На вакцинацию от COVID-19 в Украине записалось более 597 тысяч человек
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очередь на получение прививки от коронавируса COVID-19 записалось более 597 тысяч украинцев. Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Сейчас от коронавируса в Украине вакцинируют медиков и работников заведений здравоохранения; жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов; участников Операции объединенных сил на Востоке Украины; социальных работников; священнослужителей; олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году; педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников; людей в возрасте от 65 лет.
При этом приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).
В Минздраве напомнили, что человек может записаться в очередь на прививку и ждать сообщения о начале вакцинации его группы.
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- Мне только спросить (с)
****, так где же эти вакцины?! И почему сначала прививают не взрослое работоспособное население, которое платит налоги,на которые барыги типа Степанова втридорога покупают вакцины, а почему то прививают пенсионеров, которые не работают, которых содержат те же плательщики налогов и взносов в Пенсионный фонд? Может это и цинично, но давайте рассуждать здраво: кто более ценен для общества - пенсионер с кучей болячек и которого содержит работоспособный член общества, или все же ценнее для общества здоровый украинец, который работает и за свои налоги содержит 3-4 пенсионеров, ментов, судей, прокуроров, депутатов, министров и других нахлебников! Так кого же нужно прививать первым?