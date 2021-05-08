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8 мая в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По данным Укргидрометцентра, ночью 8 мая, в Киевской области гроза. Утром и днем 8 мая в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м / с (I-ый уровень опасности, желтый).
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС
Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4 °.
В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м / с ( І-ый уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 °.
В г.. Киеве 8 мая днем порывы ветра 15-18 м / с ( І-й уровень опасности, желтый).
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Մιtαuskαs
@A_Vit_
·8 год
8-е мая - День памяти и примирения.
Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель миллионов людей.
Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
Не забываем, разница между 8 и 9 мая - это разница между "помним, чтобы не повторилось" и "всех порвали, можем повторить".
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Следует помнить, что капитуляции были 29 апреля, 2 мая, 4 мая, 5 мая. Окончательная оформилась 7 мая в 02:41 по среднеевропейскому времени с отсрочкой объявления в 36 часов, но. Советская делегация что-то там не успела. Поэтому подписали повторно 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, соответственно в 00:43 9 мая по московскому времени. Вот и вся недолга.
Так что разница всего два часа между 8-м и 9-м мая.
А "можем повторить" и деды на палочке появились через 60 лет с приходом плешивого в кремль