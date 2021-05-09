УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3977 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
10 781 80
мігранти (674) Путін (21440) Росія (47196)

Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук

Президент Російської Федерації Володимир Путін на зустрічі в суботу, 8 травня, в Кремлі з таджицьким колегою Емомалі Рахмоном розповів про брак робочих мігрантів у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Газету.ру".

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін оцінює дефіцит трудових ресурсів на будівельних майданчиках у Росії в 1,5-2 млн осіб. За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, робочих рук не вистачає передусім у будівництві та сільському господарстві.

Російські будівництва відчуватимуть кадровий голод навіть після відкриття кордонів і повернення мігрантів, пояснює голова комітету "Ділової Росії" з будівництва Володимир Кошелєв.

"Нам катастрофічно не вистачає людей на будівництвах. Щонайменше треба 600 тис. фахівців різних напрямків", - каже Кошелєв.

Дивіться також: Дітей у Росії змусили зображати надгробки солдатів, які загинули під час Другої світової війни. ФОТО

Кількість мігрантів у Росії значно скоротилася за останній рік, і зараз їх навіть недостатньо для реалізації амбітних проєктів, підтверджує прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи фіксують у Кремлі зростання невдоволення росіян мігрантами і вважають це потенційною загрозою для безпеки країни, він зауважив, що не знайомий із матеріалами соціологічних досліджень щодо ставлення росіян до мігрантів.

"Можу лише констатувати реальність, яка свідчить, що загалом мігрантів стало зовсім мало у нас за останній рік. І цих самих мігрантів нам дуже і дуже не вистачає для реалізації амбітних планів", - зауважив представник Кремля.

