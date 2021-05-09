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Евросоюз не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин

Европейский союз, который готовится подать в суд на AstraZeneca, решил не продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцин против Covid-19.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил комиссар ЕС по внутренней торговле Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"После июня мы не обновляли заказ. Посмотрим, что произойдет", - сказал Бретон в воскресенье.

Европейская комиссия обвиняет AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. В первом квартале англо-шведская группа доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов.

AstraZeneca также сократила поставки во втором квартале: 70 миллионов вместо 180 миллионов.

Еврокомиссия проинформировала послов ЕС, что требует доставки не менее 90 миллионов доз в течение этого квартала.

По информации СМИ, с 1 по 22 апреля было доставлено всего 4 миллиона доз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС подает в суд на AstraZeneca из-за срыва поставок
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Топ комментарии
+9
Только название читаешь? Ясно же написано "...Европейская комиссия обвиняет AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. В первом квартале англо-шведская группа доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов"
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09.05.2021 19:32
+4
Так и фиат с жигулями вроде одна машина, тока одна из Турина, а вторая из кацапских ипиней. Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 2856
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09.05.2021 20:31
+3
Зенека не сци,Віслючок з Степашкою поспішають на допомогу !!!)))
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09.05.2021 19:16
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Правила форума Совет форумчан
Выходит зенека это тот еще шмурдяк, а зеля и володар куртки клялись, что украинцы получат лучшую в мире вакцЫну Евросоюз не продлил контракт с AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 4459
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09.05.2021 19:09 Ответить
Только название читаешь? Ясно же написано "...Европейская комиссия обвиняет AstraZeneca в невыполнении своих обязательств по поставкам вакцин. В первом квартале англо-шведская группа доставила в ЕС только 30 миллионов доз вместо ожидаемых 120 миллионов"
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09.05.2021 19:32 Ответить
Это для лохов написано. А по сути съезжают с темы.
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09.05.2021 21:46 Ответить
Він читає тільки те, що йому подобається. Називається «тунельне мислення».
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09.05.2021 21:57 Ответить
Вообще-то вiслючье племя закупило не AstraZeneca, а индийскую реплику. Это как, к примеру, жигули реплика Фиата...
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09.05.2021 19:39 Ответить
Не совсем так. Это биотехнологии, а не изготовление и механическая сборка. Это как две собаки одной породы, когда одну вырастили в Северном Уэльсе, а другую - в Мумбаи. Не факт, что и специалист сможет чказать где какая выросла.
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09.05.2021 20:29 Ответить
Так и фиат с жигулями вроде одна машина, тока одна из Турина, а вторая из кацапских ипиней. Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 2856
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09.05.2021 20:31 Ответить
Ну раз с первого раза не дошло попробую так объяснить разницу мех. изготовления и биотехнологий.

