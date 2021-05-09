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Новости За рубежом
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Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече в субботу, 8 мая, в Кремле с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном рассказал о нехватке рабочих мигрантов в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценивает дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России в 1,5-2 млн человек. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рабочих рук не хватает, прежде всего, в строительстве и сельском хозяйстве.

Российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов, поясняет председатель комитета "Деловой России" по строительству Владимир Кошелев.

"Нам катастрофически не хватает людей на стройках. Как минимум надо 600 тыс. специалистов разных направлений", — говорит Кошелев.

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Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов, подтверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, фиксируют ли в Кремле рост недовольства россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, он заметил, что не знаком с материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам.

"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", — детализировал представитель Кремля.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+36
Тому що москалі працювати не любоять і не вміють.
Кацапові краще на війні здохнути.
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09.05.2021 13:40
+32
китаезы скоро вам помогут взамен за территории...
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09.05.2021 13:41
+15
всё будет!.. и рабочие руки, и отрезанные головы и пояса шахидов будут..
и конец "русскавага мира" тоже будет!
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09.05.2021 13:45
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Тому що москалі працювати не любоять і не вміють.
Кацапові краще на війні здохнути.
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09.05.2021 13:40 Ответить
тому і породжують та залагоджують конфлікти...таджицько-киргизький - це один з них
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09.05.2021 13:58 Ответить
расскажу личный опыт приехали мы в Обнинск шел 1989-1990 год точно не помню.. хозхяин военный начал орать мол хохлы клтые вов сем виноваты сахара нет мыла нет водки нет но хохлы виноватые...ну ладно вернемся к банальнйо кухне решили нас хозяева накормить чем то вкусным... взяли курку небольшую скореке цыпленок средний под краном ополоснули!!! чем то натерли и насадили курку на бутылку ..5 точкой!!!!!!!!и часа 2-3 точно не помню варганили курку в духовке... не помню вкуса потмоу что вкуса никакого...решили через время повторить Э!! нет сказал я!! я хоть и гость но позвольте вам зхлозяева скузхни вон пойти..на улицу..или в комнаты достал на кухне утятницу..(жена смеялась хоть мы только поженились или прожили с год) говоря своей дальней рождне мол у меня муж готовит лучше чем я...не помню я..короче нашел специи приправы томат лук моркву.картошку.. майонез или сметану... и пошел куховарить выдал им за 2 часа в утяьниче курку смаженную специфми в томате и майонезом картошку по крупному со специами и приправе мокрой всего туда навалл обажирось потушилось пропеклось в духовке полковник загнянул в кухню посмотрел как я с курицей одним пальцем туда сбюда вышел и кричт я не на той женился 20 лет тому назад..он никак не верилд всю жизнь что украинцы мужики перкрасно готовят не верил..а вот увидел и стыдоба взяла оставил ему рецепт пошаговый что как за чем делать сколько всего и как посыпать мазать варить жарить тушить..как писала родня единственная попытка закончилась вызовом соседями пожарной... дыму было ой ой ой а проветривали квартиру стуок 5 благо было тепло...
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09.05.2021 14:32 Ответить
Крым боком вылазит - зарплаты в рашке упали с 14-го чуть ли не два раза. Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 3918
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09.05.2021 16:02 Ответить
китаезы скоро вам помогут взамен за территории...
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09.05.2021 13:41 Ответить
русска свинота хараша толшько как мертвая свинота...а еще как только в Украине станет ЕС НАТо и зщарплаты станут хотя бы 2500-3000 Евро кадровый голод полностью сравняет экономику России в нуль... у кацабов руки растут с 5 точки...
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09.05.2021 14:20 Ответить
Ось і привід для війни - параші потрі раби.
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09.05.2021 13:42 Ответить
росія не може освоїти гроші за вуглеводні...їх багато...ще й санкції не дають потратити їх на щось важливе та необхідне...
у арабів і то ситуація краща
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09.05.2021 13:52 Ответить
Значит, все правильно делается.
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09.05.2021 13:43 Ответить
всё будет!.. и рабочие руки, и отрезанные головы и пояса шахидов будут..
и конец "русскавага мира" тоже будет!
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09.05.2021 13:45 Ответить
дедпобед нуждается в новых руских, бабы там уже не рожают ...
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09.05.2021 13:45 Ответить
Пуйло-***** привык , что весь таджикистан работает уборщиками мусора в Москве, и в десятках других городов россии, и почти бесплатно!! А лентяи россияне жрут в это время шашалыки!!
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09.05.2021 13:52 Ответить
"Русские очень любят есть шашлыки. Приедут на природу. Куда-нибудь на речку. Искупнутся. Повизжат в воде. Некоторые сразу утонут. А другие начинают священнодействовать. Шампуры. Шашлыки. Рыжики! Маслята! Ну, половина отравится. Остальные **********. Но зато весело. Под музыку из машины. По дороге домой все обычно молчат. Думают о своем. Так у русских заведено. Может, устали. А может, просто дремлют..." (енциклопедия руцкой души)
