.
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08.05.2021 11:46 Ответить
на паРаше и без тебя хватит скрепоносной ваты. найдется кому дохнуть во имя вяличия и *****.
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08.05.2021 11:40 Ответить
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08.05.2021 21:11 Ответить
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