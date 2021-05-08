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"Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Наприкінці квітня нардепи з фракції "Голос" зібрали підписи для позачергового засідання Верховної Ради з розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Як передає Цензор.НЕТ, він прокоментував можливу відставку в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Народні обранці за рік досягли своєї мети. Я рік боровся з COVID-19, вони рік збирали підписи. Нарешті зібрали. У мене немає стільки вільного часу, як у деяких народних депутатів, щоб перебирати в голові, хто може бути наступником. Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно, але головне те, що ти залишаєш", - заявив міністр.
Топ коментарі
+12 Лидия Севастьянова
показати весь коментар08.05.2021 15:07
+10 Сергей Ткаченко a73c9e6e
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+10 Alexander Savely
показати весь коментар08.05.2021 15:09
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Цей хоч читати вміє по шпаргалкам!
- Да нет проблем… У «Дизель-шоу» одолжим…
Чи
Только суд Лінча!
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Ну да, всего лет 15 с конфискацией )))
В могилу с собой их никто не заберет
Как то, что министр - это не пожизненно, они еще должны и это знать
А венец всему красивый гроб"
А шо брехал, как только рот открывал, - так у зелёного все так делают...
Обидно...
Где-то заржал Аваков
Тебя линчевать бы стоило при народно, а ты скот бессовестный еще с какими то сентенциями вылезаешь на люди
Стёпа у Малюськи там есть люксовые камеры, - добазарься, пока свободны.