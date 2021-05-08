8 травня у Києві й області оголошено штормове попередження, - ДСНС
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За даними Укргідрометцентру, вночі 8 травня у Київській області гроза. 8 травня вранці і вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, а вночі 10 травня і в східних і південних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -4 °С.
У Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -4 °С.
У Києві 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).
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Մιtαuskαs
@A_Vit_
·8 год
8-е мая - День памяти и примирения.
Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель миллионов людей.
Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
Не забываем, разница между 8 и 9 мая - это разница между "помним, чтобы не повторилось" и "всех порвали, можем повторить".
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Следует помнить, что капитуляции были 29 апреля, 2 мая, 4 мая, 5 мая. Окончательная оформилась 7 мая в 02:41 по среднеевропейскому времени с отсрочкой объявления в 36 часов, но. Советская делегация что-то там не успела. Поэтому подписали повторно 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, соответственно в 00:43 9 мая по московскому времени. Вот и вся недолга.
Так что разница всего два часа между 8-м и 9-м мая.
А "можем повторить" и деды на палочке появились через 60 лет с приходом плешивого в кремль