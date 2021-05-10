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На вакцинацію проти COVID-19 в Україні записалося понад 597 тисяч осіб

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

На вакцинацію проти COVID-19 в Україні записалося понад 597 тисяч осіб

У чергу на отримання щеплення проти коронавірусу COVID-19 записалося понад 597 тисяч українців. Нині вакцинують найбільш вразливі групи населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зараз проти коронавірусу в Україні вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров'я; жителів і персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів; учасників Операції об'єднаних сил на Сході України; соціальних працівників; священнослужителів; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році; педагогів, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників; людей віком від 65 років.

При цьому пріоритет віддається найбільш літнім людям та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).

У МОЗ нагадали, що людина може записатися в чергу на щеплення і чекати повідомлення про початок вакцинації його групи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україну прибули ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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10.05.2021 08:51 Відповісти
600 тысяч желающих, по тысяче в день - ничего не скажешь, просто чемпионы по борьбе с коронавирусом!
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10.05.2021 10:14 Відповісти
А я уже сделала пфайзер)
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10.05.2021 10:47 Відповісти
Але - клоуну це не важливо - "он Вам 73% ничего не должен".
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10.05.2021 10:48 Відповісти
Я записался на вакцинацию ещё в марте! В "Дії". Потом ещё у семейника. Потом в амбулатории. Звоню каждую неделю - ответ один: Вакцин нет!
****, так где же эти вакцины?! И почему сначала прививают не взрослое работоспособное население, которое платит налоги,на которые барыги типа Степанова втридорога покупают вакцины, а почему то прививают пенсионеров, которые не работают, которых содержат те же плательщики налогов и взносов в Пенсионный фонд? Может это и цинично, но давайте рассуждать здраво: кто более ценен для общества - пенсионер с кучей болячек и которого содержит работоспособный член общества, или все же ценнее для общества здоровый украинец, который работает и за свои налоги содержит 3-4 пенсионеров, ментов, судей, прокуроров, депутатов, министров и других нахлебников! Так кого же нужно прививать первым?
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10.05.2021 11:50 Відповісти
Мої знайомі вакцинувались від компанії, в якій працює їх родичка - компанія вакцинувала не лише своїх робітників, але й їх рідних.
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10.05.2021 19:44 Відповісти
 
 