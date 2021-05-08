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Від початку року на Донбасі загинули 7 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

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Від початку року на Донбасі загинули 7 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

У 2021 році в результаті бойових дій на Донбасі постраждали 16 мирних жителів. 7 з них загинули, 9 мають поранення.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"У своєму зверненні до постійної Раді ОБСЄ від 22 квітня глава СММ зазначив, що протягом кількох останніх місяців Місія зафіксувала посилення і розширення бойових дій вздовж лінії зіткнення, а також збільшення кількості жертв серед цивільного населення і випадків пошкодження або руйнування об'єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Так, в період з 19 квітня по 2 травня спостерігачі підтвердили інформацію про сім жертв серед цивільного населення, включаючи три летальні випадки внаслідок детонації ручних гранат в Донецькій області.

Також читайте: Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 217 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - майже 24 тис.

"Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2021 року становить 16 осіб: 7 загиблих і 9 поранених", - повідомили в СММ ОБСЄ.

При цьому за останні два тижні СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 3 135 таких порушень в порівнянні з 3 828 за попередній двотижневий період.
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Домбас став полігоном, а там пострілюють.
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08.05.2021 21:49 Відповісти
Палко бажанний "Русский мир" з усіма принадами !!! Просто мир не задовілняв ,побажали "Русского",то майте!!!)))
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08.05.2021 21:59 Відповісти
Красиво решил за всех!
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08.05.2021 22:14 Відповісти
Чому ні ,"мудрий нарід" жеж обрав мені Віслючка в Президенти !!!)))
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08.05.2021 22:18 Відповісти
Від початку року на Донбасі загинули 7 мирних жителів, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2035
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08.05.2021 22:48 Відповісти
Пара недалеких,это аргумент!
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09.05.2021 11:00 Відповісти
Горловка вітає спасітєля.Від початку року на Донбасі загинули 7 мирних жителів, - СММ ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7654
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09.05.2021 11:40 Відповісти
Поверь меня там нет!
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09.05.2021 21:29 Відповісти
Чесно? Та виздихайте там всі. Тільки не ті світлі обличча , які вже пішли. І які там стоять. Низький уклін, хлорпці. Міцного здоровья, сил та наснаги.
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08.05.2021 22:40 Відповісти
 
 