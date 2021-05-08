США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне российской агрессии и выражают готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.
Об этом заявила по результатам визита госсекретаря Блинкена в Киев заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"В Киеве госсекретарь подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей российской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - сообщила представитель Госдепартамента.
Кроме того, Портер подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат работать с Украиной "для достижения ей евроатлантических стремлений, чтобы все украинцы имели право на процветающее будущее".
В то же время она напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с внутренними угрозами, которые создает коррупция.
Портер добавила, что США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями.
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благослови Бог США и Украину!
Таке чуство, що Бог десь наказує нас за шось(С)
Об этом нужно было думать год назад, когда эта стайка клоВунов играла в неназначение представителя Украины в НАТО.(с)
пахнетсмердит.
бо кацапам денег много нельзя позволять.от этого они буреют,как разбалованый ребенок