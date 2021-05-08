2 000 48
"Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В конце апреля нардепы из фракции "Голос" собрали подписи для внеочередного заседания Верховной Рады по рассмотрению отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
Как передает Цензор.НЕТ, он прокомментировал возможную отставку в эфире телеканала "Украина 24".
"Народные избранники за год достигли своей цели. Я год боролся с COVID-19, они год собирали подписи. Наконец собрали. У меня нет столько свободного времени, как у некоторых народных депутатов, чтобы перебирать в голове, кто может быть преемником. Понятно, что должность министра – это не пожизненно, но главное – что ты оставляешь", – заявил министр.
Топ комментарии
+12 Лидия Севастьянова
показать весь комментарий08.05.2021 15:07
+10 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показать весь комментарий08.05.2021 15:08
+10 Alexander Savely
показать весь комментарий08.05.2021 15:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Цей хоч читати вміє по шпаргалкам!
- Да нет проблем… У «Дизель-шоу» одолжим…
Чи
Только суд Лінча!
============================================
Ну да, всего лет 15 с конфискацией )))
В могилу с собой их никто не заберет
Как то, что министр - это не пожизненно, они еще должны и это знать
А венец всему красивый гроб"
А шо брехал, как только рот открывал, - так у зелёного все так делают...
Обидно...
Где-то заржал Аваков
Тебя линчевать бы стоило при народно, а ты скот бессовестный еще с какими то сентенциями вылезаешь на люди
Стёпа у Малюськи там есть люксовые камеры, - добазарься, пока свободны.