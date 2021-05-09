Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі в суботу, 8 травня, в Кремлі з таджицьким колегою Емомалі Рахмоном розповів про брак робочих мігрантів у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".
Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін оцінює дефіцит трудових ресурсів на будівельних майданчиках у Росії в 1,5-2 млн осіб. За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, робочих рук не вистачає передусім у будівництві та сільському господарстві.
Російські будівництва відчуватимуть кадровий голод навіть після відкриття кордонів і повернення мігрантів, пояснює голова комітету "Ділової Росії" з будівництва Володимир Кошелєв.
"Нам катастрофічно не вистачає людей на будівництвах. Щонайменше треба 600 тис. фахівців різних напрямків", - каже Кошелєв.
Кількість мігрантів у Росії значно скоротилася за останній рік, і зараз їх навіть недостатньо для реалізації амбітних проєктів, підтверджує прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи фіксують у Кремлі зростання невдоволення росіян мігрантами і вважають це потенційною загрозою для безпеки країни, він зауважив, що не знайомий із матеріалами соціологічних досліджень щодо ставлення росіян до мігрантів.
"Можу лише констатувати реальність, яка свідчить, що загалом мігрантів стало зовсім мало у нас за останній рік. І цих самих мігрантів нам дуже і дуже не вистачає для реалізації амбітних планів", - зауважив представник Кремля.
Будь ласка, зачекайте...
Кацапові краще на війні здохнути.
у арабів і то ситуація краща
и конец "русскавага мира" тоже будет!
- Потому что рассеянин без водки не может начать, а с водкой - кончить...
Равшаны и Джамшуты всех стран !
Уважайте свой труд !
Не нада маскву строить ! Это - бесполезно !
Её ж всё равно будут - разрушать !
мацсква вам не насяльника, эта мана- сталиса неонацизма 21 века бегельме!
они иногда остаются там,
особенно - зимой,
в сгоревших вагончиках,
вместе с семьями
и никто не разбирается
(короткое замыкание)
А ломать - не строить!
З 2014 року таку паралель проводили часто і багато хто.
У Росії навіть побачили в цьому комплімент: штатний пропутінський політолог написав, що до 1939 року - тобто до вторгнення в Польщу, з якого офіційно почалася Друга світова війна - Гітлер був не такий уже й поганий.
ТЕКСТИ детально проаналізували дії фюрера на цьому історичному етапі. Ключова їхня ознака, користуючись термінологією воєнної доктрини Російської Федерації, - гібридність.
За мирні роки Гітлер провів ряд успішних квазівоєнних кампаній. І з кожної виходив переможцем. Не будучи теоретиком подібного роду конфліктів, він мав геніальну «чуйку» щодо застосування гібридних прийомів на практиці.
Якщо ж придивитися детальніше, вражає разюча схожість тактик тодішньої Рейхсканцелярії і нинішнього Кремля. Ви не повірите, як багато між ними спільного. - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
Путин не способен ничего создавать - его этому не учили . Но воровство у кацапов в генах - все история раши сплошное воровство
Придя к власти в раше , он просто взял за пример гитлеровскую Германию. Если проанализировать его действия , то они скопированы с действий Гитлера . Уверена , что и труды Гитлера он проштудировал .
Неужто начал выводить "чистую расу" и заниматься евгеникой?! (а если отбросить это, то что бы из действий Гитлера, не повторял при наличие возможностей любой другой правитель)
У Путина прямо таки есть конц лагеря? Чтож в них не сидит Навальный.
Историческую справедливость (имея возможность) восстанавливал бы любой правитель.
Ну может про "Россия не заканчивается нигде"... Хотя я чего то не слышал от него конкретно этих слов.
Если бы *****, на оккупированных территориях, делал бы то же что и фашисты, то я не знаю чем бы окончилась война, особенно после шлепера! Я у многих спрашивал о зверствах фашистов, у людей переживших оккупацию, начитавшись савьетцких газет.
Кстати про Украину пишут один к одному, что и про "кважиздов", кроме конц лагерей и снегирей. А так, одно и тоже: кровь младенцев, беременные пенсионерки и т.д. и т.л. ...
И чем 39 год, когда Гитлер и СССР напали на Польшу, отличается от 38, когда Гитлер и Польша - напали на Чехословакию? Аааа... Тем что тогда его действия (не Польши!) одобрили Англия, США, и Франция.
...Цю тактику придумав не Гітлер. Ще перші більшовики зробили її головним методом політичної боротьби, а Юлія Тимошенко періодично використовує й досі. Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство«: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Впевнено називати чорне білим і навпаки - ось що таке російська хуцпа в нинішній гібридній війні. Коли законно обрана влада стає «хунтою», а самозвана військова хунта - «народною владою».
Хуцпа - це вивернути з ніг на голову слова сімферопольського рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемітизм і збирається тікати з Криму. Збрехати, що це київський рабин - і ось уже готова новина «Евреи бегут из Киева из-за антисемитизма новой власти».
Хуцпа - це назвати могилу російських окупантів, убитих в бою під Макіївкою, массовыми захоронениями мирных жителей Донбасса. Закатованих карателями, ясна річ. «В основном женщин! - такий анонс (разом зі списком коментаторів) розсилатиме путінська адміністрація. - Их насиловали и убивали страшно!» І вимагатиме від ОБСЄ і ПАРЄ розслідувати цей «воєнний злочин».
Хуцпа - це Путін, який у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців:
"Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно".
Хуцпа - це Гітлер, який у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!». - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
вот и В.В.Хуйло повторил "денег нет!.."
Ибо если б они были, то платили бы нормально и руки нашлись.