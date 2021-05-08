Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському союзі, - ОП

Декларація про європейську перспективу України, яка була підписана сьогодні за результатами розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса, закріплює домовленості стосовно того, що Латвія підтримає заявку України на членство у Європейському Союзі, коли наша країна буде готова її подати.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ОП.

"У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України", – зазначив він.

Ігор Жовква додав, що на сьогодні це вже третя подібна декларація з державою – членом ЄС.

"Нагадаю, що в березні ми підписали подібну декларацію з Президентом Литви, а тиждень тому Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі підписав подібну декларацію з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тобто Україна здобуває все більше й більше підтримки держав – членів Євросоюзу щодо своєї перспективи членства в ЄС. Адже маємо пам'ятати, що рішення щодо членства в ЄС ухвалюватимуть лідери держав – членів Євросоюзу, спираючись на волю своїх громадян", – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом. За результатами бесіди глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.