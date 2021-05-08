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С начала года на Донбассе погибли 7 мирных жителей, - СММ ОБСЕ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала года на Донбассе погибли 7 мирных жителей, - СММ ОБСЕ

В 2021 году в результате боевых действий на Донбассе пострадали 16 мирных жителей. 7 из них погибли, 9 - получили ранения.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"В своем обращении к постоянному Совету ОБСЕ от 22 апреля глава СММ отметил, что в течение нескольких последних месяцев Миссия зафиксировала усиление и расширение боевых действий вдоль линии соприкосновения, а также увеличение количества жертв среди гражданского населения и случаев повреждения или разрушения объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Так, в период с 19 апреля по 2 мая наблюдатели подтвердили информацию о семи жертвах среди гражданского населения, включая три летальных случая вследствие детонации ручных гранат в Донецкой области.

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"Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения с начала 2021 года составляет 16 человек: 7 погибших и 9 раненых", - сообщили в СММ ОБСЕ.

При этом за последние две недели СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав 3 135 таких нарушений в сравнении с 3 828 за предыдущий двухнедельный период.

Автор: Анна Судак
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Домбас став полігоном, а там пострілюють.
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08.05.2021 21:49 Ответить
Палко бажанний "Русский мир" з усіма принадами !!! Просто мир не задовілняв ,побажали "Русского",то майте!!!)))
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08.05.2021 21:59 Ответить
Красиво решил за всех!
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08.05.2021 22:14 Ответить
Чому ні ,"мудрий нарід" жеж обрав мені Віслючка в Президенти !!!)))
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08.05.2021 22:18 Ответить
Від початку року на Донбасі загинули 7 мирних жителів, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2035
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08.05.2021 22:48 Ответить
Пара недалеких,это аргумент!
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09.05.2021 11:00 Ответить
Горловка вітає спасітєля.Від початку року на Донбасі загинули 7 мирних жителів, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7654
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09.05.2021 11:40 Ответить
Поверь меня там нет!
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09.05.2021 21:29 Ответить
Чесно? Та виздихайте там всі. Тільки не ті світлі обличча , які вже пішли. І які там стоять. Низький уклін, хлорпці. Міцного здоровья, сил та наснаги.
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08.05.2021 22:40 Ответить
 
 