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09.05.2021 13:57 Ответить
В раше с 1.05 по 10.05 включительно выходные....
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09.05.2021 19:26 Ответить
У лаптєй руки здатні тільки тримати стаканА.Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 6318
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09.05.2021 13:54 Ответить
Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук, для захвата чужих земель, интересно таджики клюнут на призывы московской Орды?
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09.05.2021 14:23 Ответить
Это не к Таджикам ! К Китайцам нада на поклон идти !
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09.05.2021 13:54 Ответить
китаец не дурак. За 100 $ он в паРашке тебе на стройке работать не будет.. .и мусор убирать ... Побольше уважения к Китайцам...
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09.05.2021 14:00 Ответить
Так таджики не вміють вирощувать ягель і "рєпу"...
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09.05.2021 14:00 Ответить
будуть робити маленьких таджиків з рюзьке бабамі))
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09.05.2021 15:00 Ответить
- Почему в России такая низкая рождаемость?
- Потому что рассеянин без водки не может начать, а с водкой - кончить...
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09.05.2021 15:11 Ответить
Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 5651
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09.05.2021 14:02 Ответить
"Бий кацапів, рятуй світ!" - дружньо відповіли таджики
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09.05.2021 14:03 Ответить
Обратное переселение крымлядей и лугондонов в орду решит проблему. Причем здесь таджики??
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09.05.2021 14:03 Ответить
Золоті слова, прям як Боженька сказав!!! АМІНЬ!!! Оце було б добре..... Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 2360
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09.05.2021 14:05 Ответить
Эти руки в земле Украины Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 17
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09.05.2021 14:07 Ответить
Шо даже прибившихся в родную гавань крымчан и одловцев не хватает.
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09.05.2021 14:10 Ответить
короче из всех приглашенных на победобесие только Эмомали Рахмон не побрезговал ))))
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09.05.2021 14:11 Ответить
Рабочих рук не хватет? А кто грозил не легальных рабоников выслать?
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09.05.2021 14:21 Ответить
Не всі ще таджики працюють на кацапських ледоцюг. Пора анексувати бандерівський Таджикістан.
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09.05.2021 14:28 Ответить
ув. таджыки и пр. мужыки !
Равшаны и Джамшуты всех стран !
Уважайте свой труд !
Не нада маскву строить ! Это - бесполезно !
Её ж всё равно будут - разрушать !
мацсква вам не насяльника, эта мана- сталиса неонацизма 21 века бегельме!
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09.05.2021 14:37 Ответить
Они таджики не строят россию, они осваивают их новую территорию. Хрен они уже вернутся домой из россии.
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09.05.2021 15:07 Ответить
это да,
они иногда остаются там,
особенно - зимой,
в сгоревших вагончиках,
вместе с семьями
и никто не разбирается
(короткое замыкание)
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09.05.2021 15:26 Ответить
Как воевать, то рук хватает. А как пахать, то у кацапов либо рук нет, то либо из жопы растут.
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09.05.2021 14:39 Ответить
Рук и бошки, точно нет! Только копыта и лишняя хромосома, вместо головы =)
А ломать - не строить!
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09.05.2021 14:52 Ответить
Так и воюют они не очень...Уже видели вагнеровцев в Сирии,как их уделали.
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09.05.2021 15:04 Ответить
Так я и не говорил, что воюют они хорошо. Я написал, что желающих воевать много, а это не одно и тоже.
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09.05.2021 17:32 Ответить
👍🤝
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09.05.2021 19:29 Ответить
"Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук", пусть свинособаки, своими копытами учатся работать!!! =))))))
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09.05.2021 14:46 Ответить
Путін - це Гітлер сьогодні.
З 2014 року таку паралель проводили часто і багато хто.
У Росії навіть побачили в цьому комплімент: штатний пропутінський політолог написав, що до 1939 року - тобто до вторгнення в Польщу, з якого офіційно почалася Друга світова війна - Гітлер був не такий уже й поганий.
ТЕКСТИ детально проаналізували дії фюрера на цьому історичному етапі. Ключова їхня ознака, користуючись термінологією воєнної доктрини Російської Федерації, - гібридність.
За мирні роки Гітлер провів ряд успішних квазівоєнних кампаній. І з кожної виходив переможцем. Не будучи теоретиком подібного роду конфліктів, він мав геніальну «чуйку» щодо застосування гібридних прийомів на практиці.
Якщо ж придивитися детальніше, вражає разюча схожість тактик тодішньої Рейхсканцелярії і нинішнього Кремля. Ви не повірите, як багато між ними спільного. - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
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09.05.2021 15:06 Ответить
Кацапы воры во всем .
Путин не способен ничего создавать - его этому не учили . Но воровство у кацапов в генах - все история раши сплошное воровство
Придя к власти в раше , он просто взял за пример гитлеровскую Германию. Если проанализировать его действия , то они скопированы с действий Гитлера . Уверена , что и труды Гитлера он проштудировал .
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09.05.2021 15:34 Ответить
Просто интересно: какие же действия он скопировал???

