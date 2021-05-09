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Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киевские полицейские составили админпротокол на мужчину, который использовал нацистское приветствие во время мероприятий в День памяти и примирения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Нацполиции.

"Во время акции возле парка Вечной Славы одного из участников привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Работники полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 16-летний местный житель.
На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях, - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рабинович на "виллисе", Кива с портретом деда и "тєнь побєди" от С14, - в Киеве отметили День победы над нацизмом. ФОТОрепортаж

Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие 01
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Топ комментарии
+19
Зиг хий, кровосісі!
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 2734
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09.05.2021 15:07
+12
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 7556
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09.05.2021 15:04
+9
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 8104

Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 9281
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09.05.2021 15:11
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Паском по сраці треба! Велике, а дурне!
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09.05.2021 15:01 Ответить
не дурне, лиш- проплачене...
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09.05.2021 15:06 Ответить
Це такий вік, що скоріш за все дурне.
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09.05.2021 15:07 Ответить
а если он из Бреста и помнит рассказы деда о совместном фашистско-совецком параде братства ? Київські поліцейські склали адмінпротокол на підлітка, який використав нацистське вітання - Цензор.НЕТ 5488
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09.05.2021 16:17 Ответить
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 7556
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09.05.2021 15:04 Ответить
Лучше б потерпевшего вiслюка вывез Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 2489
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09.05.2021 15:06 Ответить
... и не просто, а на свингер-вечеринку.
Причем сам ссырьожа - в наблюдательном совете вечеринки член.
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09.05.2021 15:07 Ответить
Перевірте, скільки цьому "онжеребенок" заплатили рашики.
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09.05.2021 15:05 Ответить
Украинские националисты зиганули перед ветераном, так по всем РУ СМИ уже пошло. Надо проверить, мож ему Рабинович на карту денег кинул.

П.С. Танюха Монтян на параде в Донецке несла портрет деда Зеленского.
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09.05.2021 15:06 Ответить
а почему не самого бубасика? - он тоже честно сражается за Великую Россию.
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09.05.2021 15:09 Ответить
Он пацифист и вообще ни за кого не сражаеца.
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09.05.2021 15:15 Ответить
Чим воно відрізняється від римського ? Це римлянин
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09.05.2021 15:07 Ответить
в римском ладонь под прямым углом.
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09.05.2021 15:08 Ответить
То Муссоліні так робив, а є десь інструкція як вітались саме римляни ?
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09.05.2021 16:03 Ответить
Зиг хий, кровосісі!
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 2734
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09.05.2021 15:07 Ответить
5 баллов Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 2273
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09.05.2021 15:10 Ответить
Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 8104

Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 9281
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09.05.2021 15:11 Ответить
Выслать на родину рашизма - кацапстан Киевские полицейские составили админпротокол на подростка, использовавшего нацистское приветствие - Цензор.НЕТ 8800
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09.05.2021 15:07 Ответить
отот лось - поросток?...
неужеле за 2 года мы привыкли к микроразмерам))))) наполеоноф)))))
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09.05.2021 15:15 Ответить
Корректируя акценты. Громче всех о советском голодоморе заявлял Адольф Гитлер. В 1932 г. он говорил о готовящемся в СССР массовом уничтожении людей. В 1934 г. он перечислил 1000 рейхсмарок голодающим немцам СССР. В томе время как страны либеральной демократии молчали в дудочку.
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09.05.2021 15:15 Ответить
своим победобесием 9 мая кацапы напоминают всем , что война -неизбежна,
это делается
вместо того, чтобы скромно помянуть погибших и калек и извлечь из этого- большой Урок !
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09.05.2021 15:18 Ответить
а сколько протоколов составлено в Одессе?
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09.05.2021 15:47 Ответить
за победобесие?
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09.05.2021 15:49 Ответить
Така сама проплачена курва як і подоляцькі на Цензорі.
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09.05.2021 15:51 Ответить
 
 