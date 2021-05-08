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8 мая в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

8 мая в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, ночью 8 мая, в Киевской области гроза. Утром и днем 8 мая в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м / с (I-ый уровень опасности, желтый).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС 

Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности почвы заморозки 0-4 °.

В Киевской области 8 мая днем порывы ветра 15-18 м / с ( І-ый уровень опасности, желтый). Ночью 9 и 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-4 °.

В г.. Киеве 8 мая днем порывы ветра 15-18 м / с ( І-й уровень опасности, желтый).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штормовое предупреждение в Киеве и области: порывы ветра до 15-20 м/с, рекомендуется закрыть окна и избегать неустойчивых конструкций
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Մιtαuskαs

@A_Vit_

·8 год

8-е мая - День памяти и примирения.
Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель миллионов людей.
Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
Не забываем, разница между 8 и 9 мая - это разница между "помним, чтобы не повторилось" и "всех порвали, можем повторить".
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08.05.2021 09:29 Ответить
Истинно так, если бы те "повторители" пережили бы все ужасы войны, то не были б так оголтелые. И что характерно "победобесие" началось, когда в живых остались единицы, прошедшие ту войну.
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08.05.2021 10:27 Ответить
Победобесие началось с воцарения на престол кремлевского плешивого карлика
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08.05.2021 10:48 Ответить
Не заперечую, і "розквіт" наступив в 2014 року після анексії Криму.
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08.05.2021 11:10 Ответить
Не забываем, разница между 8 и 9 мая - это разница между "помним, чтобы не повторилось" и "всех порвали, можем повторить".

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Следует помнить, что капитуляции были 29 апреля, 2 мая, 4 мая, 5 мая. Окончательная оформилась 7 мая в 02:41 по среднеевропейскому времени с отсрочкой объявления в 36 часов, но. Советская делегация что-то там не успела. Поэтому подписали повторно 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, соответственно в 00:43 9 мая по московскому времени. Вот и вся недолга.
Так что разница всего два часа между 8-м и 9-м мая.
А "можем повторить" и деды на палочке появились через 60 лет с приходом плешивого в кремль
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08.05.2021 11:03 Ответить
 
 