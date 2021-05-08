Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском союзе, - ОП

Декларация о европейской перспективе Украины, которая была подписана сегодня по результатам разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Латвийской Республики Эгилса Левитса, закрепляет договоренности о том, что Латвия поддержит заявку Украины на членство в Европейском союзе, когда наша страна будет готова ее подать.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

"В этой двусторонней декларации говорится о многих важных вещах с точки зрения евроинтеграции Украины. Речь идет о прогрессе Украины в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, а также о поддержке Латвией его обновления. Речь идет о поддержке Латвией обновления политики Восточного партнерства в контексте еще больших евроинтеграционных стремлений Украины", – отметил он.

Игорь Жовква добавил, что на сегодняшний день это уже третья подобная декларация с государством – членом ЕС.

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"Напомню, что в марте мы подписали подобную декларацию с Президентом Литвы, а неделю назад Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу подписал подобную декларацию с Президентом Польши Анджеем Дудой. То есть Украина приобретает все больше и больше поддержки государств – членов Евросоюза относительно своей перспективы членства в ЕС. Ведь нужно помнить, что решение о членстве в ЕС будут принимать лидеры государств – членов Евросоюза, опираясь на волю своих граждан", – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Луганщину провел видеоконференцию с президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом. По результатам беседы главы государств подписали совместную Декларацию о европейской перспективе Украины.