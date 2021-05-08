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Новости Политика Украины
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отставка (3094) Степанов Максим (2061)

"Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В конце апреля нардепы из фракции "Голос" собрали подписи для внеочередного заседания Верховной Рады по рассмотрению отставки министра здравоохранения Максима Степанова.

Как передает Цензор.НЕТ, он прокомментировал возможную отставку в эфире телеканала "Украина 24".

"Народные избранники за год достигли своей цели. Я год боролся с COVID-19, они год собирали подписи. Наконец собрали. У меня нет столько свободного времени, как у некоторых народных депутатов, чтобы перебирать в голове, кто может быть преемником. Понятно, что должность министра – это не пожизненно, но главное – что ты оставляешь", – заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" на заседании фракции обсудит вопрос возможной отставки Степанова, - Арахамия
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Топ комментарии
+12
На мою думку, справа не у відставці, а в питанні ХТО наступний із "трускавецького університету"?
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08.05.2021 15:07
+10
Тому треба багато встигнути наколядувати.
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08.05.2021 15:08
+10
"Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке - Цензор.НЕТ 4297
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08.05.2021 15:09
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"Понятно, что должность министра - это не пожизненно" - сказал разбойник и мародёр. И заскрипел зубами.
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08.05.2021 15:06 Ответить
Стебанов, ти "підкручуєш статистику". Кожен день помирає близько 400 українців і то, кажуть, що це вдвічі занижені цифри. Навіщо ти наказав відкрити школи, чому не вакцинували вчителів перед початком роботи! Стебанов - дохтор смерть ! "Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке - Цензор.НЕТ 6921
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08.05.2021 15:10 Ответить
А у вас откуда статистика?С рыночной площади?Учителям доступна была вакцинация,вот только желающих колоться непонятной хренью немного.Министр мудак-спору нет.Истерию нечего раздувать неподтвержденными фактами,все пропало,знакомое уже
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08.05.2021 16:05 Ответить
Ступайте.
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08.05.2021 17:28 Ответить
нужно успеть
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08.05.2021 16:30 Ответить
На мою думку, справа не у відставці, а в питанні ХТО наступний із "трускавецького університету"?
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08.05.2021 15:07 Ответить
Судячи з браку кадрів, ступінь ЗЕбілізму буде набаго вищий)
Цей хоч читати вміє по шпаргалкам!
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08.05.2021 16:29 Ответить
- В.О., а що ви будете робить, коли у вас у «95-му кварталі» закінчаться «спеціалісти» на державні посади?
- Да нет проблем… У «Дизель-шоу» одолжим…
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09.05.2021 07:01 Ответить
Хлопотно, но весело...
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08.05.2021 15:08 Ответить
Тому треба багато встигнути наколядувати.
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08.05.2021 15:08 Ответить
Так они воспринимают должность - и так действуют.
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08.05.2021 15:11 Ответить
"Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке - Цензор.НЕТ 4297
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08.05.2021 15:09 Ответить
да Степанида - жизнь ведь тоже - смертельно интересная штука.. "Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке - Цензор.НЕТ 2863
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08.05.2021 15:10 Ответить
Справа в тому хто має сидіти за державну зраду разом з Степановим - Зеленський чи Єрмак.
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08.05.2021 15:10 Ответить
Чи
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08.05.2021 15:12 Ответить
Разом
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08.05.2021 16:06 Ответить
еще пару курток и все...подумал псевдофельдшер степашка, ни дня не работавший в больнице....
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08.05.2021 15:11 Ответить
Должность - не срок.
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08.05.2021 15:13 Ответить
Але на довічне той міністр може намініструвати якщо займуться тим міністром правоохоронні органи. "Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке - Цензор.НЕТ 6130
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08.05.2021 15:17 Ответить
Які органи? Смішно.
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08.05.2021 15:49 Ответить
Які органи? Пищеварения?
Только суд Лінча!
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08.05.2021 16:07 Ответить
Понятно, что должность министра - это не пожизненно",

