В Одессе от последствий COVID-19 умер главврач поликлиники Евгений Арийчук
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В Одессе главный врач поликлиники №29 Евгений Арийчук скончался от последствий COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, это информацию подтвердил представитель Одесского городского совета.
"Правда, что умер 71-летний главврач. Он лежал в Одесской областной больнице после коронавируса. Вероятно, причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Однако на момент смерти тест – отрицательный", - сообщили в горсовете.
Также источник опроверг информацию, которую начали распространять в социальных сетях о том, что медик якобы умер через несколько дней после вакцинации от COVID-19.
"Это неправда. Ему прививку не делали, так как он недавно переболел", - пояснили в городском совете.
По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 7 мая в Одесском регионе зарегистрированы 135 тыс. 610 случаев COVID-19, из них 63 тыс. 627 — у жителей Одессы.
За последние сутки COVID-19 выявлен у 111 одесситов, в целом по региону – 344 новых случая заболевания.
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Заходи , почитай умных людей , может в голове что то прояснится , ватан !
вы не задумывался шо тут шото не так? Эйнштейн бы позавидовал, я серьезно.
ну блин, если бы в сутках было 72 часа, тогда поверил бы, да и то с трудом
вы там комментируешь кстати, как "ментор", причем нередко - дилетантски.
ну, выглядит оно же так. ну и плюс напр. я лещенко слушаю, вот сейчас включу - он то не совсем хорошо говорит о вашем идоле, сектанты, шо там за трубу Мордорчука? Кто позволил и когда? А?
б*же, какие же вы там двуличные, именно двуличие я ненавижу как и Сралина - это просто кринж.
кстати, у Лещенко там ваза была, а не то шо Антиколорадос возомнил, более того, ему кто-то и написал шо это не то, но он как чаааастенько бывает "не увидел" уточнения.
че, даже по 5% того шо выдал о себе Антиколорадос, даже Петров и Боширов его бы за 2 дня нашли. В статье про Наполеона в отражении была баба - 30-40 лет, я написал еще - уберите. И даже сам Антиколорадос был тоже в отражении, но написал чет типо - кому надо - пусть видит то шо надо.
вы натуральные сектанты. или ваш Порох просто зайка и ничего не мутил то? та же Ренатка - че не прижал? почитай как римский флот после разгрома кто восстановил то. М?
чоловік помер на "бойовому посту" !
Ну блин - 71 год деду(кстати, а на чем он ездил то? на работу )
Боролся с вирусом. и блин, ну бывает же такое шо возможно вирус и погнал его пинками к Яхве, если православный, или "гореть вечно" если котолик или пропускант, или прочий еретик.
Соболезнование родачкам, но только если Главарь врачей был честным....(идите отсюда - мыши смеются даже(пошли вон!!111))
гоните его на Путина. графоманщина заколебала уже эта
уплывают бюджетные деньги !
Это мудрость , а из мудрости вытекают следующие ТРИ особенности :
: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует, но ......😟