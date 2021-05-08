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В Одессе от последствий COVID-19 умер главврач поликлиники Евгений Арийчук

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Одессе от последствий COVID-19 умер главврач поликлиники Евгений Арийчук

В Одессе главный врач поликлиники №29 Евгений Арийчук скончался от последствий COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, это информацию подтвердил представитель Одесского городского совета.

"Правда, что умер 71-летний главврач. Он лежал в Одесской областной больнице после коронавируса. Вероятно, причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Однако на момент смерти тест – отрицательный", - сообщили в горсовете.

Также источник опроверг информацию, которую начали распространять в социальных сетях о том, что медик якобы умер через несколько дней после вакцинации от COVID-19.

"Это неправда. Ему прививку не делали, так как он недавно переболел", - пояснили в городском совете.

По информации Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины, по состоянию на 7 мая в Одесском регионе зарегистрированы 135 тыс. 610 случаев COVID-19, из них 63 тыс. 627 — у жителей Одессы.

За последние сутки COVID-19 выявлен у 111 одесситов, в целом по региону – 344 новых случая заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Температура достигает 40°C, выраженная слабость, потеря обоняния и вкуса случается все реже: врач рассказал о новых симптомах COVID-19

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Ковід доганяє і після того як перехворів.
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08.05.2021 12:43
+10
Смертность от КОвида намного больше чем реально говорят. Просто намеренно занижают данные что бы народ не паниковал. Да это преступное сокрытие информации, но любой власти проще шоб люди дохли в тихаря, чем паника, необходимость что то радикально делать..ну и конечно крах экономики связанный с этим. Поэтому власть выбирает смерть в тихаря. А по телеку говорят мол смертность 2% как от обычного гриппа..ага рассказывайте 2%, как же, у меня что то не было ни одного родича знакомого умершего отгриппа за многие десятилетия таких не встречал..зато от ковида всего за год умерло 2 родича и 4 знакомых..А они лапшу вешают мол 2%
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08.05.2021 12:47
+6
На жаль , саме так 😟
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08.05.2021 12:49
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Ковід доганяє і після того як перехворів.
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08.05.2021 12:43 Ответить
На жаль , саме так 😟
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08.05.2021 12:49 Ответить
Док, а Антиколорадос че уже не работает? Я чет пропустил, вроде на карантине сидит шоле?
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08.05.2021 12:53 Ответить
Должен тебя огорчить - работает и процветает 👍🏼😁
Заходи , почитай умных людей , может в голове что то прояснится , ватан !
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08.05.2021 12:56 Ответить
так вы и сам веришь шо стока писать, читать, в спортзал ходить, раньше и при том работать, отнюдь не дворником, и ему хватает времени?
вы не задумывался шо тут шото не так? Эйнштейн бы позавидовал, я серьезно.
ну блин, если бы в сутках было 72 часа, тогда поверил бы, да и то с трудом
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08.05.2021 13:05 Ответить
Ну у вас же хватает времени на то, чтобы писать , честно , сущую ерунду , которую читать не интересно , а там есть всегда интересное чтиво , от которого получаешь истинное удовольствие и просто отдыхаешь !
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08.05.2021 13:26 Ответить
не у "вас" а у "тебя", я в сто раз младше.
вы там комментируешь кстати, как "ментор", причем нередко - дилетантски.
ну, выглядит оно же так. ну и плюс напр. я лещенко слушаю, вот сейчас включу - он то не совсем хорошо говорит о вашем идоле, сектанты, шо там за трубу Мордорчука? Кто позволил и когда? А?
б*же, какие же вы там двуличные, именно двуличие я ненавижу как и Сралина - это просто кринж.
кстати, у Лещенко там ваза была, а не то шо Антиколорадос возомнил, более того, ему кто-то и написал шо это не то, но он как чаааастенько бывает "не увидел" уточнения.
че, даже по 5% того шо выдал о себе Антиколорадос, даже Петров и Боширов его бы за 2 дня нашли. В статье про Наполеона в отражении была баба - 30-40 лет, я написал еще - уберите. И даже сам Антиколорадос был тоже в отражении, но написал чет типо - кому надо - пусть видит то шо надо.
вы натуральные сектанты. или ваш Порох просто зайка и ничего не мутил то? та же Ренатка - че не прижал? почитай как римский флот после разгрома кто восстановил то. М?
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08.05.2021 13:39 Ответить
Какая каша у тебя в голове.завязуй уже с тяжёлой наркотой пока не поздно.
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08.05.2021 13:58 Ответить
