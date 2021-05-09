В Киеве запустили дополнительные маршруты на поминальные дни. СПИСОК
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На поминальные дни в Киеве запустили дополнительные маршруты общественного транспорта, чтобы подвозить людей к городским кладбищам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации.
Сообщается, что перевозки будут осуществляться с соблюдением противоэпидемических мероприятий. В местах массового скопления людей будут дежурить ответственные лица от КГГА, а возле кладбищ - патрульная полиция Киева и Киевской области.
Кроме того, сегодня запрещена парковка на улице Электротехнической и заезд транспортных средств на улицу Крайнюю, проезд транспортных средств по улице Кубанской Украины (от улицы Киото до улицы Николая Матеюка) и улицей Мурманской (от Броварского проспекта до улицы Киото).
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