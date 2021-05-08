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Новости Политика Украины
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Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском союзе, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском союзе, - ОП

Декларация о европейской перспективе Украины, которая была подписана сегодня по результатам разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, закрепляет договоренности о том, что Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском союзе, когда наша страна будет готова ее подать.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"В этой двусторонней декларации говорится о многих важных вещах с точки зрения евроинтеграции Украины. Речь идет о прогрессе Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также о поддержке Латвией его обновления. Речь идет о поддержке Латвией обновления политики Восточного партнерства в контексте еще больших евроинтеграционных стремлений Украины", – отметил он.

Игорь Жовква добавил, что на сегодняшний день это уже третья подобная декларация с государством – членом ЕС.

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"Напомню, что в марте мы подписали подобную декларацию с Президентом Литвы, а неделю назад Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу подписал подобную декларацию с Президентом Польши Анджеем Дудой. То есть Украина приобретает все больше и больше поддержки государств – членов Евросоюза относительно своей перспективы членства в ЕС. Ведь нужно помнить, что решение о членстве в ЕС будут принимать лидеры государств – членов Евросоюза, опираясь на волю своих граждан", – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Луганщину провел видеоконференцию с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом. По результатам беседы главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
95 квартал молодцы. В НАТО уже вступили, теперь до Трійці вступят в ЕС.
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08.05.2021 22:07
+3
Гідрант вирішив, що в ЄС можна вступити як на посаду президента. Лапшу з 1+1 і т.п. ТБ будуть вішати і виборці всі хором проголосують. Але урядовці країні ЄС не зевиборці)
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08.05.2021 22:52
+3
Респект Латвии!
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08.05.2021 23:33
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Правила форума Совет форумчан
Кто потерпевшего вiслюка подержит, чтоб он в обморок не упал, когда эту заявку будет подавать...
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08.05.2021 22:06 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Те що державні обов"язки щодо громадян Україна виконувати неспроможна ,то таке,а ось пустопорожня деклярація ,це "Нето чтоби как,етож ого-го " !!!)))
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08.05.2021 22:35 Ответить
95 квартал молодцы. В НАТО уже вступили, теперь до Трійці вступят в ЕС.
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08.05.2021 22:07 Ответить
В Будапешті в 1994-му був меморандум... А тут вже - декларація... "Акакаяразніца"?
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08.05.2021 22:10 Ответить
Дякуємо Латвії за підтримку.
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08.05.2021 22:14 Ответить
Ну а пока Кабмин готовит постановление о новых ценах на электроэнергию. Вдумайтесь, зебобики(если еще можете), как здорово сказано: "Зеленскому для сохранения власти нужны деньги. И он намерен вытащить их из ваших карманов, под лирические рассказы о "прекрасном будущем и новом времени".
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08.05.2021 22:16 Ответить
А долар вже по 100 гривень?Чи ще ні?))
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08.05.2021 22:18 Ответить
Ціни не мовчать.
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08.05.2021 22:20 Ответить
Тебе тоже понравилось? Наслаждайся.
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08.05.2021 22:21 Ответить
Если это для тебя важно, 28(заметь, не 8, как зебилы мечтали). Но ты долларами питаешься? А вот цены...Так какие сейчас цены, кстати? Подорожание за зиму на еду 40-80%. Лекарства - та же история, транспорт...И будет больше, опять-таки. З/п и пенсии за всем этим уже не успевают. И чем дальше, тем больше отставание будет. Так что наслаждайся 28, пока это 28.
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08.05.2021 22:32 Ответить
ПЫСЫ: мне не веришь, спроси супругу главного антикоррупционера от УкрЖД - лещенко. Она ведь не от хорошей жизни поехала в Москву. Все дорого, а з/п муженька, видимо, уже не хватает. Вот только на ведра для пассажиров, и все. Вот и приходится вертеть задом в московских притонах. А ты говоришь - доллар...
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08.05.2021 22:40 Ответить
До чого тут доляр?
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08.05.2021 22:41 Ответить
А что делает Настя Топольская, жена Лещенко, в МСК? Почему задом там крутит? И не в Миротворце?
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09.05.2021 02:14 Ответить
Прикинь, певица из нее, как я Микки Маус, на нее там как на мартышку ходят, тычут пальцем, и говорят: "Это жена члена Комитета по вопросам комплаенса и антикоррупци. И ржут.
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09.05.2021 02:20 Ответить
главное - поддержат ли доноры европы, что там думают пожиратели дотаций это мало кого волнует
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08.05.2021 22:30 Ответить
Прибалты и раньше поддерживали.
Но не они принимают решение.
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08.05.2021 22:33 Ответить
Гідрант вирішив, що в ЄС можна вступити як на посаду президента. Лапшу з 1+1 і т.п. ТБ будуть вішати і виборці всі хором проголосують. Але урядовці країні ЄС не зевиборці)
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08.05.2021 22:52 Ответить
Україна - це 🇺🇦🇪🇺.
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08.05.2021 23:02 Ответить
Респект Латвии!
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08.05.2021 23:33 Ответить
Хто з них підтримає відновлення в нас ЯЗ?
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08.05.2021 23:46 Ответить
Готов капусту кушать, как КНДР, и быть мировым изгоем?
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09.05.2021 00:26 Ответить
Вони бідні через ЯЗ? Чи ЯЗ тіки в них?
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09.05.2021 00:41 Ответить
Они хоть и хреново, но живут, в отличии от Ливии, или Ирака
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09.05.2021 02:02 Ответить
пс. Ми й так вже "на капусті", залишилось тіки землю прос..ати.
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09.05.2021 00:43 Ответить
Абсолютно согласен
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09.05.2021 02:03 Ответить
Само по себе событие позитивное. Только кто-то может объяснить, причем тут зеля? Это несмотря на его усилия нас приглашают. Чтобы комику было понятнее через страну, которая вырвалась из совка и самостоятельно этого добилась. Хотя путеблазню не дойдет...
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09.05.2021 00:43 Ответить
Латвия так себе член. От ЕС они берут в три раза больше, чем дают, но, НО ЕС лавочку прикрывает, дотаций, в этом году, будет в два раза меньше. Латвии о себе подумать бы. Там одни старики остались, даже шпроты уже почти не производят.
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09.05.2021 02:31 Ответить
ti,umnik, nezabudj vecerom opjatj parasaTV posmotretj. A to cto nibudj neuznaesj i nebudet tebe cto drugim debilam vatnim raskazatj.
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09.05.2021 08:41 Ответить
Vecaki beach ❤️💛💙
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09.05.2021 09:18 Ответить
 
 