Что то очень тяжёлое ты принимаешь , Юра 🤣
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08.05.2021 14:27 Ответить
Что поделаешь: правда ранее писали , что и осложнения после гриппа не менее опасны. Жаль врача человека.
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08.05.2021 13:01 Ответить
после гриппа нет таких осложнений, что дышать больше нечем...
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08.05.2021 15:15 Ответить
RIP
чоловік помер на "бойовому посту" !
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08.05.2021 13:12 Ответить
Смертность от КОвида намного больше чем реально говорят. Просто намеренно занижают данные что бы народ не паниковал. Да это преступное сокрытие информации, но любой власти проще шоб люди дохли в тихаря, чем паника, необходимость что то радикально делать..ну и конечно крах экономики связанный с этим. Поэтому власть выбирает смерть в тихаря. А по телеку говорят мол смертность 2% как от обычного гриппа..ага рассказывайте 2%, как же, у меня что то не было ни одного родича знакомого умершего отгриппа за многие десятилетия таких не встречал..зато от ковида всего за год умерло 2 родича и 4 знакомых..А они лапшу вешают мол 2%
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08.05.2021 12:47 Ответить
Так.
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08.05.2021 12:54 Ответить
в мене практично всі перехворіли... сам вже місяць з температурою
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08.05.2021 13:02 Ответить
Шаидкого одужання вам !!
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08.05.2021 13:28 Ответить
Где-то 2 проц.и есть,это не только наша статистика,а и общемировая.другое дело,это не тестированных болеющих раза в три больше чем официально нарисовано.у меня кум с семьёй переболел,а его заразил друг которого заразил племянник.итого на шестерых переболевших только один человек сделал тест
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08.05.2021 14:03 Ответить
это типо как "монтажник-высокожоп разбился" - дааа???
В Одессе от последствий COVID-19 умер главврач поликлиники Евгений Арийчук - Цензор.НЕТ 9246
Ну блин - 71 год деду(кстати, а на чем он ездил то? на работу )
Боролся с вирусом. и блин, ну бывает же такое шо возможно вирус и погнал его пинками к Яхве, если православный, или "гореть вечно" если котолик или пропускант, или прочий еретик.
Соболезнование родачкам, но только если Главарь врачей был честным....(идите отсюда - мыши смеются даже(пошли вон!!111))
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08.05.2021 12:52 Ответить
Каждый из нас встречал Человека-Занозу… «Нарывает» - пока не удалишь…🤣
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08.05.2021 13:02 Ответить
да, у вас там на сайте этот мизговитый тимур - засрал сайт своими опусами(((
гоните его на Путина. графоманщина заколебала уже эта
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08.05.2021 13:07 Ответить
Есть выход для Вас и очень простой - не заходите , не читайте и не переживайте за других , ок ?😁
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08.05.2021 13:29 Ответить
"Смеющиеся мыши" его одолели,он их гонит от себя но они падлы не уходят.
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08.05.2021 14:07 Ответить
👍🏼😀
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08.05.2021 14:28 Ответить
Зелёная власть всё делает втихаря , но рано или поздно , мы всё узнаем и чьё сало съела кошка и куда , в турборежиме ,
уплывают бюджетные деньги !
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08.05.2021 12:53 Ответить
71 (!) год , шо он там руководил на восьмом десятке...
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08.05.2021 14:16 Ответить
Юноша, доживешь до 70 лет, тогда поймешь что это отнюдь не КОНЕЦ. Я в молодости считал что в 40 уже нет секса, а 60 это вообще потолок жизни. К счастью это не так, секс бывает и в 70 В Одесі від наслідків COVID-19 помер головний лікар поліклініки Євген Арійчук - Цензор.НЕТ 4853
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08.05.2021 17:56 Ответить
71 год , разве это старость ?
Это мудрость , а из мудрости вытекают следующие ТРИ особенности :
: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует, но ......😟
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08.05.2021 14:35 Ответить
От ковида, да не *******. Моему деду 82, лазит везде и чхать хотел на идиотов. С препугу помереть не сложно, я бы сказал проще пареной репы. А читаю писателей, аж дым из ушей! Профессора о порожкняке с умным видом рассусоливают, а тем временем пфайзер 50млрд заработает в конце годы. Какой бл* вирус? Бизнес, ничего личного.
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08.05.2021 17:55 Ответить
Работа главврачем -это постоянный стресс ! Начальству кланяйся, бухай с ним, проверяющих встречай, бухай с ними, с прокуратурой и судьями встречайся, бухай с ними и т.д. 71 год! Не каждый юрий смитт доживет до этого возраста , да еще и без поехавшей крыши....
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08.05.2021 18:47 Ответить
 
 