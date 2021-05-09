Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече в субботу, 8 мая, в Кремле с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном рассказал о нехватке рабочих мигрантов в России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин оценивает дефицит трудовых ресурсов на строительных площадках в России в 1,5-2 млн человек. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, рабочих рук не хватает, прежде всего, в строительстве и сельском хозяйстве.
Российские стройки будут испытывать кадровый голод даже после открытия границ и возвращения мигрантов, поясняет председатель комитета "Деловой России" по строительству Владимир Кошелев.
"Нам катастрофически не хватает людей на стройках. Как минимум надо 600 тыс. специалистов разных направлений", — говорит Кошелев.
Количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, и сейчас их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов, подтверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов, фиксируют ли в Кремле рост недовольства россиян мигрантами и считают ли это потенциальной угрозой для безопасности страны, он заметил, что не знаком с материалами социологических исследований об отношении россиян к мигрантам.
"Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало у нас за последний год. И этих самых мигрантов нам очень и очень не хватает для реализации амбициозных планов", — детализировал представитель Кремля.
Пожалуйста, подождите...
Кацапові краще на війні здохнути.
у арабів і то ситуація краща
и конец "русскавага мира" тоже будет!
- Потому что рассеянин без водки не может начать, а с водкой - кончить...
Равшаны и Джамшуты всех стран !
Уважайте свой труд !
Не нада маскву строить ! Это - бесполезно !
Её ж всё равно будут - разрушать !
мацсква вам не насяльника, эта мана- сталиса неонацизма 21 века бегельме!
они иногда остаются там,
особенно - зимой,
в сгоревших вагончиках,
вместе с семьями
и никто не разбирается
(короткое замыкание)
А ломать - не строить!
З 2014 року таку паралель проводили часто і багато хто.
У Росії навіть побачили в цьому комплімент: штатний пропутінський політолог написав, що до 1939 року - тобто до вторгнення в Польщу, з якого офіційно почалася Друга світова війна - Гітлер був не такий уже й поганий.
ТЕКСТИ детально проаналізували дії фюрера на цьому історичному етапі. Ключова їхня ознака, користуючись термінологією воєнної доктрини Російської Федерації, - гібридність.
За мирні роки Гітлер провів ряд успішних квазівоєнних кампаній. І з кожної виходив переможцем. Не будучи теоретиком подібного роду конфліктів, він мав геніальну «чуйку» щодо застосування гібридних прийомів на практиці.
Якщо ж придивитися детальніше, вражає разюча схожість тактик тодішньої Рейхсканцелярії і нинішнього Кремля. Ви не повірите, як багато між ними спільного. - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
Путин не способен ничего создавать - его этому не учили . Но воровство у кацапов в генах - все история раши сплошное воровство
Придя к власти в раше , он просто взял за пример гитлеровскую Германию. Если проанализировать его действия , то они скопированы с действий Гитлера . Уверена , что и труды Гитлера он проштудировал .
Неужто начал выводить "чистую расу" и заниматься евгеникой?! (а если отбросить это, то что бы из действий Гитлера, не повторял при наличие возможностей любой другой правитель)
У Путина прямо таки есть конц лагеря? Чтож в них не сидит Навальный.
Историческую справедливость (имея возможность) восстанавливал бы любой правитель.
Ну может про "Россия не заканчивается нигде"... Хотя я чего то не слышал от него конкретно этих слов.
Если бы *****, на оккупированных территориях, делал бы то же что и фашисты, то я не знаю чем бы окончилась война, особенно после шлепера! Я у многих спрашивал о зверствах фашистов, у людей переживших оккупацию, начитавшись савьетцких газет.
Кстати про Украину пишут один к одному, что и про "кважиздов", кроме конц лагерей и снегирей. А так, одно и тоже: кровь младенцев, беременные пенсионерки и т.д. и т.л. ...
И чем 39 год, когда Гитлер и СССР напали на Польшу, отличается от 38, когда Гитлер и Польша - напали на Чехословакию? Аааа... Тем что тогда его действия (не Польши!) одобрили Англия, США, и Франция.
...Цю тактику придумав не Гітлер. Ще перші більшовики зробили її головним методом політичної боротьби, а Юлія Тимошенко періодично використовує й досі. Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство«: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Впевнено називати чорне білим і навпаки - ось що таке російська хуцпа в нинішній гібридній війні. Коли законно обрана влада стає «хунтою», а самозвана військова хунта - «народною владою».
Хуцпа - це вивернути з ніг на голову слова сімферопольського рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемітизм і збирається тікати з Криму. Збрехати, що це київський рабин - і ось уже готова новина «Евреи бегут из Киева из-за антисемитизма новой власти».
Хуцпа - це назвати могилу російських окупантів, убитих в бою під Макіївкою, массовыми захоронениями мирных жителей Донбасса. Закатованих карателями, ясна річ. «В основном женщин! - такий анонс (разом зі списком коментаторів) розсилатиме путінська адміністрація. - Их насиловали и убивали страшно!» І вимагатиме від ОБСЄ і ПАРЄ розслідувати цей «воєнний злочин».
Хуцпа - це Путін, який у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців:
"Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно".
Хуцпа - це Гітлер, який у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!». - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
вот и В.В.Хуйло повторил "денег нет!.."
Ибо если б они были, то платили бы нормально и руки нашлись.