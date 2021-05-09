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Модель адаптивного карантину допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Модель адаптивного карантину допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну, - Шмигаль

В Україні істотно покращилася ситуація з поширенням COVID-19. На цьому тижні не залишилося жодної області з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, модель адаптивного карантину показала свою ефективність і допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну.

"Водночас ми не повинні втрачати пильність, адже вірус нікуди не зник. Станом на сьогодні сім областей залишаються в "помаранчевій" зоні, і ми маємо проявити обачність, аби уникнути чергового погіршення ситуації. Маска, соціальна дистанція, дезінфекція і вакцинація — сьогоднішній рецепт протидії коронавірусу", - зазначив Денис Шмигаль.

Також читайте: Євросоюз не продовжив контракт з AstraZeneca на поставку вакцин

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 5 372 нові випадки коронаірусної хвороби COVID-19, 9 181 українець видужав, 193 - померли.
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Топ коментарі
+10
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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09.05.2021 20:43
+9
Модель адаптивного карантину допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8084
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09.05.2021 21:21
+8
итить удивить...
а показатели по смертности от ковида не согласны со шмыгалем...
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09.05.2021 20:39
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итить удивить...
а показатели по смертности от ковида не согласны со шмыгалем...
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09.05.2021 20:39 Відповісти
сейчас индусский прийдет посомтрим что шмигалька скажет
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09.05.2021 20:42 Відповісти
та то таке... он показатели счета в офшоре только контролирует
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09.05.2021 20:55 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!)))
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09.05.2021 20:43 Відповісти
Звіздіти ,це все, на що спроможна зелена пліснява !!!)))
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09.05.2021 20:45 Відповісти
Та куди їм до тебе !!!)))
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09.05.2021 21:47 Відповісти
Афоня,стули пельку,за розумного проканаєш !!!)))
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09.05.2021 21:55 Відповісти
Любчику мій, та я ж просто твоє лайно запихаю до твого ж собачого рота.
То що саме тобі не сподобалось? !!!)))
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09.05.2021 22:05 Відповісти
С Днем Победы!!!
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09.05.2021 20:48 Відповісти
Schöne Dank ! *)
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09.05.2021 21:05 Відповісти
Кацап, водки нет
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09.05.2021 21:06 Відповісти
Моя картина! -- шо хочу, то и рисую... Я так вижу! (с)
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09.05.2021 20:52 Відповісти
"Сам пью,сам гуляю...." !!!)))
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09.05.2021 20:53 Відповісти
Скільки часу пройшло з новорічно-різдвяних свят до початку чергової хвилі захворювань в країні? Здається, там були майже такі ж слова...
Добре, що вони обсираються завжди однаково (з невеликими відмінностями) - тепер хоч знаємо чого чекати влітку після паски та травневих свят
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09.05.2021 20:56 Відповісти
как то петляем...с переменным успехом...
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09.05.2021 20:58 Відповісти
***, да ты, Шмыгло, ***** гений. Т.е. делать локдаун не во всей стране а по областям - это, *****, твое гениальное изобретение? Так это ж благодаря тебе, стало быть, мы и в туалет не все вместе ходим, а по желанию?
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09.05.2021 21:05 Відповісти
а що про це добродій скаже - а...- яка там епоха ...бідності чи вже зубожіння іде...

За інформацією Державної служби статистики, за рік ціни на комунальні послуги в Україні збільшились на 26,5% станом на квітень 2021 року (порівняно з квітнем 2020).
Протягом року найбільше подорожчали такі послуги:
утримання та ремонт будинку - +5,6%,
водопостачання - +11,5%,
каналізація - +18,7%,
електрика - +36,6%,
природний газ - +89,9%,
гаряча вода та опалення - +14,8%.
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09.05.2021 21:05 Відповісти
Канализация выросла в 4 раза!
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10.05.2021 08:24 Відповісти
так і є, без зусиль влади колапс був би неминучий
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09.05.2021 21:19 Відповісти
Колапс...а це куди ???)))
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09.05.2021 21:25 Відповісти
подорослієш дізнаєшся
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09.05.2021 21:30 Відповісти
Модель адаптивного карантину допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8084
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09.05.2021 21:21 Відповісти
Ослы! Лучше бы молчали и ничего не говорили по поводу пандемии, потому, что каждое сказанное ими слово обернётся против них. Пандемия ещё не закончилась, а нам нужно 20 лет, чтобы вакцинировать население страны акими темпами.
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09.05.2021 21:23 Відповісти
20 років,ви оптиміст,шановний !!!)))
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09.05.2021 21:27 Відповісти
Кака така адаптивная Мандель помогла? У Шмыгаля видать моск повредился от ковида
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09.05.2021 21:33 Відповісти
не было никакой пандемии, дебил-аферист билгецовский
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09.05.2021 21:36 Відповісти
У маразматика била гейца на фоне развода крыша улетела
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09.05.2021 21:38 Відповісти
Какая разніца,калісь поборем!
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09.05.2021 21:42 Відповісти
Локдауны нужны, чтобы дотянуть до массовой вакцинации. Но с вакцинацией, как обычно, зелёные обделались. Поэтому эпидемия идет своим чередом - люди заражаются, болеют, кто-то - выздоравливает, кто-то умирает. Большинство уже переболели британским штаммом, теперь надвигается индийский.
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09.05.2021 22:40 Відповісти
Транспорт битком. Авто так и не сделали доступным для всех. Зеля и тут облажался. Для аферюг приняли закон. Перезаражались все. Теперь последствия. По общей смертности за год(на 100 тысяч), Украина на 18 месте в мире . Людей загнали ниже плинтуса.
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10.05.2021 08:30 Відповісти
"Модель адаптивного карантина помогла Украине избежать общегосударственного локдауна, - Шмыгаль."

А по смертності в Європі вже на 2 місці. Вітаю, пане.
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10.05.2021 09:54 Відповісти
 
 