Неужто начал выводить "чистую расу" и заниматься евгеникой?! Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 9794 (а если отбросить это, то что бы из действий Гитлера, не повторял при наличие возможностей любой другой правитель)
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09.05.2021 16:10 Ответить
Визги пропаганды про новые дороги, рабочие места, повышение зарплат, а также концлагеря для несогласных, провокационные поджоги/взрывы руками гестапо/ФСБ, "восстановление исторической справедливости", "возвращение исторических земель", "Германие везде, где говорят по-немецки / Россия не заканчивается нигде!" - это все было у обоих этих мразей.
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09.05.2021 16:24 Ответить
Так в обоих случаях у "визгов" есть реальная основа.
У Путина прямо таки есть конц лагеря? Чтож в них не сидит Навальный.
Историческую справедливость (имея возможность) восстанавливал бы любой правитель.
Ну может про "Россия не заканчивается нигде"... Хотя я чего то не слышал от него конкретно этих слов.
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09.05.2021 16:37 Ответить
Не боитесь, что Гитлер обидеться, из-за сравнением с ******! =)
Если бы *****, на оккупированных территориях, делал бы то же что и фашисты, то я не знаю чем бы окончилась война, особенно после шлепера! Я у многих спрашивал о зверствах фашистов, у людей переживших оккупацию, начитавшись савьетцких газет.
Кстати про Украину пишут один к одному, что и про "кважиздов", кроме конц лагерей и снегирей. А так, одно и тоже: кровь младенцев, беременные пенсионерки и т.д. и т.л. ...
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09.05.2021 16:12 Ответить
до 1939 року - тобто до вторгнення в Польщу, з якого офіційно почалася Друга світова війна - Гітлер був не такий уже й поганий.

И чем 39 год, когда Гитлер и СССР напали на Польшу, отличается от 38, когда Гитлер и Польша - напали на Чехословакию? Аааа... Тем что тогда его действия (не Польши!) одобрили Англия, США, и Франция. Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 2449
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09.05.2021 16:13 Ответить
Хуцпа - нахабна цинічна брехня, яка паралізує опонента.

