В Одесі від наслідків COVID-19 помер головний лікар поліклініки Євген Арійчук

В Одесі головний лікар поліклініки №29 Євген Арійчук помер від наслідків COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, цю інформацію підтвердив представник Одеської міської ради.

"Так, помер 71-річний головлікар. Він лежав в Одеській обласній лікарні після коронавірусу. Ймовірно, причиною смерті стали ускладнення від COVID-19. Однак на момент смерті тест - негативний", - повідомили в міськраді.

Також джерело спростувало інформацію, яку почали поширювати в соціальних мережах про те, що медик нібито помер через кілька днів після вакцинації проти COVID-19.

"Це неправда. Йому щеплення не робили, оскільки він недавно перехворів", - пояснили в міській раді.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 7 травня в Одеському регіоні зареєстровано 135 тис. 610 випадків COVID-19, з них 63 тис. 627 - у жителів Одеси.

За останню добу COVID-19 виявлено у 111 одеситів, загалом у регіоні - 344 нові випадки захворювання.

Читайте також: Головний лікар харківської лікарні помер через ускладнення після важкої форми коронавірусу