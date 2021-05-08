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Новости Политика Украины
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Госдепартамент США (1622) Блинкен (748)

США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп

Соединенные Штаты подтверждают поддержку Украины на фоне российской агрессии и выражают готовность усиливать партнерство в сфере безопасности и обороны.

Об этом заявила по результатам визита госсекретаря Блинкена в Киев заместитель спикера Госдепартамента США Джалин Портер, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"В Киеве госсекретарь подтвердил нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины и ее территориальной целостности, особенно на фоне текущей российской агрессии. Мы продолжим укреплять наше партнерство - партнерство в сфере безопасности - с Украиной, чтобы она могла защитить себя в условиях агрессии", - сообщила представитель Госдепартамента.

Кроме того, Портер подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжат работать с Украиной "для достижения ей евроатлантических стремлений, чтобы все украинцы имели право на процветающее будущее".

В то же время она напомнила о необходимости для Украины дальнейшего прогресса в проведении реформ, а также в борьбе с внутренними угрозами, которые создает коррупция.

Портер добавила, что США вместе с международными партнерами призывают украинскую власть обеспечить надлежащее корпоративное управление государственными предприятиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен применил к отношениям с Украиной подход "жесткой любви", - Washington Post

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
США-настоящие наши друзья и союзники!
благослови Бог США и Украину!
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08.05.2021 00:07
+7
США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2059
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08.05.2021 01:31
+6
США то готовы, а вот готов-ли Зеленский - большой вопрос, тем более окружающие его всякие ермаки и татаровы точно не готовы и, более того, против.
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08.05.2021 00:09
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США-настоящие наши друзья и союзники!
благослови Бог США и Украину!
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08.05.2021 00:07 Ответить
США то готовы, а вот готов-ли Зеленский - большой вопрос, тем более окружающие его всякие ермаки и татаровы точно не готовы и, более того, против.
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08.05.2021 00:09 Ответить
Альтернативность готовности Зеленского одна: подать в ОТСТАВКУ!
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08.05.2021 12:15 Ответить
единственная помощь, которая нужна украинскому народу - помочь уничтожить коррупцию и ее носителей
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08.05.2021 00:10 Ответить
То довга музика, як не крути...
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08.05.2021 01:54 Ответить
такие возможности и такие дебилы у руля...
Таке чуство, що Бог десь наказує нас за шось(С)
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08.05.2021 00:13 Ответить
Помста Перуна.
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08.05.2021 00:22 Ответить
Напевно, люди, які будуть на чолі захисту України вже визначені і вони не з офісу Єрмака.
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08.05.2021 00:20 Ответить
Но в протоколе "да" зачеркнули...
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08.05.2021 00:20 Ответить
в протоколах "да" не бывает США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8334.
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08.05.2021 10:06 Ответить
"Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено"....
Об этом нужно было думать год назад, когда эта стайка клоВунов играла в неназначение представителя Украины в НАТО.(с)
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08.05.2021 00:22 Ответить
ха.. а в Белом доме уже вычеркнули из стенограммы вчерашние слова Блинкена о вступлении Украины в НАТО.. и сегодня оказалось, что Украина не включена в список стран на саммите НАТО в июне?
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08.05.2021 00:27 Ответить
Да, очень всё это скверно пахнет смердит.
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08.05.2021 00:34 Ответить
Слово не горобець, його не викреслиш.
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08.05.2021 00:35 Ответить
зрада?поищи зраду дома...здесь она опаснее
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08.05.2021 10:07 Ответить
стингеры или даже патриоты ?
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08.05.2021 00:49 Ответить
У нас "патриоты" со стрингами в ОП-е", потому дядюшка Сем пока присматривается...
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08.05.2021 01:43 Ответить
Патриоты в стрингах, можно сказать США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7207
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08.05.2021 11:20 Ответить
Госдеп-это не зеПЕД...
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08.05.2021 01:00 Ответить
сша это друзья, которые ....
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08.05.2021 01:21 Ответить
Будующее всего мира -- это США и Украина. Я знал, что два великих народа сольются в единое целое, которое будет управлять всем миром на столетия вперед.
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08.05.2021 01:24 Ответить
та нафига им управлять? США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4483мир самоуправляем...главное стреножить раху.
бо кацапам денег много нельзя позволять.от этого они буреют,как разбалованый ребенок
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08.05.2021 10:09 Ответить
Галантерейщик и кардинал, ага США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2142
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08.05.2021 11:21 Ответить
США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2059
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08.05.2021 01:31 Ответить
Какие глубокие мысли. Прям в точку.
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08.05.2021 01:55 Ответить
Посмотрим как при Байдене будут на деле реально помогать, летальным вооружением Украине....а пока только бла-бла...слова, слова....
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08.05.2021 03:08 Ответить
Не ссы в труссы,сашя, все будет...
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08.05.2021 07:46 Ответить
а это не для всеобщего разглашения...главное,шоб транспортные самолеты сша регулярно садились в киеве,одессе,львове.
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08.05.2021 10:10 Ответить
Да.лучше бы оставила Украину в покое Северная Моржовия- Мордор ,иначе будет ей фыздець, правда негодяй?
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08.05.2021 07:49 Ответить
це лизун російського лаптя.
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08.05.2021 07:59 Ответить
США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8491
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08.05.2021 08:42 Ответить
Очередные рекомендации (Как обмануть собственный народ), для лицедея и его шайки.
США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4567
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08.05.2021 06:51 Ответить
Братский народ США всегда будет помогать нам, потому что мы и они потомки ариев и гипербореев.
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08.05.2021 08:55 Ответить
гіппер'ювреїв
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08.05.2021 20:52 Ответить
 
 