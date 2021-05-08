Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії із НАТО, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Вперше в програмі держав-членів Євросоюзу, спрямованій на співпрацю у сфері безпеки й оборони (PESCO), взяли участь країни, що не входять до ЄС - США, Канада та Норвегія.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Реальність така, що ми маємо підготуватися до життя у світі, в якому виникають нові небезпеки і загрози, з якими можна боротися тільки разом", - написав він у своєму блозі після наради міністрів оборони країн ЄС з участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що відбулась напередодні.
Одним із прийнятих рішень, за словами Борреля, є участь трьох названих членів НАТО в проєкті військової мобільності, який передбачає обмін досвідом щодо організації пересування військ.
Міністри оборони обговорили кроки щодо посилення ролі ЄС як "всебічного гравця" у сфері безпеки, включно з розвитком проєкту "Стратегічний компас" - першої військової концепції союзу, випливає з повідомлення.
Боррель також повідомив, що запропонував три напрямки щодо підвищення ефективності оперативної взаємодії учасників PESCO:
- Розподіл тягаря між союзниками з метою прискорення процесу прийняття рішень військовими структурами ЄС і забезпечення всіх місій і операцій, що проводяться ЄС, необхідними засобами.
- Посилення гнучкості. Боррель навів як приклад "скоординовану морську присутність", поточний пілотний проєкт у Гвінейській затоці і його можливе використання в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Готовність до швидшого розгортання місій і операцій ЄС у різних частинах світу.
Міністри, зазначив Боррель, обговорили ідею "сил початкового наступу":близько 5 тис. військовослужбовців з постійною бойовою групою з 2,5 тис. осіб, яка формується за принципом ротації на шість місяців.
Крім того, на неформальній зустрічі з участю генсека НАТО міністри обговорювали Західні Балкани, Ірак і Центральне Середземномор'я, обмінялися інформацією щодо ситуації в Афганістані, підсумував Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
«обеспечение всех миссий и операций, проводимых ЕС, необходимыми средствами.Источник: https://censor.net/ru/n3264159»
и шо это за миссии у них - ОРУЖИЕ НЕ ДАВАТЬ УКРАИНЕ ЗАЩИЩАТЬСЯ? Как это делает германец Маас .
Или уговорить Украину не воевать за Крым , как это делала пионерка Меркель и лягушенок Олланд?
Или молча наблюдать как **** уничтожает Сирию , как это сделал Брюссель ?
А теперь решили США прикрыться от раши , чтобы не самим ссориться с ****м ,