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Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы

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В Украине действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. Статьи закона предусматривают и административную, и уголовную ответственность.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В МВД отмечают, что использование этой символики предусматривает административную ответственность - статья 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, отмечает, что изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащие ее изображения".

Также возможно наступление и более серьезной ответственности - уголовной. Санкция статьи 436 -1 Уголовного кодекса Украины - изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы 01
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Топ комментарии
+36
Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 2350
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08.05.2021 09:50
+23
вимагаю занести в цей перелік прапор рашки !
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08.05.2021 09:52
+22
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4159
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08.05.2021 10:14
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Правила форума Совет форумчан
Значит символику сн тоже нельзя использовать
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08.05.2021 09:48 Ответить
зато эту можно
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 238
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08.05.2021 10:14 Ответить
Ну если власовский флаг и одновременно флаг рос. империи можно использовать в качестве государственного в паРаше...то почему нельзя флаг императорской армии Японии использовать в качестве флага сил самообороны Японии??
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08.05.2021 10:29 Ответить
СВОЮ ПРОІМПЕРСЬКУ ДЕМАГОГІЮ ЗАСУНЬ СОБІ В СРАКУ,ПРІВЄТ!
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08.05.2021 13:07 Ответить
А це шо таке?
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08.05.2021 11:07 Ответить
Это флаг императорской армии Японии...ныне используется как флаг сил самообороны Японии...
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08.05.2021 12:02 Ответить
А яке відношення Японія має до комунізму чи фашизму?
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08.05.2021 15:38 Ответить
Тебя кто-нибудь из украинцев называл тварью уже?
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08.05.2021 11:30 Ответить
Блін, навіть гімн УРСР існував, не чув за союзу.
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08.05.2021 09:49 Ответить
Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 2350
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08.05.2021 09:50 Ответить
Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 3085
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08.05.2021 09:51 Ответить
вимагаю занести в цей перелік прапор рашки !
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08.05.2021 09:52 Ответить
Теж не проти, але не підпадає по деяким ознакам. Тоталітарні режими теж еволюціонують.
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08.05.2021 09:54 Ответить
Ці ознаки просто модернізувались. І ніби не відмінні, але якщо копнути глибше, різниці жодної.
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08.05.2021 09:57 Ответить
Дочка судьи пьяная ездит по Киеву и даже в суд не приходит который её оправдывает, та же дочка матом на камеру кроет защитников и патриотов Украины и говорит что Крым **********. И? И Н-И-Ч-Е-Г-О!!!! А тут предупреждение какие мы страшные, напомниает Лукашенко, который за красно белые трусняки готов пять лет дать.
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08.05.2021 09:58 Ответить
вже попросила вибачення. ось що свята 3.14здюліна робить. Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 8637
https://www.facebook.com/100007253160854/videos/2816516881933390/
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08.05.2021 10:01 Ответить
Слушал....и плакал...)
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08.05.2021 10:07 Ответить
я також Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 342
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08.05.2021 10:08 Ответить
У вас скупые мужские слезы, то такэ... А уж я рыдала, так рыдала... Водой отливали, по щекам хлестали. Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2283
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08.05.2021 11:43 Ответить
поперхнулся пивом...
Это, было хуже, чем "приходы" от 120 калибра )))
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08.05.2021 12:42 Ответить
Знову дивились спіч губастої ватниці ?
Ну ви і терплячий...
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08.05.2021 10:13 Ответить
так, дивився. видно маманька їй розповіла про наслідки, та пояснила про життя в ордло. Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9075
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08.05.2021 10:15 Ответить
Таке враження, що їй шуфлею по пиці зарядили, як можна так знущатись над собою.
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08.05.2021 10:19 Ответить
В неї мізки покалічені.
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08.05.2021 10:30 Ответить
Щоб мізки покалічити, треба їх мати.
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08.05.2021 15:29 Ответить
У этой безмозглой серой моли до наколотых пельменей вообще смотреть было не на что...Не обращали на неё внимания мужики - скорее, шарахались от неё или прогоняли подсРачниками.... А вот теперь она - красавица, королевна, эталон фотогеничности.... Самая красивая во дворе....И мужики стали к ней присматриваться, в лифте за щеку давать....Жизнь наладилась....Можно теперь и в сетях повыделываться - популярность нарастить...
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08.05.2021 10:40 Ответить
Губы надо было от прдбородка до лба лепить. Фу б.ля..тупая курка
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08.05.2021 11:13 Ответить
Все молотки изъять, и переплавить на орала!
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 7553
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08.05.2021 10:05 Ответить
уже завтра во всех городах Мордора Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9647
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08.05.2021 10:07 Ответить
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4086
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08.05.2021 10:09 Ответить
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4159
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08.05.2021 10:14 Ответить
Немцы на объездной больше бы давали ...
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08.05.2021 10:17 Ответить
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4284
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08.05.2021 10:19 Ответить
расеянские самки готовят пушечное мясо с "младых ногтей". если бы моя дочь, вырядила моих внуков в такую форму, она бы сходу получила отцовскую пи...лину и не одну.
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08.05.2021 10:37 Ответить
С ПАРАДА- І НА ФРОНТ!
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4320
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08.05.2021 13:10 Ответить
раніше..
Пуйло вже визначив роль упоротих ватних мамочок і їх діточок в калясках- їх пустять попереду танків..
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08.05.2021 13:14 Ответить
Северную корею ещё забыли внести.
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08.05.2021 10:11 Ответить
А полудурок Кива на аватарці в шапці-ушанці з совеЦкой зіркою із серпом і молотом Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1826
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08.05.2021 11:01 Ответить
А разве свастика не древнеиндийский символ ? Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2339
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08.05.2021 10:11 Ответить
шо там зєлєнський робить?

Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 7742
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08.05.2021 10:11 Ответить
Почти идеально! Попа не хватает.
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08.05.2021 10:37 Ответить
Им говорят боритесь с коррупцией, а они борются с символикой, далеко пойдем.
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08.05.2021 10:12 Ответить
Одне іньшому не заважає.
P. S.
путин-*****!
Крим- Україна!
Рашиссти- Вороги!
*****&рашиссти- ПНХ!
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08.05.2021 10:20 Ответить
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9494
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08.05.2021 10:12 Ответить
Ну правильно это ж не доска! А стол.
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08.05.2021 11:51 Ответить
Да будет как всегда, предупреждают громко, сглатывают тихо.
Этим тварям с колорадами ни чего ни когда не бывает .
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08.05.2021 10:17 Ответить
фашистські режими бажали поділити Світ, але ця ідеологія не має майбутнього. Співчуття родинам загиблих на клятих війнах.
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08.05.2021 10:18 Ответить
Да идут они строем куда обычно.
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08.05.2021 10:19 Ответить
- Папа, мы не хотим сгореть в танке!
- Папа лучше знает, что вам нужно..

Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 9269
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08.05.2021 10:28 Ответить
папа, похоже , уже принял на грудь Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 3939
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08.05.2021 11:47 Ответить
А что? Имеет право в такой светлый праздник победы добра над памятью в логове ихней голгофы...
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08.05.2021 11:53 Ответить
Дети реально перепуганы,но папка-подонок только ехидно насмехается...
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08.05.2021 12:09 Ответить
Майские дни самые опасные для Украины.
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08.05.2021 10:34 Ответить
Дело не в символике, дело в мозгах. Нормальному человеку, что не повесь, он останется человеком.А дураку и ........... цяцька. Каждая власть оболванивает дурачье под себя.
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08.05.2021 10:35 Ответить
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1620
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08.05.2021 10:43 Ответить
Свастики українського скаутинґу - Пласту
https://www.istpravda.com.ua/articles/2018/04/14/152302/view_print/
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08.05.2021 12:28 Ответить
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 6043
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08.05.2021 12:30 Ответить
Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 3803
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08.05.2021 14:35 Ответить
Головне питання не розкрито -- москалі в цьому році рейхстаг штурмувати будуть, чи ні ?! Бо вже всі попкорном запаслися і в ожиданії... Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 5149
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08.05.2021 19:27 Ответить
...
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09.05.2021 11:24 Ответить
Вот и пример, в Коростене вывесили зпрещенный совдеповский флаг и вздрючить того кто это сделал.
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09.05.2021 15:41 Ответить
 
 