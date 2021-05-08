Зеленский и президент Латвии Левитс подписали декларацию о европейской перспективе Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Луганщину провел видеоконференцию с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом.
По результатам беседы главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Зеленский поблагодарил Латвию и ее президента за поддержку Украины, особенно начиная с 2014 года, и поздравил с Днем восстановления независимости, который отмечался 4 мая.
Лидеры обсудили шаги, которые осуществляют правительства двух государств для преодоления последствий пандемии COVID-19. Собеседники обменялись информацией о ходе вакцинации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран - партнеров ЕС.
Отдельно президенты обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму. Они отметили важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Эгилс Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.
"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - отметил президент Латвии.
Кроме того, главы государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности подчеркнули важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.
По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу.
Владимир Зеленский поблагодарил Эгилса Левитса за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.
Как отметили в пресс-службе президента, Латвия стала третьим государством, с которым подписана подобная Декларация. С Литвой и Польшей соответствующие декларации были заключены в марте и мае этого года.
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Наприклад:
-Росію покинули 65 % науковців - з 992 тисяч науковців, зайнятих у дослідницькій сфері, нині залишилося в росії лише 348 тисяч... Середня зарплата науковця-дослідника 16 тис. грн. Легальний сектор економіки РФ складає в межах 70%...
-В Україні ситуація ще гірша... Дослідники з вченими ступенями і без них, які займаються професійно науковими дослідженнями (сюди не входять викладачі вишів) зменшилася вчетверо з 313 тисяч до 80 тисяч... і зросла кількість "науковців", на зразок "ківі"... ми на одному з останніх місць в Європі за кількістю вчених на душу населення. та й середня зарплата науковця-дослідника не перевищує 8 тис.грн. Легальний сектор економіки України складає в межах 50%...
"Стара гвардія" просто не встигає вимирати з тією швидкістю, з якою молоді вчені виїжджають із країни...
-А за даними ЮНЕСКО лише за останні п'ять років - кількість людей, які працюють у науці у світі зросла на 20%
В той час, як середня місячна зарплата науковця- дослідника:
-в США - 140 тис. грн (Легальний сектор економіки = 92 %)
-в Німеччині - 135 тис.грн (Легальний сектор економіки = 87 %)
У ********* світі країни роблять головну ставку на інноваційні технології та ноу-хау. Український же експорт досі залишається ...
Тобто, є куди тікати нашим науковцям-дослідникам...
А найбільше тікає наших науковців-дослідників саме в Німеччину...
Хто ж піде в науку в Україні зараз, окрім таких, як "ківі", та бажаючих потім виїхати з неї?
"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - отметил президент Латвии.Источник: https://censor.net/ru/n3264220