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У Києві запустили додаткові маршрути на поминальні дні. ПЕРЕЛІК

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

На поминальні дні в Києві запустили додаткові маршрути громадського транспорту, щоб підвозити людей до міських кладовищ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що перевезення здійснюватимуться з дотриманням протиепідемічних заходів. У місцях масового скупчення людей чергуватимуть відповідальні особи від КМДА, а біля кладовищ - патрульна поліція Києва і Київської області.

Крім того, сьогодні заборонено паркування на вулиці Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню, проїзд транспортних засобів вулицею Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) і вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

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Які поминальні дні під час епідемії? Люди, Ви що? Згадайте зрештою слова Євангелія, а не напівдикі обряди!
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09.05.2021 15:32 Відповісти
що за напівдикі обряди? У Києві запустили додаткові маршрути на поминальні дні - Цензор.НЕТ 2124
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09.05.2021 16:37 Відповісти
 
 