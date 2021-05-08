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Новини Політика України
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декларація (850) євроінтеграція (427) Зеленський (17420) Латвія (854) Левітс (40)

Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом.

За результатами бесіди глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Володимир Зеленський подякував Латвії та її Президенту за підтримку нашої держави, особливо починаючи з 2014 року.
"Дякую вам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за допомогу пораненим українським військовим, за експертну допомогу у проведенні реформ", – сказав він.

Президент України привітав Егілса Левітса з Днем відновлення незалежності Латвійської Республіки, який відзначався 4 травня.
Лідери обговорили кроки, які здійснюють уряди двох держав задля подолання наслідків пандемії COVID-19.
Співрозмовники також обмінялися інформацією щодо перебігу імунізації та погодилися з важливістю забезпечення доступу до вакцини проти коронавірусу для країн – партнерів ЄС.

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Окремо президенти обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування Кримської платформи як механізму для деокупації Криму та захисту прав людей, які проживають на півострові. Егілс Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня цього року.

"Кримська платформа – це дуже важлива ініціатива України з метою не дозволити міжнародному співтовариству забути проблему Криму. Я на сто відсотків упевнений, що Україна зможе повернути Крим, і думаю, що Кримська платформа – дуже важливий політичний засіб для цього", – зазначив Президент Латвії.

Крім того, глави держав обговорили низку питань двостороннього порядку денного, зокрема наголосили на важливості відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці для виходу на докризові показники.

За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку.

Володимир Зеленський подякував Егілсу Левітсу за підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європа має бути відкритою для країн, які поділяють її цінності, - спільна декларація президентів України, Польщі, Латвії, Литви та Естонії

Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку Декларацію, приєднавшись до кола найближчих друзів і партнерів України. З Литвою та Польщею відповідні декларації було укладено в березні та травні цього року.
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Топ коментарі
+4
Чемпион по декларациям. В одном Катаре 13 штук наклепал. Вот только инвестиций не просто "ноль", а "минус".
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08.05.2021 20:25
+4
Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 9283
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08.05.2021 20:28
+4
Ця амеба лазить по всіх гілках і тупо вилизує ваві тухіс-навіть серед подоляцьких курв це членистоноге створіння-найнижче в їх їхній піраміді.
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08.05.2021 20:37
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Страна решающая всё в евросоюзе ) Декларация о намерениях )

Зеленский и президент Латвии Левитс подписали декларацию о европейской перспективе Украины - Цензор.НЕТ 8890
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08.05.2021 19:44 Відповісти
Декляраціі,санкціі та інші імітаціі бурхливої державної діяльності !!!)))
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08.05.2021 20:26 Відповісти
Мелочь, но все правильно делает.
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08.05.2021 19:52 Відповісти
Чемпион по декларациям. В одном Катаре 13 штук наклепал. Вот только инвестиций не просто "ноль", а "минус".
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08.05.2021 20:25 Відповісти
Чому є і плюси,наприклад зростає дефіцит держбюджета,зростають прибутки олігархів та т.ін. !!!))
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08.05.2021 20:29 Відповісти
нет, не правильно. Это тупое представление - просто завеса, чтобы отвлечь внимание от реального положения вещей. Уже не работает.
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08.05.2021 20:30 Відповісти
Ця амеба лазить по всіх гілках і тупо вилизує ваві тухіс-навіть серед подоляцьких курв це членистоноге створіння-найнижче в їх їхній піраміді.
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08.05.2021 20:37 Відповісти
Та да, декларативний президент годує країну деклараціями. Т лише чи буде від тих декларацій країна ситю? Питання риторичне. Твій допис не несе ніякого змістовного навантаження. Так, дрібниці, але Подоляку/Зєлєнскому приємно. 😁
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08.05.2021 20:50 Відповісти
Приятно Эгилсу Левитсу, на Зеленского всем пофиг. Латвия-то чего должна страдать, она нас поддерживала всегда. Или литовцам надо заявить, что нэт, не подписываем. Потому как вот мы такие интересные.
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08.05.2021 23:00 Відповісти
Зеля всіма силами тягне Україну до Європи та НАТО.Слава Україні!!!
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08.05.2021 19:55 Відповісти
Країни з автократичними режимами економічно та науково прискорено деградують... І то - закономірно!

