США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп

Сполучені Штати підтверджують підтримку України на тлі російської агресії та висловлюють готовність посилювати партнерство у сфері безпеки й оборони.

Про це заявила за результатами візиту держсекретаря Блінкена до Києва заступниця речника Держдепартаменту США Джалін Портер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Києві держсекретар підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету України та її територіальній цілісності, особливо на тлі поточної російської агресії. Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство – партнерство у сфері безпеки – з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії", - повідомила представниця Держдепартаменту.

Крім того, Портер підкреслила, що Сполучені Штати продовжать працювати з Україною "для досягнення нею євроатлантичних прагнень, аби всі українці мали право на квітуче майбутнє".

Водночас вона нагадала про необхідність для України подальшого прогресу в проведенні реформ, а також у боротьбі з внутрішніми загрозами, які створює корупція.

Портер додала, що США разом із міжнародними партнерами закликають українську владу забезпечити належне корпоративне управління державними підприємствами.

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