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В Киеве запустили дополнительные маршруты на поминальные дни. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

На поминальные дни в Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта, чтобы подвозить людей к городским кладбищам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.

Сообщается, что перевозки будут осуществляться с соблюдением противоэпидемических мероприятий. В местах массового скопления людей будут дежурить ответственные лица от КГГА, а возле кладбищ - патрульная полиция Киева и Киевской области.

Кроме того, сегодня запрещена парковка на улице Электротехнической и заезд транспортных средств на улицу Крайнюю, проезд транспортных средств по улице Кубанской Украины (от улицы Киото до улицы Николая Матеюка) и улицей Мурманской (от Броварского проспекта до улицы Киото).

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Автор: Вадим Куц
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Які поминальні дні під час епідемії? Люди, Ви що? Згадайте зрештою слова Євангелія, а не напівдикі обряди!
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09.05.2021 15:32 Ответить
що за напівдикі обряди? У Києві запустили додаткові маршрути на поминальні дні - Цензор.НЕТ 2124
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09.05.2021 16:37 Ответить
 
 