Наприклад:

-Росію покинули 65 % науковців - з 992 тисяч науковців, зайнятих у дослідницькій сфері, нині залишилося в росії лише 348 тисяч... Середня зарплата науковця-дослідника 16 тис. грн. Легальний сектор економіки РФ складає в межах 70%...

-В Україні ситуація ще гірша... Дослідники з вченими ступенями і без них, які займаються професійно науковими дослідженнями (сюди не входять викладачі вишів) зменшилася вчетверо з 313 тисяч до 80 тисяч... і зросла кількість "науковців", на зразок "ківі"... ми на одному з останніх місць в Європі за кількістю вчених на душу населення. та й середня зарплата науковця-дослідника не перевищує 8 тис.грн. Легальний сектор економіки України складає в межах 50%...

"Стара гвардія" просто не встигає вимирати з тією швидкістю, з якою молоді вчені виїжджають із країни...

-А за даними ЮНЕСКО лише за останні п'ять років - кількість людей, які працюють у науці у світі зросла на 20%

В той час, як середня місячна зарплата науковця- дослідника:

-в США - 140 тис. грн (Легальний сектор економіки = 92 %)
-в Німеччині - 135 тис.грн (Легальний сектор економіки = 87 %)

У ********* світі країни роблять головну ставку на інноваційні технології та ноу-хау. Український же експорт досі залишається ...

Тобто, є куди тікати нашим науковцям-дослідникам...
А найбільше тікає наших науковців-дослідників саме в Німеччину...
Хто ж піде в науку в Україні зараз, окрім таких, як "ківі", та бажаючих потім виїхати з неї?
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08.05.2021 20:08 Відповісти
Зато артисты и спортсмены получают хорошее вознаграждение! Радуйтесь! Восхищайтесь! Кто вам доктор?
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08.05.2021 22:56 Відповісти
Ага

Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 4948
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08.05.2021 20:33 Відповісти
Заяц, ежели его бить, спички может зажигать(с)
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08.05.2021 20:04 Відповісти
а недобрі писки - та ботописаки Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 1223 кажуть що зЄля не евроінтегратор...
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08.05.2021 20:05 Відповісти
Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 9283
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08.05.2021 20:28 Відповісти
Ага

Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 5634
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08.05.2021 20:26 Відповісти
Блин порошенко туды не успел . ))
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08.05.2021 20:09 Відповісти
Це вирішує компанія Проктер енд Гембел та асоциація стоматологів.
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08.05.2021 20:27 Відповісти
Видеоконференция, подписали... Шо за бред? Да заберите у него траву наконец-то.
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08.05.2021 20:23 Відповісти
То новація від діджиталізаторів - "Декларація в смартфоні"! Скачуйте оновлення!
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08.05.2021 20:27 Відповісти
Вот же зеленый тупой валенок, декларации малюет. Поколение зебилоидов реально думает, что за декларациями забудут коломойского, наезды на Байдена и все остальное?
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08.05.2021 20:28 Відповісти
Байден сказал о стратегическом долгосрочном партнерстве Украина - США,а это означает сигнал всем...от Латвии до маленькой Молдовы...,не говоря о Голландии или Германии...,это уже не важно... Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 7988 Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 7988
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08.05.2021 20:36 Відповісти
Прежде всего Байден сказал о борьбе с коррупцией в верхних эшелонах власти и о борьбе с олигархами. Все остальное уже потом.
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08.05.2021 20:41 Відповісти
Байдену важно защитить бизнес американцев в Украине! Коррупция, откаты, уголовщина , нищета, кумовство и отсталость ему и сша по барабану! Лишь бы воры и олигархи не мешали им делать деньги в Украине!
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08.05.2021 23:00 Відповісти
В таком бы случае эта зеленая обезьянка никогда бы не пришла к власти.
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09.05.2021 00:12 Відповісти
Это цитата для тех, кому ЗЕ не президент Украины.
"Крымская платформа - это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа - очень важное политическое средство для этого", - отметил президент Латвии.Источник: https://censor.net/ru/n3264220
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08.05.2021 20:55 Відповісти
Ну это и я могу сказать, дальше что? П***еть не мешки ворочать Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України - Цензор.НЕТ 4733
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08.05.2021 21:11 Відповісти
Зеля дебіл, що бігає по друзях і заручається підтримкою, хай піде до німців чи французів, от тоді побачимо що йому скажуть.
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08.05.2021 22:17 Відповісти
 
 