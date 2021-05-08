Зеленский и президент Латвии Левитс подписали декларацию о европейской перспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Луганщину провел видеоконференцию с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом.

По результатам беседы главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский поблагодарил Латвию и ее президента за поддержку Украины, особенно начиная с 2014 года, и поздравил с Днем восстановления независимости, который отмечался 4 мая.

Лидеры обсудили шаги, которые осуществляют правительства двух государств для преодоления последствий пандемии COVID-19. Собеседники обменялись информацией о ходе вакцинации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран - партнеров ЕС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и послы стран G7 и ЕС на Луганщине почтили память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

Отдельно президенты обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму. Они отметили важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Эгилс Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.

"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - отметил президент Латвии.

Кроме того, главы государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности подчеркнули важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.

По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу.

Также читайте: Европа должна быть открытой для стран, разделяющих ее ценности, - совместная декларация президентов Украины, Польши, Латвии, Литвы и Эстонии

Владимир Зеленский поблагодарил Эгилса Левитса за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как отметили в пресс-службе президента, Латвия стала третьим государством, с которым подписана подобная Декларация. С Литвой и Польшей соответствующие декларации были заключены в марте и мае этого года.