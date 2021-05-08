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Новости Политика Украины
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Зеленский и президент Латвии Левитс подписали декларацию о европейской перспективе Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский и президент Латвии Левитс подписали декларацию о европейской перспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Луганщину провел видеоконференцию с Президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом.

По результатам беседы главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский поблагодарил Латвию и ее президента за поддержку Украины, особенно начиная с 2014 года, и поздравил с Днем восстановления независимости, который отмечался 4 мая.

Лидеры обсудили шаги, которые осуществляют правительства двух государств для преодоления последствий пандемии COVID-19. Собеседники обменялись информацией о ходе вакцинации и согласились с важностью обеспечения доступа к вакцине против коронавируса для стран - партнеров ЕС.

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Отдельно президенты обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму. Они отметили важность начала Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Эгилс Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа этого года.

"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - отметил президент Латвии.

Кроме того, главы государств обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня, в частности подчеркнули важность восстановления динамики торгово-экономического сотрудничества для выхода на докризисные показатели.

По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу.

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Владимир Зеленский поблагодарил Эгилса Левитса за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Как отметили в пресс-службе президента, Латвия стала третьим государством, с которым подписана подобная Декларация. С Литвой и Польшей соответствующие декларации были заключены в марте и мае этого года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Чемпион по декларациям. В одном Катаре 13 штук наклепал. Вот только инвестиций не просто "ноль", а "минус".
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08.05.2021 20:25
+4
Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 9283
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08.05.2021 20:28
+4
Ця амеба лазить по всіх гілках і тупо вилизує ваві тухіс-навіть серед подоляцьких курв це членистоноге створіння-найнижче в їх їхній піраміді.
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08.05.2021 20:37
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Страна решающая всё в евросоюзе ) Декларация о намерениях )

Зеленский и президент Латвии Левитс подписали декларацию о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 8890
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08.05.2021 19:44 Ответить
Декляраціі,санкціі та інші імітаціі бурхливої державної діяльності !!!)))
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08.05.2021 20:26 Ответить
Мелочь, но все правильно делает.
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08.05.2021 19:52 Ответить
Чемпион по декларациям. В одном Катаре 13 штук наклепал. Вот только инвестиций не просто "ноль", а "минус".
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08.05.2021 20:25 Ответить
Чому є і плюси,наприклад зростає дефіцит держбюджета,зростають прибутки олігархів та т.ін. !!!))
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08.05.2021 20:29 Ответить
нет, не правильно. Это тупое представление - просто завеса, чтобы отвлечь внимание от реального положения вещей. Уже не работает.
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08.05.2021 20:30 Ответить
Ця амеба лазить по всіх гілках і тупо вилизує ваві тухіс-навіть серед подоляцьких курв це членистоноге створіння-найнижче в їх їхній піраміді.
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08.05.2021 20:37 Ответить
Та да, декларативний президент годує країну деклараціями. Т лише чи буде від тих декларацій країна ситю? Питання риторичне. Твій допис не несе ніякого змістовного навантаження. Так, дрібниці, але Подоляку/Зєлєнскому приємно. 😁
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08.05.2021 20:50 Ответить
Приятно Эгилсу Левитсу, на Зеленского всем пофиг. Латвия-то чего должна страдать, она нас поддерживала всегда. Или литовцам надо заявить, что нэт, не подписываем. Потому как вот мы такие интересные.
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08.05.2021 23:00 Ответить
Зеля всіма силами тягне Україну до Європи та НАТО.Слава Україні!!!
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08.05.2021 19:55 Ответить
Країни з автократичними режимами економічно та науково прискорено деградують... І то - закономірно!

Наприклад:

-Росію покинули 65 % науковців - з 992 тисяч науковців, зайнятих у дослідницькій сфері, нині залишилося в росії лише 348 тисяч... Середня зарплата науковця-дослідника 16 тис. грн. Легальний сектор економіки РФ складає в межах 70%...

