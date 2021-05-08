В Одесі від наслідків COVID-19 помер головний лікар поліклініки Євген Арійчук
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
В Одесі головний лікар поліклініки №29 Євген Арійчук помер від наслідків COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, цю інформацію підтвердив представник Одеської міської ради.
"Так, помер 71-річний головлікар. Він лежав в Одеській обласній лікарні після коронавірусу. Ймовірно, причиною смерті стали ускладнення від COVID-19. Однак на момент смерті тест - негативний", - повідомили в міськраді.
Також джерело спростувало інформацію, яку почали поширювати в соціальних мережах про те, що медик нібито помер через кілька днів після вакцинації проти COVID-19.
"Це неправда. Йому щеплення не робили, оскільки він недавно перехворів", - пояснили в міській раді.
За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 7 травня в Одеському регіоні зареєстровано 135 тис. 610 випадків COVID-19, з них 63 тис. 627 - у жителів Одеси.
За останню добу COVID-19 виявлено у 111 одеситів, загалом у регіоні - 344 нові випадки захворювання.
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Заходи , почитай умных людей , может в голове что то прояснится , ватан !
вы не задумывался шо тут шото не так? Эйнштейн бы позавидовал, я серьезно.
ну блин, если бы в сутках было 72 часа, тогда поверил бы, да и то с трудом
вы там комментируешь кстати, как "ментор", причем нередко - дилетантски.
ну, выглядит оно же так. ну и плюс напр. я лещенко слушаю, вот сейчас включу - он то не совсем хорошо говорит о вашем идоле, сектанты, шо там за трубу Мордорчука? Кто позволил и когда? А?
б*же, какие же вы там двуличные, именно двуличие я ненавижу как и Сралина - это просто кринж.
кстати, у Лещенко там ваза была, а не то шо Антиколорадос возомнил, более того, ему кто-то и написал шо это не то, но он как чаааастенько бывает "не увидел" уточнения.
че, даже по 5% того шо выдал о себе Антиколорадос, даже Петров и Боширов его бы за 2 дня нашли. В статье про Наполеона в отражении была баба - 30-40 лет, я написал еще - уберите. И даже сам Антиколорадос был тоже в отражении, но написал чет типо - кому надо - пусть видит то шо надо.
вы натуральные сектанты. или ваш Порох просто зайка и ничего не мутил то? та же Ренатка - че не прижал? почитай как римский флот после разгрома кто восстановил то. М?
чоловік помер на "бойовому посту" !
Ну блин - 71 год деду(кстати, а на чем он ездил то? на работу )
Боролся с вирусом. и блин, ну бывает же такое шо возможно вирус и погнал его пинками к Яхве, если православный, или "гореть вечно" если котолик или пропускант, или прочий еретик.
Соболезнование родачкам, но только если Главарь врачей был честным....(идите отсюда - мыши смеются даже(пошли вон!!111))
гоните его на Путина. графоманщина заколебала уже эта
уплывают бюджетные деньги !
Это мудрость , а из мудрости вытекают следующие ТРИ особенности :
: выносить прекрасные решения, безошибочно говорить и делать то, что следует, но ......😟