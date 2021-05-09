Модель адаптивного карантину допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну, - Шмигаль
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В Україні істотно покращилася ситуація з поширенням COVID-19. На цьому тижні не залишилося жодної області з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, модель адаптивного карантину показала свою ефективність і допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну.
"Водночас ми не повинні втрачати пильність, адже вірус нікуди не зник. Станом на сьогодні сім областей залишаються в "помаранчевій" зоні, і ми маємо проявити обачність, аби уникнути чергового погіршення ситуації. Маска, соціальна дистанція, дезінфекція і вакцинація — сьогоднішній рецепт протидії коронавірусу", - зазначив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 5 372 нові випадки коронаірусної хвороби COVID-19, 9 181 українець видужав, 193 - померли.
Будь ласка, зачекайте...
а показатели по смертности от ковида не согласны со шмыгалем...
То що саме тобі не сподобалось? !!!)))
Добре, що вони обсираються завжди однаково (з невеликими відмінностями) - тепер хоч знаємо чого чекати влітку після паски та травневих свят
За інформацією Державної служби статистики, за рік ціни на комунальні послуги в Україні збільшились на 26,5% станом на квітень 2021 року (порівняно з квітнем 2020).
Протягом року найбільше подорожчали такі послуги:
утримання та ремонт будинку - +5,6%,
водопостачання - +11,5%,
каналізація - +18,7%,
електрика - +36,6%,
природний газ - +89,9%,
гаряча вода та опалення - +14,8%.
А по смертності в Європі вже на 2 місці. Вітаю, пане.