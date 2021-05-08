УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14587 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 158 3
НАТО (5114) Євросоюз (7010) Боррель (783)

Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії із НАТО, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії із НАТО, - Боррель

Вперше в програмі держав-членів Євросоюзу, спрямованій на співпрацю у сфері безпеки й оборони (PESCO), взяли участь країни, що не входять до ЄС - США, Канада та Норвегія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Реальність така, що ми маємо підготуватися до життя у світі, в якому виникають нові небезпеки і загрози, з якими можна боротися тільки разом", - написав він у своєму блозі після наради міністрів оборони країн ЄС з участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що відбулась напередодні.

Одним із прийнятих рішень, за словами Борреля, є участь трьох названих членів НАТО в проєкті військової мобільності, який передбачає обмін досвідом щодо організації пересування військ.

Дивіться також: Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО

Міністри оборони обговорили кроки щодо посилення ролі ЄС як "всебічного гравця" у сфері безпеки, включно з розвитком проєкту "Стратегічний компас" - першої військової концепції союзу, випливає з повідомлення.

Боррель також повідомив, що запропонував три напрямки щодо підвищення ефективності оперативної взаємодії учасників PESCO:

- Розподіл тягаря між союзниками з метою прискорення процесу прийняття рішень військовими структурами ЄС і забезпечення всіх місій і операцій, що проводяться ЄС, необхідними засобами.

- Посилення гнучкості. Боррель навів як приклад "скоординовану морську присутність", поточний пілотний проєкт у Гвінейській затоці і його можливе використання в Індо-Тихоокеанському регіоні.

- Готовність до швидшого розгортання місій і операцій ЄС у різних частинах світу.

Міністри, зазначив Боррель, обговорили ідею "сил початкового наступу":близько 5 тис. військовослужбовців з постійною бойовою групою з 2,5 тис. осіб, яка формується за принципом ротації на шість місяців.

Крім того, на неформальній зустрічі з участю генсека НАТО міністри обговорювали Західні Балкани, Ірак і Центральне Середземномор'я, обмінялися інформацією щодо ситуації в Афганістані, підсумував Боррель.

Читайте також: Військ РФ біля кордонів України більше, ніж під час першої ескалації. Альянс має залишатися пильним, - генсек НАТО Столтенберг
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Байден: Боррель -- терпила.
показати весь коментар
08.05.2021 01:40 Відповісти
Евросоюз развивает свою военную составляющую во взаимодействии с НАТО, - Боррель - Цензор.НЕТ 4695
показати весь коментар
08.05.2021 06:07 Відповісти
Смешно смотреть , как европейские чиновники сидят на шпагате : и **** ****м не назовут и боятся , что **** начнёт воевать .
«обеспечение всех миссий и операций, проводимых ЕС, необходимыми средствами.Источник: https://censor.net/ru/n3264159»
и шо это за миссии у них - ОРУЖИЕ НЕ ДАВАТЬ УКРАИНЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ? Как это делает германец Маас .
Или уговорить Украину не воевать за Крым , как это делала пионерка Меркель и лягушенок Олланд?
Или молча наблюдать как **** уничтожает Сирию , как это сделал Брюссель ?
А теперь решили США прикрыться от раши , чтобы не самим ссориться с ****м ,
показати весь коментар
08.05.2021 07:23 Відповісти
 
 