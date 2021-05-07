"Слуга народа" на заседании фракции обсудит вопрос возможной отставки Степанова, - Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Фракция "Слуга народа" в ближайшее время планирует обсудить вопрос возможной отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.
"У нас есть один вопрос точно, который будет обсуждаться на ближайшем заседании фракции, 14 или 15 мая, будет онлайн-фракция проходить в отношении министра здравоохранения господина Степанова. И там будут разные варианты, то есть это не 100%-я вероятность, что это "человек на вылет". Это могут быть какие-то предупреждения сделаны, мы на фракции определимся с этим процессом", - рассказал глава фракции.
Арахамия объяснил, какие претензии есть к Степанову, а также отметил, что есть еще два вопроса по кадрам в Кабмине.
"Это насущный вопрос, потому что есть план вакцинации, который неоднократно был перенесен, много наших избирателей недовольны этим процессом. А далее еще есть два кадровых вопроса уровня Кабинета Министров, но сохраним интригу и пока что не будем распространять, чего это касается", - подытожил он.
Как сообщалось ранее, фракция "Голос" собрала более 150 подписей за проведение внеочередного заседания парламента, на котором рассмотрят вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова.
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