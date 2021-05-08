Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО, - Боррель

Впервые в программе государств-членов Евросоюза, направленной на сотрудничество в сфере безопасности и обороны (PESCO), приняли участие страны, не входящие в ЕС - США, Канада и Норвегия,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Реальность такова, что мы должны подготовиться к жизни в мире, в котором возникают новые опасности и угрозы, с которыми можно бороться только вместе", - написал он в своем блоге после состоявшегося накануне совещания министров обороны стран ЕС с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Одним из принятых решений, по словам Борреля, является участие трех названных членов НАТО в проекте военной мобильности, который предусматривает обмен опытом по части организации передвижения войск.

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Министры обороны обсудили шаги по усилению роли ЕС как "всестороннего игрока" в сфере безопасности, включая развитие проекта "Стратегический компас" - первой военной концепции союза, следует из сообщения.

Боррель также сообщил, что предложил три направления по повышению эффективности оперативного взаимодействия участников PESCO:

- Разделение бремени между союзниками с целью ускорения процесса принятия решений военными структурами ЕС и обеспечение всех миссий и операций, проводимых ЕС, необходимыми средствами.

- Усиление гибкости. Боррель привел в пример "скоординированное морское присутствие", текущий пилотный проект в Гвинейском заливе и его возможное использование в Индо-Тихоокеанском регионе.

- Готовность к более быстрому развертыванию миссий и операций ЕС в разных частях мира.

Министры, отметил Боррель, обсудили идею "сил первоначального вступления": около 5 тыс. военнослужащих с постоянной боевой группой из 2,5 тыс. человек, которая формируется по принципу ротации на шесть месяцев.

Кроме того, на неформальной встрече с участием генсека НАТО министры обсуждали Западные Балканы, Ирак и Центральное Средиземноморье, обменялись информацией по ситуации в Афганистане, подытожил Боррель.

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