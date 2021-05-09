Модель адаптивного карантина помогла Украине избежать общегосударственного локдауна, - Шмыгаль
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В Украине существенно улучшилась ситуация с распространением COVID-19. На этой неделе не осталось ни одной области с "красным" уровнем эпидемической опасности.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, модель адаптивного карантина показала свою эффективность и помогла Украине избежать общегосударственного локдауна.
"Вместе с тем мы не должны терять бдительность, ведь вирус никуда не исчез. На сегодня семь областей остаются в "оранжевой" зоне, и мы должны проявить осмотрительность, чтобы избежать очередного ухудшения ситуации. Маска, социальная дистанция, дезинфекция и вакцинация - сегодняшний рецепт противодействия коронавирусу", - отметил Денис Шмыгаль.
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 9 181 украинец выздоровел, 193 - умерли.
Пожалуйста, подождите...
а показатели по смертности от ковида не согласны со шмыгалем...
То що саме тобі не сподобалось? !!!)))
Добре, що вони обсираються завжди однаково (з невеликими відмінностями) - тепер хоч знаємо чого чекати влітку після паски та травневих свят
За інформацією Державної служби статистики, за рік ціни на комунальні послуги в Україні збільшились на 26,5% станом на квітень 2021 року (порівняно з квітнем 2020).
Протягом року найбільше подорожчали такі послуги:
утримання та ремонт будинку - +5,6%,
водопостачання - +11,5%,
каналізація - +18,7%,
електрика - +36,6%,
природний газ - +89,9%,
гаряча вода та опалення - +14,8%.
А по смертності в Європі вже на 2 місці. Вітаю, пане.