Читайте також: Росія не зможе забезпечити окупований Крим водою, - співробітник НАНУ Гаврилюк
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+36
Тому що москалі працювати не любоять і не вміють.
Кацапові краще на війні здохнути.
показати весь коментар
09.05.2021 13:40
+32
китаезы скоро вам помогут взамен за территории...
показати весь коментар
09.05.2021 13:41
+15
всё будет!.. и рабочие руки, и отрезанные головы и пояса шахидов будут..
и конец "русскавага мира" тоже будет!
показати весь коментар
09.05.2021 13:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому що москалі працювати не любоять і не вміють.
Кацапові краще на війні здохнути.
показати весь коментар
09.05.2021 13:40 Відповісти
тому і породжують та залагоджують конфлікти...таджицько-киргизький - це один з них
показати весь коментар
09.05.2021 13:58 Відповісти
расскажу личный опыт приехали мы в Обнинск шел 1989-1990 год точно не помню.. хозхяин военный начал орать мол хохлы клтые вов сем виноваты сахара нет мыла нет водки нет но хохлы виноватые...ну ладно вернемся к банальнйо кухне решили нас хозяева накормить чем то вкусным... взяли курку небольшую скореке цыпленок средний под краном ополоснули!!! чем то натерли и насадили курку на бутылку ..5 точкой!!!!!!!!и часа 2-3 точно не помню варганили курку в духовке... не помню вкуса потмоу что вкуса никакого...решили через время повторить Э!! нет сказал я!! я хоть и гость но позвольте вам зхлозяева скузхни вон пойти..на улицу..или в комнаты достал на кухне утятницу..(жена смеялась хоть мы только поженились или прожили с год) говоря своей дальней рождне мол у меня муж готовит лучше чем я...не помню я..короче нашел специи приправы томат лук моркву.картошку.. майонез или сметану... и пошел куховарить выдал им за 2 часа в утяьниче курку смаженную специфми в томате и майонезом картошку по крупному со специами и приправе мокрой всего туда навалл обажирось потушилось пропеклось в духовке полковник загнянул в кухню посмотрел как я с курицей одним пальцем туда сбюда вышел и кричт я не на той женился 20 лет тому назад..он никак не верилд всю жизнь что украинцы мужики перкрасно готовят не верил..а вот увидел и стыдоба взяла оставил ему рецепт пошаговый что как за чем делать сколько всего и как посыпать мазать варить жарить тушить..как писала родня единственная попытка закончилась вызовом соседями пожарной... дыму было ой ой ой а проветривали квартиру стуок 5 благо было тепло...
показати весь коментар
09.05.2021 14:32 Відповісти
Крым боком вылазит - зарплаты в рашке упали с 14-го чуть ли не два раза. Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 3918
показати весь коментар
09.05.2021 16:02 Відповісти
китаезы скоро вам помогут взамен за территории...
показати весь коментар
09.05.2021 13:41 Відповісти
русска свинота хараша толшько как мертвая свинота...а еще как только в Украине станет ЕС НАТо и зщарплаты станут хотя бы 2500-3000 Евро кадровый голод полностью сравняет экономику России в нуль... у кацабов руки растут с 5 точки...
показати весь коментар
09.05.2021 14:20 Відповісти
Ось і привід для війни - параші потрі раби.
показати весь коментар
09.05.2021 13:42 Відповісти
росія не може освоїти гроші за вуглеводні...їх багато...ще й санкції не дають потратити їх на щось важливе та необхідне...
у арабів і то ситуація краща
показати весь коментар
09.05.2021 13:52 Відповісти
Значит, все правильно делается.
показати весь коментар
09.05.2021 13:43 Відповісти
всё будет!.. и рабочие руки, и отрезанные головы и пояса шахидов будут..
и конец "русскавага мира" тоже будет!
показати весь коментар
09.05.2021 13:45 Відповісти
дедпобед нуждается в новых руских, бабы там уже не рожают ...
показати весь коментар
09.05.2021 13:45 Відповісти
Пуйло-***** привык , что весь таджикистан работает уборщиками мусора в Москве, и в десятках других городов россии, и почти бесплатно!! А лентяи россияне жрут в это время шашалыки!!
показати весь коментар
09.05.2021 13:52 Відповісти
"Русские очень любят есть шашлыки. Приедут на природу. Куда-нибудь на речку. Искупнутся. Повизжат в воде. Некоторые сразу утонут. А другие начинают священнодействовать. Шампуры. Шашлыки. Рыжики! Маслята! Ну, половина отравится. Остальные **********. Но зато весело. Под музыку из машины. По дороге домой все обычно молчат. Думают о своем. Так у русских заведено. Может, устали. А может, просто дремлют..." (енциклопедия руцкой души)
показати весь коментар
09.05.2021 13:57 Відповісти
В раше с 1.05 по 10.05 включительно выходные....
показати весь коментар
09.05.2021 19:26 Відповісти
У лаптєй руки здатні тільки тримати стаканА.Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 6318
показати весь коментар
09.05.2021 13:54 Відповісти
Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук, для захвата чужих земель, интересно таджики клюнут на призывы московской Орды?
показати весь коментар
09.05.2021 14:23 Відповісти
Это не к Таджикам ! К Китайцам нада на поклон идти !
показати весь коментар
09.05.2021 13:54 Відповісти
китаец не дурак. За 100 $ он в паРашке тебе на стройке работать не будет.. .и мусор убирать ... Побольше уважения к Китайцам...
показати весь коментар
09.05.2021 14:00 Відповісти
Так таджики не вміють вирощувать ягель і "рєпу"...
показати весь коментар
09.05.2021 14:00 Відповісти
будуть робити маленьких таджиків з рюзьке бабамі))
показати весь коментар
09.05.2021 15:00 Відповісти
- Почему в России такая низкая рождаемость?
- Потому что рассеянин без водки не может начать, а с водкой - кончить...
показати весь коментар
09.05.2021 15:11 Відповісти
Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 5651
показати весь коментар
09.05.2021 14:02 Відповісти
"Бий кацапів, рятуй світ!" - дружньо відповіли таджики
показати весь коментар
09.05.2021 14:03 Відповісти
Обратное переселение крымлядей и лугондонов в орду решит проблему. Причем здесь таджики??
показати весь коментар
09.05.2021 14:03 Відповісти
Золоті слова, прям як Боженька сказав!!! АМІНЬ!!! Оце було б добре..... Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 2360
показати весь коментар
09.05.2021 14:05 Відповісти
Эти руки в земле Украины Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 17
показати весь коментар
09.05.2021 14:07 Відповісти
Шо даже прибившихся в родную гавань крымчан и одловцев не хватает.
показати весь коментар
09.05.2021 14:10 Відповісти
короче из всех приглашенных на победобесие только Эмомали Рахмон не побрезговал ))))
показати весь коментар
09.05.2021 14:11 Відповісти
Рабочих рук не хватет? А кто грозил не легальных рабоников выслать?
показати весь коментар
09.05.2021 14:21 Відповісти
Не всі ще таджики працюють на кацапських ледоцюг. Пора анексувати бандерівський Таджикістан.
показати весь коментар
09.05.2021 14:28 Відповісти
ув. таджыки и пр. мужыки !
Равшаны и Джамшуты всех стран !
Уважайте свой труд !
Не нада маскву строить ! Это - бесполезно !
Её ж всё равно будут - разрушать !
мацсква вам не насяльника, эта мана- сталиса неонацизма 21 века бегельме!
показати весь коментар
09.05.2021 14:37 Відповісти
Они таджики не строят россию, они осваивают их новую территорию. Хрен они уже вернутся домой из россии.
показати весь коментар
09.05.2021 15:07 Відповісти
это да,
они иногда остаются там,
особенно - зимой,
в сгоревших вагончиках,
вместе с семьями
и никто не разбирается
(короткое замыкание)
показати весь коментар
09.05.2021 15:26 Відповісти
Как воевать, то рук хватает. А как пахать, то у кацапов либо рук нет, то либо из жопы растут.
показати весь коментар
09.05.2021 14:39 Відповісти
Рук и бошки, точно нет! Только копыта и лишняя хромосома, вместо головы =)
А ломать - не строить!
показати весь коментар
09.05.2021 14:52 Відповісти
Так и воюют они не очень...Уже видели вагнеровцев в Сирии,как их уделали.
показати весь коментар
09.05.2021 15:04 Відповісти
Так я и не говорил, что воюют они хорошо. Я написал, что желающих воевать много, а это не одно и тоже.
показати весь коментар
09.05.2021 17:32 Відповісти
👍🤝
показати весь коментар
09.05.2021 19:29 Відповісти
"Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук", пусть свинособаки, своими копытами учатся работать!!! =))))))
показати весь коментар
09.05.2021 14:46 Відповісти
Путін - це Гітлер сьогодні.
З 2014 року таку паралель проводили часто і багато хто.
У Росії навіть побачили в цьому комплімент: штатний пропутінський політолог написав, що до 1939 року - тобто до вторгнення в Польщу, з якого офіційно почалася Друга світова війна - Гітлер був не такий уже й поганий.
ТЕКСТИ детально проаналізували дії фюрера на цьому історичному етапі. Ключова їхня ознака, користуючись термінологією воєнної доктрини Російської Федерації, - гібридність.
За мирні роки Гітлер провів ряд успішних квазівоєнних кампаній. І з кожної виходив переможцем. Не будучи теоретиком подібного роду конфліктів, він мав геніальну «чуйку» щодо застосування гібридних прийомів на практиці.
Якщо ж придивитися детальніше, вражає разюча схожість тактик тодішньої Рейхсканцелярії і нинішнього Кремля. Ви не повірите, як багато між ними спільного. - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
показати весь коментар
09.05.2021 15:06 Відповісти
Кацапы воры во всем .
Путин не способен ничего создавать - его этому не учили . Но воровство у кацапов в генах - все история раши сплошное воровство
Придя к власти в раше , он просто взял за пример гитлеровскую Германию. Если проанализировать его действия , то они скопированы с действий Гитлера . Уверена , что и труды Гитлера он проштудировал .
показати весь коментар
09.05.2021 15:34 Відповісти
Просто интересно: какие же действия он скопировал???

