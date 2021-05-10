На вакцинацію проти COVID-19 в Україні записалося понад 597 тисяч осіб
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У чергу на отримання щеплення проти коронавірусу COVID-19 записалося понад 597 тисяч українців. Нині вакцинують найбільш вразливі групи населення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Зараз проти коронавірусу в Україні вакцинують медиків і працівників закладів охорони здоров'я; жителів і персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів; учасників Операції об'єднаних сил на Сході України; соціальних працівників; священнослужителів; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях у Токіо в 2021 році; педагогів, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій і прикордонників; людей віком від 65 років.
При цьому пріоритет віддається найбільш літнім людям та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання (зокрема цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок).
У МОЗ нагадали, що людина може записатися в чергу на щеплення і чекати повідомлення про початок вакцинації його групи.
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- Мне только спросить (с)
****, так где же эти вакцины?! И почему сначала прививают не взрослое работоспособное население, которое платит налоги,на которые барыги типа Степанова втридорога покупают вакцины, а почему то прививают пенсионеров, которые не работают, которых содержат те же плательщики налогов и взносов в Пенсионный фонд? Может это и цинично, но давайте рассуждать здраво: кто более ценен для общества - пенсионер с кучей болячек и которого содержит работоспособный член общества, или все же ценнее для общества здоровый украинец, который работает и за свои налоги содержит 3-4 пенсионеров, ментов, судей, прокуроров, депутатов, министров и других нахлебников! Так кого же нужно прививать первым?