-В Україні ситуація ще гірша... Дослідники з вченими ступенями і без них, які займаються професійно науковими дослідженнями (сюди не входять викладачі вишів) зменшилася вчетверо з 313 тисяч до 80 тисяч... і зросла кількість "науковців", на зразок "ківі"... ми на одному з останніх місць в Європі за кількістю вчених на душу населення. та й середня зарплата науковця-дослідника не перевищує 8 тис.грн. Легальний сектор економіки України складає в межах 50%...

"Стара гвардія" просто не встигає вимирати з тією швидкістю, з якою молоді вчені виїжджають із країни...

-А за даними ЮНЕСКО лише за останні п'ять років - кількість людей, які працюють у науці у світі зросла на 20%

В той час, як середня місячна зарплата науковця- дослідника:

-в США - 140 тис. грн (Легальний сектор економіки = 92 %)
-в Німеччині - 135 тис.грн (Легальний сектор економіки = 87 %)

У ********* світі країни роблять головну ставку на інноваційні технології та ноу-хау. Український же експорт досі залишається ...

Тобто, є куди тікати нашим науковцям-дослідникам...
А найбільше тікає наших науковців-дослідників саме в Німеччину...
Хто ж піде в науку в Україні зараз, окрім таких, як "ківі", та бажаючих потім виїхати з неї?
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08.05.2021 20:08 Ответить
Зато артисты и спортсмены получают хорошее вознаграждение! Радуйтесь! Восхищайтесь! Кто вам доктор?
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08.05.2021 22:56 Ответить
Ага

Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 4948
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08.05.2021 20:33 Ответить
Заяц, ежели его бить, спички может зажигать(с)
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08.05.2021 20:04 Ответить
а недобрі писки - та ботописаки Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 1223 кажуть що зЄля не евроінтегратор...
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08.05.2021 20:05 Ответить
Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 9283
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08.05.2021 20:28 Ответить
Ага

Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 5634
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08.05.2021 20:26 Ответить
Блин порошенко туды не успел . ))
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08.05.2021 20:09 Ответить
Це вирішує компанія Проктер енд Гембел та асоциація стоматологів.
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08.05.2021 20:27 Ответить
Видеоконференция, подписали... Шо за бред? Да заберите у него траву наконец-то.
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08.05.2021 20:23 Ответить
То новація від діджиталізаторів - "Декларація в смартфоні"! Скачуйте оновлення!
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08.05.2021 20:27 Ответить
Вот же зеленый тупой валенок, декларации малюет. Поколение зебилоидов реально думает, что за декларациями забудут коломойского, наезды на Байдена и все остальное?
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08.05.2021 20:28 Ответить
Байден сказал о стратегическом долгосрочном партнерстве Украина - США,а это означает сигнал всем...от Латвии до маленькой Молдовы...,не говоря о Голландии или Германии...,это уже не важно... Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 7988 Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 7988
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08.05.2021 20:36 Ответить
Прежде всего Байден сказал о борьбе с коррупцией в верхних эшелонах власти и о борьбе с олигархами. Все остальное уже потом.
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08.05.2021 20:41 Ответить
Байдену важно защитить бизнес американцев в Украине! Коррупция, откаты, уголовщина , нищета, кумовство и отсталость ему и сша по барабану! Лишь бы воры и олигархи не мешали им делать деньги в Украине!
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08.05.2021 23:00 Ответить
В таком бы случае эта зеленая обезьянка никогда бы не пришла к власти.
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09.05.2021 00:12 Ответить
Это цитата для тех, кому ЗЕ не президент Украины.
"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - отметил президент Латвии.Источник: https://censor.net/ru/n3264220
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08.05.2021 20:55 Ответить
Ну это и я могу сказать, дальше что? П***еть не мешки ворочать Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 4733
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08.05.2021 21:11 Ответить
Зеля дебіл, що бігає по друзях і заручається підтримкою, хай піде до німців чи французів, от тоді побачимо що йому скажуть.
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08.05.2021 22:17 Ответить
 
 