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Ну да, всего лет 15 с конфискацией )))
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08.05.2021 15:18 Ответить
.....но это в теории - а на практике это так лямов зЭлени 15-ть ... в свои активы....
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08.05.2021 15:24 Ответить
В чьи? Прокурора? Судьи?
В могилу с собой их никто не заберет
Как то, что министр - это не пожизненно, они еще должны и это знать
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08.05.2021 15:35 Ответить
они материалисты - жизнь коротка ...- а нищебродами не хотят , тем более если есть такая 100 % возможность...
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08.05.2021 16:00 Ответить
А-а, ну возможно. Как недавно я тут прочел у одного умного чела(не помню у кого). "Они любят деньги, много денег. Дорогие машины, элитное жилье, элитные любовницы-проститутки, яхты, замки и т.п.
А венец всему красивый гроб"
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08.05.2021 17:44 Ответить
мы все смертны....- вот если бы бедные и больные )))) жили набного больше богатых и нехороших ( назовем их так....) - все бы поменялось.... "Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку - Цензор.НЕТ 6544
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09.05.2021 14:06 Ответить
Давай, до свидания ! Большой укол на прощание - в думалку.
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08.05.2021 15:23 Ответить
На пожизненное - наработал "Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке - Цензор.НЕТ 5089
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08.05.2021 15:26 Ответить
прибарахлился можно и на заслуженный отдых, сколько таких тварей сидит на островах))) главное не затянуть, а то можно и не успеть по зелёному коридору, после нафтогаза сейчас многие слуги циркового урода надумали потихоньку сворачивать свою деятельность.
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08.05.2021 15:27 Ответить
Нада Мумуфицироватся.... на несколька тысч лет..
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08.05.2021 15:28 Ответить
)) это как партийность, вступить можно один раз, а шмон на всю оставшуюся жизнь. ничем не отмыть, никакими парфюмами не забить и под никакими курточками не прикрыть.
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08.05.2021 15:41 Ответить
А так хотелось...да степашка??
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08.05.2021 15:44 Ответить
Лучше бы конечно пожизненый срок. Должность У КОРМУШКИ найдется новая, во всяком случае пиджачек не прийдется продавать.
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08.05.2021 15:47 Ответить
Срок тебе пожизненний, криса ахметовская.
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08.05.2021 15:48 Ответить
...нацарював і втік...(фолк.)
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08.05.2021 16:00 Ответить
Обидно. Только начал жить нормально, прибарахлился на славу, деньжат нарубил...
А шо брехал, как только рот открывал, - так у зелёного все так делают...
Обидно...
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08.05.2021 16:03 Ответить
Не звільняти в жодному разі ! Взяти під варту в кабінеті міністерства .
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08.05.2021 16:03 Ответить
Скорее бы уже турнули этого ворюгу ибрехла Степанова от корыта Минздрава!!
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08.05.2021 16:20 Ответить
бубочка, и ты тоже заруби себе на носу, второй раз тебя, идиота, не выберут, купи,зебанько, себе хатынку под Ростовом. И будку собачью побольше, в ней твой верный пес Собаков будет жить и тебя охранять. "Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку - Цензор.НЕТ 7990 "Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку - Цензор.НЕТ 7990 "Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку - Цензор.НЕТ 7990
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08.05.2021 16:22 Ответить
у него в Италии есть.
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08.05.2021 18:35 Ответить
"Понятно, что должность министра - это не пожизненно"

Где-то заржал Аваков
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08.05.2021 16:27 Ответить
Степашка-модник туев, как там пальтишко за 200 уе не жмет?
Тебя линчевать бы стоило при народно, а ты скот бессовестный еще с какими то сентенциями вылезаешь на люди
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08.05.2021 16:52 Ответить
""Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку" -зате вирок трибуналу , "довічно" це найкраще що його очікує! "Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку - Цензор.НЕТ 8747
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08.05.2021 17:24 Ответить
На "пожизненное" может и не наработал, но на "десяточку", - железно!
Стёпа у Малюськи там есть люксовые камеры, - добазарься, пока свободны.
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08.05.2021 17:56 Ответить
Какой тонкий троллинг Авакова! Медики , они с юмором....
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08.05.2021 18:36 Ответить
 
 