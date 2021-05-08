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8 травня у Києві й області оголошено штормове попередження, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

8 травня у Києві й області оголошено штормове попередження, - ДСНС

За даними Укргідрометцентру, вночі 8 травня у Київській області гроза. 8 травня вранці і вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, а вночі 10 травня і в східних і південних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -4 °С.

У Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -4 °С.

У Києві 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Читайте також: Штормове попередження в Києві та області: пориви вітру до 15-20 м/с, рекомендується закрити вікна й уникати нестійких конструкцій
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Մιtαuskαs

@A_Vit_

·8 год

8-е мая - День памяти и примирения.
Мы его не празднуем - преступно праздновать гибель миллионов людей.
Мы чтим тех, кто отдал жизни за будущее своих детей.
Не забываем, разница между 8 и 9 мая - это разница между "помним, чтобы не повторилось" и "всех порвали, можем повторить".
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08.05.2021 09:29 Відповісти
Истинно так, если бы те "повторители" пережили бы все ужасы войны, то не были б так оголтелые. И что характерно "победобесие" началось, когда в живых остались единицы, прошедшие ту войну.
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08.05.2021 10:27 Відповісти
Победобесие началось с воцарения на престол кремлевского плешивого карлика
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08.05.2021 10:48 Відповісти
Не заперечую, і "розквіт" наступив в 2014 року після анексії Криму.
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08.05.2021 11:10 Відповісти
Не забываем, разница между 8 и 9 мая - это разница между "помним, чтобы не повторилось" и "всех порвали, можем повторить".

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Следует помнить, что капитуляции были 29 апреля, 2 мая, 4 мая, 5 мая. Окончательная оформилась 7 мая в 02:41 по среднеевропейскому времени с отсрочкой объявления в 36 часов, но. Советская делегация что-то там не успела. Поэтому подписали повторно 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, соответственно в 00:43 9 мая по московскому времени. Вот и вся недолга.
Так что разница всего два часа между 8-м и 9-м мая.
А "можем повторить" и деды на палочке появились через 60 лет с приходом плешивого в кремль
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08.05.2021 11:03 Відповісти
 
 