Приезжает иностранец в СССР
Ходит , смотрит. Вечером его спрашивают мол , что же вам понравилось у нас?
Он и говорит - Какие красивые у вас дети!
Ну, а что же ещё понравилось ?
Только дети . Потому что всё, что вы делаете руками - это просто пи...ец!
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09.05.2021 21:11 Ответить
Так а я о чём? Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 7547
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09.05.2021 21:13 Ответить
Вы о том, что, вакцина AstraZeneca индийского пр-ва отличается от оригинальной AstraZeneca как, к примеру, жигули реплика Фиата... А я о том, что когда работают биотехнологии, тем более лицензионные, там влияние места пр-ва практически не влияет на качество продукта.
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09.05.2021 21:43 Ответить
Так оно даже название не унаследовало. То, что закупают в Украину под "аналогом АстроЗенеки", по документам совсем не АстроЗенека. Натуральные жигули.
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09.05.2021 21:45 Ответить
Ну так а в Украину закупали типа "реплику" - Ковишилд.
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09.05.2021 22:28 Ответить
Не реплику, а препарат произведенный по лицензионной биотезнологической технологии, который канадские специалиста признали сопоставимым с продуктом компании Астразенека.
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09.05.2021 22:37 Ответить
Какое отношение канадские специалисты имеют к Украине?
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09.05.2021 22:40 Ответить
Там еще отменена ответственность производителя за последствие применения препарата. Как раз под массовый завоз скотомицина.
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10.05.2021 10:03 Ответить
Во всем мире отменена для препаратов, которые потребитель хочет получить раньше завершения всех фаз испытаний.
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10.05.2021 10:08 Ответить
Это, безусловно, увеличивает доверие к препаратам, особенно, не оригинальным, а "репликам" Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 3969
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10.05.2021 10:14 Ответить
Все верно. Когда потребитель слезно просит производителя продать ему препарат до завершения испытаний - это действительно говорит о доверии к препарату.
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10.05.2021 10:24 Ответить
То, что потребители отказываются от инъекций, говорит о безусловном доверии Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 9753
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10.05.2021 10:29 Ответить
Конкуренцию никто не отменял. Я тоже не горю желанием колоться Спутником.
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10.05.2021 10:31 Ответить
Вооот. На Файзер что-то народ не сильно шугается, а на реплику астразенеки под левым названием смотрят косо. Конкуренция Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 5635
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10.05.2021 10:32 Ответить
Народ в массе своей не очень разбираетсяв фармацевтике. Если провести голосование, то в некоторых странах победит лечение ковида молитвой или соком алоэ, но далеко не факт, что это оптимальное лечение.
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10.05.2021 10:43 Ответить
В фармацевтике нет понятия "реплика". Там есть понятия "оригинальный препарат", "лицензионныый препарат", "генерик", "биосимиляр", "биобеттер" и т.п.
Так вот "лицензионныый препарат" по фармакологическим свойствам не должен отличаться от оригинального препарата. За это отвечает и лицензиар.
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10.05.2021 10:29 Ответить
Ну вот уже начался развод по понятиям Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 1605
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10.05.2021 10:30 Ответить
Ну, если лезете спорить в область специальных знаний, то извольте пользоваться терминологией из этой области.
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10.05.2021 10:37 Ответить
Зачем? Я и без этого отлично развлекаюсь. Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 1925
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10.05.2021 18:20 Ответить
коли хтось ВПЕВНЕНО бездоказово звинувачує,він називається пи..доболом.
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10.05.2021 18:11 Ответить
Намекаешь, что вместо ковишилда в Украину тайно отгрузили оригинальную астразенеку?
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10.05.2021 18:12 Ответить
Вам, наверное, никогда не приходилось сравнивать медикаменты, например, немецкого производства с их индийским аналогом (с одним и тем же действующим веществом).
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09.05.2021 22:31 Ответить
Вам, наверное, не приходилось сравнивать медикаменты, произведенные по лицензии с генерическими медикаментами.
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09.05.2021 22:33 Ответить
если у тебя есть дети, то все вакцины, которые вы давали ребёнку, сделаны в Индии. Не знал?
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09.05.2021 20:51 Ответить
Как видим, от КОВИДа не все Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 7272
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09.05.2021 20:53 Ответить
вакцина, яка найдовше потребує очікування другого уколу. аж 12 тижнів. не ліквід, коли час грає не на руку, коли треба чим швидше закінчити вакцинацію.
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10.05.2021 00:18 Ответить
А зебілам - по..., вони "чекають" та купляють по 50 доларів за "пальто"
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09.05.2021 19:10 Ответить
Наконец то зеля обеспечит всех вакциной!
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09.05.2021 19:15 Ответить
Зенека не сци,Віслючок з Степашкою поспішають на допомогу !!!)))
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09.05.2021 19:16 Ответить
Pfizer bolsinstve ES polucajet,tut uze okolo 30% liudej zdelali pervuju prilivku.Pfizer,Moderna oni neimejet virusa,a astra zeneca kak i drugyje imejet nezyvoj virus kogda tebe ego puskajet
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09.05.2021 19:38 Ответить
Штаты AstraZeneca бесплатно раздают соседям, в качестве гуманитарки.
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09.05.2021 19:38 Ответить
У них контракт с Pfizer на поставку 1.8 млрд доз, нафиг им какая-то астразенека нужна?
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09.05.2021 19:59 Ответить
Фрау Меркель-Рібентроп скоріше хоче закупати супутник 5. Мабуть добудуть північний потік 2 і прямо по ньому будуть москальську псевдо вакцину качати.
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09.05.2021 20:01 Ответить
якщо сертифікують спутнік.
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10.05.2021 00:20 Ответить
Мечтаешь ширнуться Спутником? Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин - Цензор.НЕТ 2896
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09.05.2021 20:31 Ответить
ЛЮБАЯ вакцина ,прошедшая проверки и рекомендованная ВОЗ, спасает жизни и здоровье людей ! ЕС ругает не вакцину, а производителя за непоставки её в срок. Надо правильно понимать написанное. Сам привился Астро-Зенекой и советую другим сделать это немедля!
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09.05.2021 20:38 Ответить
я тоже привился, побочных эффектов - ноль.
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09.05.2021 20:53 Ответить
И пользы тоже ноль...
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09.05.2021 21:38 Ответить
 
 