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Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Киевские полицейские составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий в День памяти и примирения.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции.
"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.
На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, - отмечается в сообщении.
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+19 Шрек Баблокат
показать весь комментарий09.05.2021 15:07
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+9 Шрек Баблокат
показать весь комментарий09.05.2021 15:11
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Причем сам ссырьожа - в наблюдательном совете вечеринки член.
П.С. Танюха Монтян на параде в Донецке несла портрет деда Зеленского.
неужеле за 2 года мы привыкли к микроразмерам))))) наполеоноф)))))
это делается
вместо того, чтобы скромно помянуть погибших и калек и извлечь из этого- большой Урок !