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Модель адаптивного карантина помогла Украине избежать общегосударственного локдауна, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Модель адаптивного карантина помогла Украине избежать общегосударственного локдауна, - Шмыгаль

В Украине существенно улучшилась ситуация с распространением COVID-19. На этой неделе не осталось ни одной области с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, модель адаптивного карантина показала свою эффективность и помогла Украине избежать общегосударственного локдауна.

"Вместе с тем мы не должны терять бдительность, ведь вирус никуда не исчез. На сегодня семь областей остаются в "оранжевой" зоне, и мы должны проявить осмотрительность, чтобы избежать очередного ухудшения ситуации. Маска, социальная дистанция, дезинфекция и вакцинация - сегодняшний рецепт противодействия коронавирусу", - отметил Денис Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине не осталось ни одного региона с красным уровнем эпиднебезопасности, - Минздрав обновил разделение на карантинные зоны. ИНФОГРАФИКА

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 5 372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, 9 181 украинец выздоровел, 193 - умерли.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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09.05.2021 20:43
+9
Модель адаптивного карантину допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8084
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09.05.2021 21:21
+8
итить удивить...
а показатели по смертности от ковида не согласны со шмыгалем...
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09.05.2021 20:39
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итить удивить...
а показатели по смертности от ковида не согласны со шмыгалем...
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09.05.2021 20:39 Ответить
сейчас индусский прийдет посомтрим что шмигалька скажет
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09.05.2021 20:42 Ответить
та то таке... он показатели счета в офшоре только контролирует
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09.05.2021 20:55 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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09.05.2021 20:43 Ответить
Звіздіти ,це все, на що спроможна зелена пліснява !!!)))
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09.05.2021 20:45 Ответить
Та куди їм до тебе !!!)))
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09.05.2021 21:47 Ответить
Афоня,стули пельку,за розумного проканаєш !!!)))
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09.05.2021 21:55 Ответить
Любчику мій, та я ж просто твоє лайно запихаю до твого ж собачого рота.
То що саме тобі не сподобалось? !!!)))
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09.05.2021 22:05 Ответить
С Днем Победы!!!
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09.05.2021 20:48 Ответить
Schöne Dank ! *)
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09.05.2021 21:05 Ответить
Кацап, водки нет
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09.05.2021 21:06 Ответить
Моя картина! -- шо хочу, то и рисую... Я так вижу! (с)
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09.05.2021 20:52 Ответить
"Сам пью,сам гуляю...." !!!)))
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09.05.2021 20:53 Ответить
Скільки часу пройшло з новорічно-різдвяних свят до початку чергової хвилі захворювань в країні? Здається, там були майже такі ж слова...
Добре, що вони обсираються завжди однаково (з невеликими відмінностями) - тепер хоч знаємо чого чекати влітку після паски та травневих свят
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09.05.2021 20:56 Ответить
как то петляем...с переменным успехом...
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09.05.2021 20:58 Ответить
***, да ты, Шмыгло, ***** гений. Т.е. делать локдаун не во всей стране а по областям - это, *****, твое гениальное изобретение? Так это ж благодаря тебе, стало быть, мы и в туалет не все вместе ходим, а по желанию?
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09.05.2021 21:05 Ответить
а що про це добродій скаже - а...- яка там епоха ...бідності чи вже зубожіння іде...

За інформацією Державної служби статистики, за рік ціни на комунальні послуги в Україні збільшились на 26,5% станом на квітень 2021 року (порівняно з квітнем 2020).
Протягом року найбільше подорожчали такі послуги:
утримання та ремонт будинку - +5,6%,
водопостачання - +11,5%,
каналізація - +18,7%,
електрика - +36,6%,
природний газ - +89,9%,
гаряча вода та опалення - +14,8%.
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09.05.2021 21:05 Ответить
Канализация выросла в 4 раза!
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10.05.2021 08:24 Ответить
так і є, без зусиль влади колапс був би неминучий
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09.05.2021 21:19 Ответить
Колапс...а це куди ???)))
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09.05.2021 21:25 Ответить
подорослієш дізнаєшся
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09.05.2021 21:30 Ответить
Модель адаптивного карантину допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8084
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09.05.2021 21:21 Ответить
Ослы! Лучше бы молчали и ничего не говорили по поводу пандемии, потому, что каждое сказанное ими слово обернётся против них. Пандемия ещё не закончилась, а нам нужно 20 лет, чтобы вакцинировать население страны акими темпами.
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09.05.2021 21:23 Ответить
20 років,ви оптиміст,шановний !!!)))
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09.05.2021 21:27 Ответить
Кака така адаптивная Мандель помогла? У Шмыгаля видать моск повредился от ковида
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09.05.2021 21:33 Ответить
не было никакой пандемии, дебил-аферист билгецовский
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09.05.2021 21:36 Ответить
У маразматика била гейца на фоне развода крыша улетела
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09.05.2021 21:38 Ответить
Какая разніца,калісь поборем!
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09.05.2021 21:42 Ответить
Локдауны нужны, чтобы дотянуть до массовой вакцинации. Но с вакцинацией, как обычно, зелёные обделались. Поэтому эпидемия идет своим чередом - люди заражаются, болеют, кто-то - выздоравливает, кто-то умирает. Большинство уже переболели британским штаммом, теперь надвигается индийский.
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09.05.2021 22:40 Ответить
Транспорт битком. Авто так и не сделали доступным для всех. Зеля и тут облажался. Для аферюг приняли закон. Перезаражались все. Теперь последствия. По общей смертности за год(на 100 тысяч), Украина на 18 месте в мире . Людей загнали ниже плинтуса.
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10.05.2021 08:30 Ответить
"Модель адаптивного карантина помогла Украине избежать общегосударственного локдауна, - Шмыгаль."

А по смертності в Європі вже на 2 місці. Вітаю, пане.
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10.05.2021 09:54 Ответить
 
 