...Цю тактику придумав не Гітлер. Ще перші більшовики зробили її головним методом політичної боротьби, а Юлія Тимошенко періодично використовує й досі. Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство«: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Впевнено називати чорне білим і навпаки - ось що таке російська хуцпа в нинішній гібридній війні. Коли законно обрана влада стає «хунтою», а самозвана військова хунта - «народною владою».
Хуцпа - це вивернути з ніг на голову слова сімферопольського рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемітизм і збирається тікати з Криму. Збрехати, що це київський рабин - і ось уже готова новина «Евреи бегут из Киева из-за антисемитизма новой власти».
Хуцпа - це назвати могилу російських окупантів, убитих в бою під Макіївкою, массовыми захоронениями мирных жителей Донбасса. Закатованих карателями, ясна річ. «В основном женщин! - такий анонс (разом зі списком коментаторів) розсилатиме путінська адміністрація. - Их насиловали и убивали страшно!» І вимагатиме від ОБСЄ і ПАРЄ розслідувати цей «воєнний злочин».
Хуцпа - це Путін, який у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців:
"Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно".
Хуцпа - це Гітлер, який у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!». - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
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09.05.2021 16:17 Ответить
Рафшан и Джамшут на пенсию ушли?
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09.05.2021 15:17 Ответить
Рукастые таджики поднимут российский хайтек до небывалых высот.
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09.05.2021 15:44 Ответить
Нещодавно тисяч так зі 100 сільгоспробітників з рфії бовталось на кордоні з Україною. Кажуть хость з них і досі продовжує цим займатися. Та й на сході України можна не одну тисячу знайти. Забирай і не жалійся, хйло!
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09.05.2021 15:54 Ответить
на сході України вже не хотят працювати в рашці задарма Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 2358
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09.05.2021 16:06 Ответить
Честно говоря, не хватает не рабочих рек, а зарплаты, за какую местные руки захотят работать. Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 951
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09.05.2021 16:07 Ответить
Так верните свое зверье из крыма и лугандона и пусть работают.
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09.05.2021 18:25 Ответить
А почему вдруг в великой могучей державе с великим мудрым руководством нет зарплат "за какую местные руки захотят работать", а в загнивающей Европе и в уже почти совсем рухнувших Штатах есть?
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09.05.2021 18:58 Ответить
"Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук"-
вот и В.В.Хуйло повторил "денег нет!.."
Ибо если б они были, то платили бы нормально и руки нашлись.
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09.05.2021 16:26 Ответить
Такое впечатление, что все таджики из Москвы переехали в Киев. За последние две недели приходилось на такси три раза ехать, все три раза водители были из Средней Азии.
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09.05.2021 16:28 Ответить
Так они им еще и деторождаемость помогут поднять. Чеченцы уже не справляются.
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09.05.2021 16:30 Ответить
А может в этом и есть основная причина их территориальных экспансий? Не территории им нужно (хотя и они, конечно, тоже), а люди на них проживающие...
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09.05.2021 16:41 Ответить
Русский и таджик братья навек! Один народ! Нам так не жить, слава богу😁😁😁😁😁
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09.05.2021 17:19 Ответить
Так Рассея - это ж по Географии - АЗИЯ. Украина - это Европа. Ничего удивительно что кацапы и азиаты друг-друга нашли и любят во все дыхательные и пихательные. Это у них в культуре азиатской в хромосомах заложено: раболепие, и т.д....
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09.05.2021 17:46 Ответить
За версією, котру запропоновував академік Д. Яворницький, «кацап» має тюркське походження: тур., крим.-тат., азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qassab означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - караїмською означає «кат»; «хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д.[8]. «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "зло
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09.05.2021 17:55 Ответить
У вас дебилов еще и денег не будет, потому что в рашу никто влаживаться не будет.
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09.05.2021 18:56 Ответить
 
 