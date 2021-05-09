Модель адаптивного карантину допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну, - Шмигаль

В Україні істотно покращилася ситуація з поширенням COVID-19. На цьому тижні не залишилося жодної області з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, модель адаптивного карантину показала свою ефективність і допомогла Україні уникнути загальнодержавного локдауну.

"Водночас ми не повинні втрачати пильність, адже вірус нікуди не зник. Станом на сьогодні сім областей залишаються в "помаранчевій" зоні, і ми маємо проявити обачність, аби уникнути чергового погіршення ситуації. Маска, соціальна дистанція, дезінфекція і вакцинація — сьогоднішній рецепт протидії коронавірусу", - зазначив Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 5 372 нові випадки коронаірусної хвороби COVID-19, 9 181 українець видужав, 193 - померли.