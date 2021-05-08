8 мая в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, ночью 8 мая, в Киевской области гроза. Утром и днем 8 мая в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м / с (I-ый уровень опасности, желтый).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4 °.

В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м / с ( І-ый уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 °.

В г.. Киеве 8 мая днем порывы ветра 15-18 м / с ( І-й уровень опасности, желтый).

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