Неужто начал выводить "чистую расу" и заниматься евгеникой?! Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 9794 (а если отбросить это, то что бы из действий Гитлера, не повторял при наличие возможностей любой другой правитель)
показати весь коментар
09.05.2021 16:10 Відповісти
Визги пропаганды про новые дороги, рабочие места, повышение зарплат, а также концлагеря для несогласных, провокационные поджоги/взрывы руками гестапо/ФСБ, "восстановление исторической справедливости", "возвращение исторических земель", "Германие везде, где говорят по-немецки / Россия не заканчивается нигде!" - это все было у обоих этих мразей.
показати весь коментар
09.05.2021 16:24 Відповісти
Так в обоих случаях у "визгов" есть реальная основа.
У Путина прямо таки есть конц лагеря? Чтож в них не сидит Навальный.
Историческую справедливость (имея возможность) восстанавливал бы любой правитель.
Ну может про "Россия не заканчивается нигде"... Хотя я чего то не слышал от него конкретно этих слов.
показати весь коментар
09.05.2021 16:37 Відповісти
Не боитесь, что Гитлер обидеться, из-за сравнением с ******! =)
Если бы *****, на оккупированных территориях, делал бы то же что и фашисты, то я не знаю чем бы окончилась война, особенно после шлепера! Я у многих спрашивал о зверствах фашистов, у людей переживших оккупацию, начитавшись савьетцких газет.
Кстати про Украину пишут один к одному, что и про "кважиздов", кроме конц лагерей и снегирей. А так, одно и тоже: кровь младенцев, беременные пенсионерки и т.д. и т.л. ...
показати весь коментар
09.05.2021 16:12 Відповісти
до 1939 року - тобто до вторгнення в Польщу, з якого офіційно почалася Друга світова війна - Гітлер був не такий уже й поганий.

И чем 39 год, когда Гитлер и СССР напали на Польшу, отличается от 38, когда Гитлер и Польша - напали на Чехословакию? Аааа... Тем что тогда его действия (не Польши!) одобрили Англия, США, и Франция. Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 2449
показати весь коментар
09.05.2021 16:13 Відповісти
Хуцпа - нахабна цинічна брехня, яка паралізує опонента.

