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Новини Політика України
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Держдепартамент США (1304) Блінкен (940)

США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп

Сполучені Штати підтверджують підтримку України на тлі російської агресії та висловлюють готовність посилювати партнерство у сфері безпеки й оборони.

Про це заявила за результатами візиту держсекретаря Блінкена до Києва заступниця речника Держдепартаменту США Джалін Портер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Києві держсекретар підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету України та її територіальній цілісності, особливо на тлі поточної російської агресії. Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство – партнерство у сфері безпеки – з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії", - повідомила представниця Держдепартаменту.

Крім того, Портер підкреслила, що Сполучені Штати продовжать працювати з Україною "для досягнення нею євроатлантичних прагнень, аби всі українці мали право на квітуче майбутнє".

Водночас вона нагадала про необхідність для України подальшого прогресу в проведенні реформ, а також у боротьбі з внутрішніми загрозами, які створює корупція.

Портер додала, що США разом із міжнародними партнерами закликають українську владу забезпечити належне корпоративне управління державними підприємствами.

Читайте також: Блінкен застосував до відносин з Україною підхід "жорсткої любові", - Washington Post
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Топ коментарі
+15
США-настоящие наши друзья и союзники!
благослови Бог США и Украину!
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08.05.2021 00:07
+7
США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2059
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08.05.2021 01:31
+6
США то готовы, а вот готов-ли Зеленский - большой вопрос, тем более окружающие его всякие ермаки и татаровы точно не готовы и, более того, против.
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08.05.2021 00:09
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США-настоящие наши друзья и союзники!
благослови Бог США и Украину!
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08.05.2021 00:07 Відповісти
США то готовы, а вот готов-ли Зеленский - большой вопрос, тем более окружающие его всякие ермаки и татаровы точно не готовы и, более того, против.
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08.05.2021 00:09 Відповісти
Альтернативность готовности Зеленского одна: подать в ОТСТАВКУ!
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08.05.2021 12:15 Відповісти
единственная помощь, которая нужна украинскому народу - помочь уничтожить коррупцию и ее носителей
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08.05.2021 00:10 Відповісти
То довга музика, як не крути...
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08.05.2021 01:54 Відповісти
такие возможности и такие дебилы у руля...
Таке чуство, що Бог десь наказує нас за шось(С)
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08.05.2021 00:13 Відповісти
Помста Перуна.
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08.05.2021 00:22 Відповісти
Напевно, люди, які будуть на чолі захисту України вже визначені і вони не з офісу Єрмака.
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08.05.2021 00:20 Відповісти
Но в протоколе "да" зачеркнули...
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08.05.2021 00:20 Відповісти
в протоколах "да" не бывает США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8334.
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08.05.2021 10:06 Відповісти
"Участие Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня пока не подтверждено"....
Об этом нужно было думать год назад, когда эта стайка клоВунов играла в неназначение представителя Украины в НАТО.(с)
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08.05.2021 00:22 Відповісти
ха.. а в Белом доме уже вычеркнули из стенограммы вчерашние слова Блинкена о вступлении Украины в НАТО.. и сегодня оказалось, что Украина не включена в список стран на саммите НАТО в июне?
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08.05.2021 00:27 Відповісти
Да, очень всё это скверно пахнет смердит.
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08.05.2021 00:34 Відповісти
Слово не горобець, його не викреслиш.
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08.05.2021 00:35 Відповісти
зрада?поищи зраду дома...здесь она опаснее
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08.05.2021 10:07 Відповісти
стингеры или даже патриоты ?
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08.05.2021 00:49 Відповісти
У нас "патриоты" со стрингами в ОП-е", потому дядюшка Сем пока присматривается...
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08.05.2021 01:43 Відповісти
Патриоты в стрингах, можно сказать США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 7207
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08.05.2021 11:20 Відповісти
Госдеп-это не зеПЕД...
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08.05.2021 01:00 Відповісти
сша это друзья, которые ....
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08.05.2021 01:21 Відповісти
Будующее всего мира -- это США и Украина. Я знал, что два великих народа сольются в единое целое, которое будет управлять всем миром на столетия вперед.
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08.05.2021 01:24 Відповісти
та нафига им управлять? США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 4483мир самоуправляем...главное стреножить раху.
бо кацапам денег много нельзя позволять.от этого они буреют,как разбалованый ребенок
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08.05.2021 10:09 Відповісти
Галантерейщик и кардинал, ага США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 2142
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08.05.2021 11:21 Відповісти
США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2059
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08.05.2021 01:31 Відповісти
Какие глубокие мысли. Прям в точку.
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08.05.2021 01:55 Відповісти
Посмотрим как при Байдене будут на деле реально помогать, летальным вооружением Украине....а пока только бла-бла...слова, слова....
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08.05.2021 03:08 Відповісти
Не ссы в труссы,сашя, все будет...
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08.05.2021 07:46 Відповісти
а это не для всеобщего разглашения...главное,шоб транспортные самолеты сша регулярно садились в киеве,одессе,львове.
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08.05.2021 10:10 Відповісти
Да.лучше бы оставила Украину в покое Северная Моржовия- Мордор ,иначе будет ей фыздець, правда негодяй?
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08.05.2021 07:49 Відповісти
це лизун російського лаптя.
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08.05.2021 07:59 Відповісти
США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп - Цензор.НЕТ 8491
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08.05.2021 08:42 Відповісти
Очередные рекомендации (Как обмануть собственный народ), для лицедея и его шайки.
США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп - Цензор.НЕТ 4567
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08.05.2021 06:51 Відповісти
Братский народ США всегда будет помогать нам, потому что мы и они потомки ариев и гипербореев.
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08.05.2021 08:55 Відповісти
гіппер'ювреїв
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08.05.2021 20:52 Відповісти
 
 