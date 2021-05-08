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Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському союзі, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському союзі, - ОП

Декларація про європейську перспективу України, яка була підписана сьогодні за результатами розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента Латвійської Республіки Егілса Левітса, закріплює домовленості стосовно того, що Латвія підтримає заявку України на членство у Європейському Союзі, коли наша країна буде готова її подати.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, передає  Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ОП.

"У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України", – зазначив він.
Ігор Жовква додав, що на сьогодні це вже третя подібна декларація з державою – членом ЄС.

"Нагадаю, що в березні ми підписали подібну декларацію з Президентом Литви, а тиждень тому Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі підписав подібну декларацію з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тобто Україна здобуває все більше й більше підтримки держав – членів Євросоюзу щодо своєї перспективи членства в ЄС. Адже маємо пам'ятати, що рішення щодо членства в ЄС ухвалюватимуть лідери держав – членів Євросоюзу, спираючись на волю своїх громадян", – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом. За результатами бесіди глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.
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Топ коментарі
+4
95 квартал молодцы. В НАТО уже вступили, теперь до Трійці вступят в ЕС.
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08.05.2021 22:07
+3
Гідрант вирішив, що в ЄС можна вступити як на посаду президента. Лапшу з 1+1 і т.п. ТБ будуть вішати і виборці всі хором проголосують. Але урядовці країні ЄС не зевиборці)
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08.05.2021 22:52
+3
Респект Латвии!
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08.05.2021 23:33
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Кто потерпевшего вiслюка подержит, чтоб он в обморок не упал, когда эту заявку будет подавать...
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08.05.2021 22:06 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Те що державні обов"язки щодо громадян Україна виконувати неспроможна ,то таке,а ось пустопорожня деклярація ,це "Нето чтоби как,етож ого-го " !!!)))
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08.05.2021 22:35 Відповісти
95 квартал молодцы. В НАТО уже вступили, теперь до Трійці вступят в ЕС.
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08.05.2021 22:07 Відповісти
В Будапешті в 1994-му був меморандум... А тут вже - декларація... "Акакаяразніца"?
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08.05.2021 22:10 Відповісти
Дякуємо Латвії за підтримку.
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08.05.2021 22:14 Відповісти
Ну а пока Кабмин готовит постановление о новых ценах на электроэнергию. Вдумайтесь, зебобики(если еще можете), как здорово сказано: "Зеленскому для сохранения власти нужны деньги. И он намерен вытащить их из ваших карманов, под лирические рассказы о "прекрасном будущем и новом времени".
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08.05.2021 22:16 Відповісти
А долар вже по 100 гривень?Чи ще ні?))
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08.05.2021 22:18 Відповісти
Ціни не мовчать.
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08.05.2021 22:20 Відповісти
Тебе тоже понравилось? Наслаждайся.
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08.05.2021 22:21 Відповісти
Если это для тебя важно, 28(заметь, не 8, как зебилы мечтали). Но ты долларами питаешься? А вот цены...Так какие сейчас цены, кстати? Подорожание за зиму на еду 40-80%. Лекарства - та же история, транспорт...И будет больше, опять-таки. З/п и пенсии за всем этим уже не успевают. И чем дальше, тем больше отставание будет. Так что наслаждайся 28, пока это 28.
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08.05.2021 22:32 Відповісти
ПЫСЫ: мне не веришь, спроси супругу главного антикоррупционера от УкрЖД - лещенко. Она ведь не от хорошей жизни поехала в Москву. Все дорого, а з/п муженька, видимо, уже не хватает. Вот только на ведра для пассажиров, и все. Вот и приходится вертеть задом в московских притонах. А ты говоришь - доллар...
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08.05.2021 22:40 Відповісти
До чого тут доляр?
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08.05.2021 22:41 Відповісти
А что делает Настя Топольская, жена Лещенко, в МСК? Почему задом там крутит? И не в Миротворце?
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09.05.2021 02:14 Відповісти
Прикинь, певица из нее, как я Микки Маус, на нее там как на мартышку ходят, тычут пальцем, и говорят: "Это жена члена Комитета по вопросам комплаенса и антикоррупци. И ржут.
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09.05.2021 02:20 Відповісти
главное - поддержат ли доноры европы, что там думают пожиратели дотаций это мало кого волнует
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08.05.2021 22:30 Відповісти
Прибалты и раньше поддерживали.
Но не они принимают решение.
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08.05.2021 22:33 Відповісти
Гідрант вирішив, що в ЄС можна вступити як на посаду президента. Лапшу з 1+1 і т.п. ТБ будуть вішати і виборці всі хором проголосують. Але урядовці країні ЄС не зевиборці)
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08.05.2021 22:52 Відповісти
Україна - це 🇺🇦🇪🇺.
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08.05.2021 23:02 Відповісти
Респект Латвии!
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08.05.2021 23:33 Відповісти
Хто з них підтримає відновлення в нас ЯЗ?
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08.05.2021 23:46 Відповісти
Готов капусту кушать, как КНДР, и быть мировым изгоем?
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09.05.2021 00:26 Відповісти
Вони бідні через ЯЗ? Чи ЯЗ тіки в них?
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09.05.2021 00:41 Відповісти
Они хоть и хреново, но живут, в отличии от Ливии, или Ирака
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09.05.2021 02:02 Відповісти
пс. Ми й так вже "на капусті", залишилось тіки землю прос..ати.
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09.05.2021 00:43 Відповісти
Абсолютно согласен
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09.05.2021 02:03 Відповісти
Само по себе событие позитивное. Только кто-то может объяснить, причем тут зеля? Это несмотря на его усилия нас приглашают. Чтобы комику было понятнее через страну, которая вырвалась из совка и самостоятельно этого добилась. Хотя путеблазню не дойдет...
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09.05.2021 00:43 Відповісти
Латвия так себе член. От ЕС они берут в три раза больше, чем дают, но, НО ЕС лавочку прикрывает, дотаций, в этом году, будет в два раза меньше. Латвии о себе подумать бы. Там одни старики остались, даже шпроты уже почти не производят.
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09.05.2021 02:31 Відповісти
ti,umnik, nezabudj vecerom opjatj parasaTV posmotretj. A to cto nibudj neuznaesj i nebudet tebe cto drugim debilam vatnim raskazatj.
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09.05.2021 08:41 Відповісти
Vecaki beach ❤️💛💙
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09.05.2021 09:18 Відповісти
 
 