...Цю тактику придумав не Гітлер. Ще перші більшовики зробили її головним методом політичної боротьби, а Юлія Тимошенко періодично використовує й досі. Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство«: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
Впевнено називати чорне білим і навпаки - ось що таке російська хуцпа в нинішній гібридній війні. Коли законно обрана влада стає «хунтою», а самозвана військова хунта - «народною владою».
Хуцпа - це вивернути з ніг на голову слова сімферопольського рабина, який скаржиться на принесений окупантами антисемітизм і збирається тікати з Криму. Збрехати, що це київський рабин - і ось уже готова новина «Евреи бегут из Киева из-за антисемитизма новой власти».
Хуцпа - це назвати могилу російських окупантів, убитих в бою під Макіївкою, массовыми захоронениями мирных жителей Донбасса. Закатованих карателями, ясна річ. «В основном женщин! - такий анонс (разом зі списком коментаторів) розсилатиме путінська адміністрація. - Их насиловали и убивали страшно!» І вимагатиме від ОБСЄ і ПАРЄ розслідувати цей «воєнний злочин».
Хуцпа - це Путін, який у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців:
"Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно".
Хуцпа - це Гітлер, який у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!». - https://texty.org.ua/d/2018/putler/
показати весь коментар
09.05.2021 16:17 Відповісти
Рафшан и Джамшут на пенсию ушли?
показати весь коментар
09.05.2021 15:17 Відповісти
Рукастые таджики поднимут российский хайтек до небывалых высот.
показати весь коментар
09.05.2021 15:44 Відповісти
Нещодавно тисяч так зі 100 сільгоспробітників з рфії бовталось на кордоні з Україною. Кажуть хость з них і досі продовжує цим займатися. Та й на сході України можна не одну тисячу знайти. Забирай і не жалійся, хйло!
показати весь коментар
09.05.2021 15:54 Відповісти
на сході України вже не хотят працювати в рашці задарма Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 2358
показати весь коментар
09.05.2021 16:06 Відповісти
Честно говоря, не хватает не рабочих рек, а зарплаты, за какую местные руки захотят работать. Путін поскаржився таджикам, що в Росії не вистачає робочих рук - Цензор.НЕТ 951
показати весь коментар
09.05.2021 16:07 Відповісти
Так верните свое зверье из крыма и лугандона и пусть работают.
показати весь коментар
09.05.2021 18:25 Відповісти
А почему вдруг в великой могучей державе с великим мудрым руководством нет зарплат "за какую местные руки захотят работать", а в загнивающей Европе и в уже почти совсем рухнувших Штатах есть?
показати весь коментар
09.05.2021 18:58 Відповісти
"Путин пожаловался таджикам, что в России не хватает рабочих рук"-
вот и В.В.Хуйло повторил "денег нет!.."
Ибо если б они были, то платили бы нормально и руки нашлись.
показати весь коментар
09.05.2021 16:26 Відповісти
Такое впечатление, что все таджики из Москвы переехали в Киев. За последние две недели приходилось на такси три раза ехать, все три раза водители были из Средней Азии.
показати весь коментар
09.05.2021 16:28 Відповісти
Так они им еще и деторождаемость помогут поднять. Чеченцы уже не справляются.
показати весь коментар
09.05.2021 16:30 Відповісти
А может в этом и есть основная причина их территориальных экспансий? Не территории им нужно (хотя и они, конечно, тоже), а люди на них проживающие...
показати весь коментар
09.05.2021 16:41 Відповісти
Русский и таджик братья навек! Один народ! Нам так не жить, слава богу😁😁😁😁😁
показати весь коментар
09.05.2021 17:19 Відповісти
Так Рассея - это ж по Географии - АЗИЯ. Украина - это Европа. Ничего удивительно что кацапы и азиаты друг-друга нашли и любят во все дыхательные и пихательные. Это у них в культуре азиатской в хромосомах заложено: раболепие, и т.д....
показати весь коментар
09.05.2021 17:46 Відповісти
За версією, котру запропоновував академік Д. Яворницький, «кацап» має тюркське походження: тур., крим.-тат., азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з арабської, де qassab означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - караїмською означає «кат»; «хассап» мовою кримських татар означає «м'ясник», «гицель» і т. д.[8]. «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "зло
показати весь коментар
09.05.2021 17:55 Відповісти
У вас дебилов еще и денег не будет, потому что в рашу никто влаживаться не будет.
показати весь коментар
09.05.2021 18:56 Відповісти
 
 