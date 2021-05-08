Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы
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В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.
В МВД отмечают, что использование этой символики предусматривает административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащие ее изображения".
Также возможно наступление и более серьезной ответственности - уголовной. Санкция статьи 436 -1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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https://www.facebook.com/100007253160854/videos/2816516881933390/
Это, было хуже, чем "приходы" от 120 калибра )))
Ну ви і терплячий...
Пуйло вже визначив роль упоротих ватних мамочок і їх діточок в калясках- їх пустять попереду танків..
P. S.
путин-*****!
Крим- Україна!
Рашиссти- Вороги!
*****&рашиссти- ПНХ!
Этим тварям с колорадами ни чего ни когда не бывает .
- Папа лучше знает, что вам нужно..
https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/04/14/152302/view_print/