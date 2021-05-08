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Російський ветеран-"афганець" Гуляєв: Мене ніхто не змусить воювати проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російський ветеран-

Ветеран війни в Афганістані, Чечні і на Північному Кавказі, росіянин Сергій Гуляєв заявив, що його ніхто не змусить воювати проти України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Гуляєв розповів, що опублікував маніфест із закликом до влади РФ не воювати з Україною, а до громадян - не підтримувати ескалацію конфлікту.

"Я послідовно виступаю проти війни на Донбасі. З 1 березня 2014 року я ходив на несанкціонований мітинг, коли Сенат Росії дозволив вводити війська в Україну. Я був учасником усіх маршів миру проти війни в Україні", - розповів Гуляєв.

Він додав, що маніфест був продиктований серед іншого особистою трагедією: у його друга - "афганця" з України Андрія Гаврилюка під час захисту Донецького аеропорту загинув син-"кіборг".

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"На одній із наших зустрічей, яка проходила в Могильові, я його не впізнав. Залишилася сама оболонка від людини. Мені сказали, що його єдиний син, який був "кіборгом", загинув. Ми з ним проговорили всю ніч, і мене до сліз зачепила ця історія. Після цього я з Україною взагалі не буду воювати. Це вище моїх сил і уявлень. Мене і моїх бойових товаришів, більшість яких підтримували маніфест, ніхто не змусить", - заявив Гуляєв.

Присутній у студії командир "кіборгів" Андрій Шараскін звернув увагу на те, що в маніфесті є низка неточностей.

"Зовсім не говориться про Крим, а тільки про Донбас. І друге - у нас немає сепаратистів, у нас є колаборанти. Тому що керували всіма операціями від самого початку росіяни", - пояснив командир.

У відповідь на це Гуляєв погодився з тим, що півострів був окупований Росією.
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Топ коментарі
+22
"И второе - у нас нет сепаратистов, у нас есть коллаборанты. Потому что руководили всеми операциями с самого начала россияне"
Вот это нужно повторять на каждом углу... Чтобы каждый это запомнил...
Источник: https://censor.net/ru/n3264155
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08.05.2021 00:10
+15
Воевал против афганцев = будет воевать где угодно.
Лжец.
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08.05.2021 00:05
+15
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08.05.2021 00:36
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Да кому ты там в паРаше нужен что бы тебя заставлять?? Тебе уже по 60...а может и больше....в паРаше достаточное количество молодых дебилов...которых заставлять не надо...
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08.05.2021 07:43 Відповісти
Казочкі про "білого бичка"--воював в Афгані,Чечні, Кавказі. Типічний москальський вбивця, яких в московії більшість.
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08.05.2021 07:53 Відповісти
Російський ветеран-"афганець" Гуляєв: Мене ніхто не змусить воювати проти України - Цензор.НЕТ 377
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08.05.2021 07:57 Відповісти
И прослезился,не стоит верить росиянам,брехливая воровитая нация,в глаза улыбаються но обязательно ударят в спину при выгодном раскладе.Все время орут что братья но напали на Украину чтобы грабить и убивать.Ни один народ не стал с нами воевать -а росияне пришли убивать,брехливое стадо шакалов
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08.05.2021 08:03 Відповісти
Шакалов не надо оскорблять, сравнивая с кацапами.
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08.05.2021 10:14 Відповісти
Такой умный -и не закрытый......
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08.05.2021 08:07 Відповісти
Гіркін також не закритий.
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08.05.2021 08:47 Відповісти
Гиркин -опытный волчара -максимально шумит,чтоб в тихую не прикопали...
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08.05.2021 11:38 Відповісти
Маскальская морда снова втирает про братьев на век.
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08.05.2021 09:00 Відповісти
Я б тебя послал, да вижу - ты оттуда!
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08.05.2021 09:27 Відповісти
Хороший кацап - это мертвый кацап. Живому кацапу верить нельзя никогда. И русофобия, как по мне, должна стать такой же нормой ментальной, нравственной и духовной гигиены в Украине, как мытье рук в гигиене обычной. Потому как последствия от микробов намного менее вредные, чем от всего из кацапии.
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08.05.2021 10:16 Відповісти
А что делать с украинцами, которые по сути кацапские агенты, и находятся они не в Мордоре, куда еще попробуй заедь и завали как тебе хочется кого-нибудь из прожженных рашистов, а тут в Украине? И живут они тут припеваючи, и бизнес у них выкачивающий из этой страны ресурсы, и гадят они в мозг прихожанам пор сей день, и никого не боятся.
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08.05.2021 11:46 Відповісти
на паРаше и без тебя хватит скрепоносной ваты. найдется кому дохнуть во имя вяличия и *****.
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08.05.2021 11:40 Відповісти
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08.05.2021 21:11 Відповісти
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