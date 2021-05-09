Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук

Президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі в суботу, 8 травня, в Кремлі з таджицьким колегою Емомалі Рахмоном розповів про брак робочих мігрантів у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін оцінює дефіцит трудових ресурсів на будівельних майданчиках у Росії в 1,5-2 млн осіб. За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, робочих рук не вистачає передусім у будівництві та сільському господарстві.

Російські будівництва відчуватимуть кадровий голод навіть після відкриття кордонів і повернення мігрантів, пояснює голова комітету "Ділової Росії" з будівництва Володимир Кошелєв.

"Нам катастрофічно не вистачає людей на будівництвах. Щонайменше треба 600 тис. фахівців різних напрямків", - каже Кошелєв.

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Кількість мігрантів у Росії значно скоротилася за останній рік, і зараз їх навіть недостатньо для реалізації амбітних проєктів, підтверджує прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи фіксують у Кремлі зростання невдоволення росіян мігрантами і вважають це потенційною загрозою для безпеки країни, він зауважив, що не знайомий із матеріалами соціологічних досліджень щодо ставлення росіян до мігрантів.

"Можу лише констатувати реальність, яка свідчить, що загалом мігрантів стало зовсім мало у нас за останній рік. І цих самих мігрантів нам дуже і дуже не вистачає для реалізації амбітних планів", - зауважив представник Кремля.

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