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На вакцинацию от COVID-19 в Украине записалось более 597 тысяч человек

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На вакцинацию от COVID-19 в Украине записалось более 597 тысяч человек

очередь на получение прививки от коронавируса COVID-19 записалось более 597 тысяч украинцев. Сейчас вакцинируют наиболее уязвимые группы населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сейчас от коронавируса в Украине вакцинируют медиков и работников заведений здравоохранения; жителей и персонал домов для престарелых и специализированных интернатов; участников Операции объединенных сил на Востоке Украины; социальных работников; священнослужителей; олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году; педагогов, которые привлечены к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО) сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников; людей в возрасте от 65 лет.

При этом приоритет отдается людям наиболее пожилого возраста и людям, имеющим неинфекционные хронические заболевания (в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек).

В Минздраве напомнили, что человек может записаться в очередь на прививку и ждать сообщения о начале вакцинации его группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украину прибыли еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, - Степанов

Автор: Вадим Куц
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- Куда без очереди лезешь?
- Мне только спросить (с) На вакцинацию от COVID-19 в Украине записалось более 597 тысяч человек - Цензор.НЕТ 5175
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10.05.2021 08:51 Ответить
600 тысяч желающих, по тысяче в день - ничего не скажешь, просто чемпионы по борьбе с коронавирусом!
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10.05.2021 10:14 Ответить
А я уже сделала пфайзер)
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10.05.2021 10:47 Ответить
Але - клоуну це не важливо - "он Вам 73% ничего не должен".
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10.05.2021 10:48 Ответить
Я записался на вакцинацию ещё в марте! В "Дії". Потом ещё у семейника. Потом в амбулатории. Звоню каждую неделю - ответ один: Вакцин нет!
****, так где же эти вакцины?! И почему сначала прививают не взрослое работоспособное население, которое платит налоги,на которые барыги типа Степанова втридорога покупают вакцины, а почему то прививают пенсионеров, которые не работают, которых содержат те же плательщики налогов и взносов в Пенсионный фонд? Может это и цинично, но давайте рассуждать здраво: кто более ценен для общества - пенсионер с кучей болячек и которого содержит работоспособный член общества, или все же ценнее для общества здоровый украинец, который работает и за свои налоги содержит 3-4 пенсионеров, ментов, судей, прокуроров, депутатов, министров и других нахлебников! Так кого же нужно прививать первым?
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10.05.2021 11:50 Ответить
Мої знайомі вакцинувались від компанії, в якій працює їх родичка - компанія вакцинувала не лише своїх робітників, але й їх рідних.
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10.05.2021 19:44 Ответить
 
 